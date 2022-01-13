Сьогодні загальний ринок криптовалют відновлюється після неспокійного початку 2022 року. Настрої інвесторів починають покращуватися, і, ймовірно, ми побачимо, що найближчим часом ціни відновляться, консолідуються та зростуть. Отож, які альткоїни варто придбати? Нижче зазначимо декілька критерій, яких слід дотримуватися:

Було б чудово, якби монети були підкріплені солідними довгостроковими фундаментальними основами, а не рекламою та спекуляціями.

Також ці токени мають відносно низьку ринкову капіталізацію, що свідчить про їхній високий потенціал зростання.

Крім того, альткоїни повинні займатися якимось серйозними речами, адже це допоможе підвищити їхню вартість у довгостроковій перспективі.

Що ж, хоча у 2022 році криптовалюти просіли, та, на нашу думку, зараз варто придбати три альткоїни, які ми зазначимо нижче.

Aave (AAVE)

Aave (AAVE) є одним з найбільш перспективних протоколів децентралізованих фінансів. Ця платформа дозволяє людям давати та брати в борг криптоактиви. На момент написання статті нативний токен AAVE торгувався на рівні близько 215,30 долара, у внутрішньоденній торгівлі він зріс на 6,5%.

Джерело даних: Tradingview.com

Також ринкова капіталізація AAVE становить близько 2,9 мільярда доларів, що свідчить про те, що в майбутньому ця криптовалюта може зростати.

Cosmos (АТОМ)

Розробники Cosmos (ATOM) називать його альтернативою традиційним блокчейн-мережам, що забезпечує кращу швидкість, низькі комісії та масштабованість. Цей блокчейн-проєкт має високі оцінки цього року, і його нативний токен ATOM також зростає. На момент написання матеріалу ATOM продавався за 39,94 долара, тобто за 24 години він зріс майже на 8%.

Serum (SRM)