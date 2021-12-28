Засновник Cardano каже, що погано спроектовані проєкти DeFi призвели до того, що в результаті хакерських зломів та шахрайств було втрачено криптовалюту на сумму понад 10 мільярдів доларів.

Він зазначив, що протягом наступного десятиліття вдасться позбутися багатьох уразливих місць.

Чарльз Госкінсон вважає, що багато проєктів у сфері децентралізованих фінансів (DeFi) зазнають невдачі та зникнуть протягом наступних п’яти-десяти років.

За словами засновника Cardano, цей сектор кишить проєктами, якість та рівень технології яких говорять про те, що вони не зможуть «витримати перевірку часом».

Госкінсон заявив про це у відео на YouTube, де він також зазначив, що, на створення таких проєктів потрібно багато часу, якого у багатьох учасників DeFi-простору просто немає.

Він виклав свою думку, що, як наслідок, цей сектор страждає від зломів, шахрайств та крадіжок, вартість яких лише у 2021 році сягає десятків мільярдів доларів. Він вважає, що екосистема може виграти, якщо ввести стандарти сертифікації, і це, на його думку, допоможе викорінити неякісні та погано розроблені проєкти, які мають вразливі місця.

Наразі керівник IOHK дивиться песимістично на більшість DeFi-проєктів.

«На жаль, багато проєктів у цьому просторі не витримають випробування часом. Це просто очевидний факт, і в найближчі 5-10 років буде спостерігатися велике вимирання», – сказав він, пояснюючи, чому Cardano крок за кроком займається розвитком своєї мережі.

Госкінсон стверджує, що DeFi-простір засмічують не лише величезні витрати, відсутність прозорості та відверто низькоякісні децентралізовані фінансові програми. Багато проєктів, за його словами, створюються поспіхом, бо їхні творці намагаються витиснути гроші із користувачів.

На його думку, у цій галузі важливо діяти правильно, тому деякі проєкти переживуть вимирання, а багато занепадуть і зникнуть. За його словами, багато користувачів їхньої криптовалютної екосистеми прийшли сюди, тому що вони хочуть чогось іншого, платформи, «яка справді може масштабуватися».

Говорячи про Cardano та їхні майбутні розробки, Госкінсон сказав, що команда розробників знає, яка ідея цієї екосистеми. Він підкреслив, що при створенні цієї мережі використовується науковий підхід, і сказав, що усі перешкоди, як-от численні затримки, лише зробили команду більш стійкою. Це, додав він, свідчить про якість Cardano.

З моменту його запуску в 2017 році в Cardano терпляче дотримувалися дорожньої карти, і лише недавно відбулося оновлення, щоб забезпечити функціональність смарт-контрактів. На даний момент нативна монета ADA торгується приблизно за 1,53 долара, що десь на 50% нижче його історичного максимуму в 3,09 долара, який спостерігався 2 вересня.