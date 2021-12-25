Decentraland (MANA) — один з найбільш перспективних блокчейн-проєктів, пов’язаних з метавсесвітом. Останнім часом цю платформу широко висвітлювали в пресі, при чому це робили не лише любителі віртуальних ігор, а й інституційні інвестори, які зацікавлені в потенційному зростанні метавсесвіту. В результаті цього, MANA, нативний токен Decentraland, зріс просто вражаюче. Розглянемо деякі важливі моменти:

На момент написання цієї статті токен MANA зріс майже на 15% менше ніж за 24 години.

Аналітики з оптимізмом дивляться на MANA, адже блокчейн-проєкти, що мають справу з метавсесвітом, залучають все більше інституційного капіталу.

Також Decentraland займається покращенням віртуальних ігор, щоб залучати все більше і більше користувачів.

Джерело даних: Tradingview.com

Decentraland (MANA): цінова поведінка та її аналіз

Галас, що стався в метавсесвіті навколо Decentraland (MANA), сприяв поширенню позитивних настроїв інвесторів щодо токена. Однак бичача тенденція, коли монета зросла на 15% менше ніж за день, тільки починається. Хоча на момент написання даного матеріалу монета торгувалась на рівні 3,87 долара, аналітики передбачають, що в найближчому майбутньому така тенденція до зростання продовжиться. За поточними оцінками, MANA сягне позначки 6,50 долара до кінця цього циклу.

Однак валюті доведеться підтримувати тенденцію росту вище 3,17 долара, ця ціна є певною стелею для неї. Крім того, ми спостерігаємо таку тенденцію серед биків MANA, що вони отримують прибуток під час зростання ціни. Якщо така поведінка збережеться під час цього бичачого забігу, то, ймовірно, будуть різкі коливання цін, за прогнозами MANA впаде до 2,75 долара.

Чи варто купувати Decentraland (MANA)

Якщо ви вірите в метавсесвіт, то вам варто придбати Decentraland (MANA) у свій портфель. Варто зазначити, що платформа також інвестує значні кошти, щоб любителям віртуальних ігор було більш приємно грати. Цілком ймовірно, що шанувальників у Decentraland з часом буде все більше і більше. Потік інституційного капіталу в MANA також є хорошою ознакою того, що монета рухається в правильному напрямку.