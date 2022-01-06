EverBNB — це дзеркальний токен BNB, який працює на Binance Smart Chain. Його творці заявляють, що це найшвидший спосіб заробити BNB. EverBNB торгується за 0,0018 долара, а обсяг торгів за 24 години становить 2,3 мільйона доларів. Сьогодні він втратив 3,35% своєї вартості.

У цій статті ви знайдете все, що потрібно знати про EverBNB: що це таке, чи гарна це інвестиція, та де сьогодні найкраще купувати EverBNB.

Де зараз найкраще придбати EverBNB

Оскільки EVERBNB є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати EVERBNB за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити EVERBNB прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте BNB на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте BNB в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі SushiSwap

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти BNB на EVERBNB

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть EVERBNB.

Що таке EverBNB?

Дзеркальні токени — це криптовалюти, які винагороджують власників за допомогою механізму, за яким транзакції оподатковуються, а відсоток стягненого податку перерозподіляється між власниками токена. Більше того, оскільки власники отримують у винагороду нові токени, цей механізм стимулює інвесторів зберігати свої токени тривалий час. В мережі EverBNB ви утримуєте токени і отримуєте винагороду в BNB за кожну транзакцію. Якщо скористатися функцією автоматичної заявки, ви автоматично отримаєте BNB у свій гаманець.

Податок розподіляється наступним чином: 5% йде власникам, 5% — на викуп токенів, і ще 3% — на ліквідність.

Чи варто купувати EverBNB сьогодні?

У EverBNB є свої плюси і мінуси. Механізм дзеркальних токенів збільшує кількість способів, якими інвестори можуть заробляти в DeFi. Власники можуть отримувати винагороди за свої токени, використовуючи їх для стейкінгу, а також отримувати пасивний прибуток іншими способами. З іншого боку, більшість проєктів, які наразі використовують дзеркальний механізм, є мем-монетами і не мають надійної бізнес-моделі. Через їхню високу комісію за транзакції більшість дзеркальних токенів не дуже підходять для здійснення транзакцій.

Прогноз ціни EverBNB

Digital Coin Price робить позитивний прогноз. У майбутньому EverBNB зросте як мінімум до 0,007 долара. Максимальна ціна EverBNB у майбутньому становитиме десь до 0,008 долара. Через рік 1 EverBNB може зрости до 0,003 долара, що майже вдвічі перевищує поточну ціну.

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