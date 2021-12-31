Let's Go Brandon (LGB) — це децентралізована мем-криптовалюта, присвячена гонщику Брендону Брауну, аутсайдеру, який здобув перемогу на Talladega Superspeedway 2 жовтня 2021 року і поклав початок ланцюгу подій, які в кінцевому підсумку привели до створення мем-монети. Якщо ви хочете придбати токен LGB на підтримку Брендона, ось де найкраще це зробити.

Де зараз найкраще купувати LGB

Оскільки LGB є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати LGB за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити LGB прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на LGB

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть LGB.

Що таке LGB?

LGB — це цифрова колекційна мем-монета ERC-20 на базі блокчейну Ethereum, яка дає можливість своїм власникам у цифровому вигляді підтримати Америку та американську мрію. Згідно з інформацією на офіційному сайті, токен має на меті вселяти позитив і патріотизм, а також щоб люди «отримували задоволення, роблячи це». LGB не є політичною організацією за своєю природою, це просто мем-монета. Творці цитують Брендона Брауна: «Нас як американців об’єднує багато речей, незалежно від того, де ви голосуєте».

LGB надає Брауну фінансові ресурси, щоб той залишався конкурентоспроможним і мав можливість робити те, що він любить, а саме брати участь у перегонах. Розробники токену не очікують, що Брендон очолить політичний рух; вони лише хочуть, щоб він мав підтримку, щоб міг продовжувати жити американською мрією.

Чи варто купувати LGB сьогодні?

На ринку існує безліч мем-монет, і важко сказати, які виживуть, а ще важче сказати, які матимуть успіх. Якщо ви хочете підтримати Брендона Брауна, вам варто інвестувати у LGB.

Прогноз ціни LGB

Price Prediction передбачає, що ціна Let's Go Brandon зросте щонайменше до 0,00000172 долара у 2022 році, а у 2023 році становитиме щонайменше 0,00000240 долара. Того ж року максимальна ціна LGB складатиме 0,00000295 долара, середня ціна за рік буде 0,00000248 доолара. Наступного року 1 LGB буде торгуватися щонайменше за 0,00000344 долара. У 2025 році мінімальна ціна Let's Go Brandon, ймовірно, становитиме 0,00000492 долара.

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