REFI — токен Realfinance Network, системи продуктів і послуг DeFi. За останні 24 години його вартість зросла на 10%. Якщо бажаєте знати, що таке REFI, і де його можна придбати, в цій статті ви знайдете відповіді на свої питання та навіть більше.

Де зараз найкраще придбати REFI

Оскільки REFI є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати REFI за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити REFI прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте BNB на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте BNB в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі SushiSwap

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти BNB на REFI

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть REFI.

Що таке REFI?

Творці REFI планують створити своп на Binance Smart Chain, щоб користувачі могли за допомогою цієї платформи обмінюватися різними токенами BEP20. Використовуючи власний токен Refi, учасники протоколу можуть скористатися ним як засобом обміну. Також REFI запустить фермерство та стейкінг на своїй платформі.

Чи варто купувати REFI сьогодні?

Будьте обережні, якщо інвестуєте в нові токени, які ще не мають історії. Спочатку відвідайте їхній вебсайт, щоб дізнатися більше про валюту. З недовірою сприймайте всі цінові прогнози.

Прогноз ціни REFI

Digital Coin Price має оптимістичні прогнози щодо REFI. Зараз він торгується за 0,0032 долара, і експерти цього ресурсу прогнозують, що в майбутньому його мінімально ціна становитиме 0,01 долара. За рік ціна 1 REFI сягне позначки 0,005 долара, що майже вдвічі перевищує нинішню ціну.

REFI в соціальних мережах