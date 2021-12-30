Сьогодні ціна Qredo в реальному часі становить 6,52 долара США, а обсяг торгів за 24 години складає майже 37 мільйонів доларів. Qredo зріс на 1,87% за останні 24 години. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви хочете дізнатися, як і де можна придбати QRDO, то ця інформація саме для вас.

Де зараз найкраще купувати QRDO

Оскільки QRDO є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати QRDO за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити QRDO прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на QRDO

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть QRDO.

Що таке QRDO?

Qredo змінює системи володіння цифровими активами і підключення до блокчейну. Це радикально новий підхід до забезпечення ліквідності та ефективності капіталу в блокчейн-економіці. Qredo був першопроходцем і створив першу децентралізовану мережу для зберігання безпечних багатосторонніх обчислень (MPC). Завдяки цьому досягненню Qredo надає такі послуги: децентралізоване зберігання, обміни між власними ланцюгами та міжплатформний доступ до ліквідності.

Qredo є передовиком в галузі кібербезпеки та блокчейну. Завдяки тому, що він використовує суперсучасні інновації в галузях криптографії та технології розподіленої книги, Qredo створює потужну глобальну мережу для захисту цифрових активів і торгівлі ними.

Генеральним директором Qredo є Ентоні Фой, ветеран цифрових технологій і серійний підприємець. За його плечима понад 20-річний досвід роботи в компаніях, що розвиваються з підтримкою венчурного капіталу, 4 з яких успішно вийшли на IPO. Ентоні об’єднався з Брайаном Спектором, головним технічним директором, який є експертом з кібербезпеки та серійним підприємцем і має досвід у розширеній криптографії.

Чи варто сьогодні купувати QRDO?

Зробити точний прогноз для криптовалюти дуже важко, тому, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси, добре проаналізуйте ринок. Не вкладайте більше, ніж можете дозволити собі втратити.

Прогноз ціни QRDO

Wallet Investor прогнозує довгострокове зростання. Аналітики цього ресурсу передбачають, що ціна цього токена становитиме 90,50 долара у 2026 році. П’ятирічні інвестиції принесуть прибуток у розмірі 1316%. Тобто якщо ви зараз інвестуєте в QRDO 100 доларів, то в 2026 році отримаєте 1416 доларів, якщо прогнози Wallet Investor справдяться.

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