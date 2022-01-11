SpookyShiba — це перший «жахливий» токен. Вартість цієї мем-монети на собачу тематику сьогодні зросла на 40%. Бажаєте дізнатися більше про SpookyShiba, зокрема, чи варто інвестувати в цю криптовалюту? Читайте далі, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще придбати SpookyShiba

Оскільки SPOOKYSHIBA є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати SPOOKYSHIBA за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити SPOOKYSHIBA прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте BNB на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте BNB в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі SushiSwap

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти BNB на SPOOKYSHIBA

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть SPOOKYSHIBA.

Що таке SpookyShiba?

Перший «жахливий» токен є частиною ігрового проєкту, де використовується перша «технологія еволюції власника», за допомогою якої власники токенів можуть впливати на майбутнє ігрового проєкту. Його випустили минулого року перед самим католицьким Різдвом для пристроїв Android та iOS.

У екосистемі також є гра з використанням скретч-картки, яка працює на технології P2E. У цій грі власники, які мають SPOOKYSHIBA на суму 100 доларів США або більше, можуть грати раз на 24 години. У них є шанс виграти NFT-токен (легендарний, рідкісний або звичайний) на NFT-маркетплейсі, який зараз розробляють.

Його випустять на початку 2022 року, тому ціна на токен різко зростає. У NFT-маркетплейсі буде приваблива функція роялті, щоб заочувати людей утримувати токени.

Чи варто придбати SpookyShiba сьогодні?

Мем-монети надзвичайно нестабільні та ризиковані. Їх важко використовувати, адже застосунків для них не так багато. Ви можете інвестувати в цю монету лише на свій страх і ризик.

Прогноз ціни SpookyShiba

Digital Coin Price має оптимістичні погляди на Spooky. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що в майбутньому його мінімальна ціна буде 0,00000000004 долара, а максимальна — 0,00000000005 долара. Через рік ціна 1 SpookyShiba становитиме близько 0,00000000001 долара, що вдвічі більше, ніж зараз.

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