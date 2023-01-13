Кращі альткоїни 2023 року, які можуть зробити вас багатими

Найкращі альткоїни часто приносять інвесторам шалені прибутки. Щоб мати можливість отримати максимальні прибутки, краще купувати альткоїни на ранніх стадіях їхнього розвитку; однак є також деякі визнані альткоїни, які в найближчі роки, схоже, можуть стати чудовими інвестиціями.

Нижче зазначимо п’ять кращих альткоїнів 2023 року:

Metacade (MCADE) Litecoin (LTC) The Sandbox (SAND) XRP (XRP) ChainLink (LINK)

1. Metacade (MCADE)

Metacade — це перша у світі найбільша децентралізована аркада, яка керується спільнотою, саме тому її токен MCADE є найкращим альткоїном 2023 року. Ця платформа пропонує як звичайний, так і змагальний геймплей, а також тут гравці можуть заробляти винагороди в криптовалюті, граючи в різноманітні аркадні ігри.

Metacade, що працює на базі блокчейну Ethereum, пропонує вдосконалений механізм Play2Earn (P2E). Геймери отримують більше контролю над своїм ігровим досвідом і можуть через програму Metagrants голосувати за те, які нові ігри будуть запускатися на платформі. Завдяки Metagrants розробники, чиї ідеї здобудуть перемогу, отримають фінансування, яке піде на розробку їхньої гри на платформі. Спільнота Metacade збирається виділити свій перший грант у другій половині 2023 року.

Metacade пропонує й додаткові переваги для користувачів та дозволяє отримувати криптовалютний дохід на платформі різними способами. Функція Work2Earn допоможе учасникам спільноти Metacade розпочати кар’єру в Web3: гравці зможуть співпрацювати з партнерами Metacade у короткострокових проєктах чи в якості фрілансера.

Окрім того, гравці можуть отримати доступ до нових ігор до їхнього офіційного запуску, беручи участь у бета-тестуванні на платформі. Учасники можуть давати відгуки розробникам, коли спробують їхні нові ігри, а також виявляти та повідомляти про будь-які помилки, які потрібно виправити перед запуском.

Функція Create2Earn від Metacade даватиме членам спільноти винагороди за те, що ті діляться корисною інформацією з іншими учасниками. Також можна отримати винагороди за публікацію оглядів на ігри, за обмін альфа-версією GameFi-ігор та взаємодію з іншими користувачами, адже Metacade прагне з часом стати головним осередком для любителів блокчейн-ігор.

Навіщо купувати MCADE?

Нещодавно почався передпродаж токенів MCADE, і ця подія користується великим успіхом. У рамках передпродажу Metacade продали 230 млн токенів та зібрали 2,1 млн доларів США, які підуть на розвиток платформи Metacade.

Metacade може стати однією з найбільш популярних GameFi-платформ, і прогнозують, що в довгостроковій перспективі цей токен буде коштувати понад 1 долар, тобто та ціна, що буде на останньому етапі передпродажу, зросте в 50 разів. Ранні інвестори можуть отримати серйозні прибутки, тому це альткоїн буде найкращим у 2023 році та надалі.

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2. Litecoin (LTC)

Другим кращим альткоїном 2023 року є Litecoin, ця криптовалюта була створена як форк біткоїну. Її часто називають «сріблом до золота біткоїну», бо вона пропонує аналогічні функції, однак має покращену масштабованість.

Litecoin може завершити блок за 3,5 хвилини, що значно швидше порівняно з 10 хвилинам біткоїну. Проєкт називають себе другою за популярністю чистою криптовалютою, бо його основною функцією є переказ коштів через Інтернет за допомогою безпечного, прозорого та надійного блокчейну.

На відміну від інших блокчейнів, Litecoin не підтримує розробку децентралізованих додатків (dApps). Натомість токен LTC фокусується виключно на тому, щоб бути засобом обміну для окремих осіб і торговців по всьому світу.

Понад 2000 магазинів та інших роздрібних торговців приймають LTC для здійснення платежів, адже з моменту його створення в 2011 році це був надійний метод обробки однорангових транзакцій. Litecoin є однією з оригінальних криптовалют, яку створили лише через 2 роки після того, як було видобуто генезис-блок біткоїну.

Навіщо купувати LTC?

Основна команда проєкту Litecoin — це досвідчені розробники з блискучою кар’єрою, а його засновником є Чарлі Лі. Команда продовжує розвивати екосистему Litecoin і прагне зробити LTC альтернативою ВТС, яка краще підходить для повсякденного використання в якості платіжного засобу.

На початку 2022 року в мережі Litecoin запрацював Mimblewimble Extension Block (MWEB), і його рекламували як найбільше оновлення блокчейну від моменту запуску цього проєкту. Це оновлення покращує масштабованість Litecoin і може допомогти LTC стати готівковою криптовалютою.

Ціна LTC наразі становить 62,59 долара. Його історичний максимум дорівнював понад 400 доларів, і з часом ця монета може перевищити 1000 доларів. За поточного рівня цін LTC є одним із кращих альткоїнів 2023 року, адже він демонструє великі перспективи для майбутнього децентралізованих фінансів (DeFi).

3. The Sandbox (SAND)

The Sandbox — ось третій найкращий альткоїн 2023 року. Цей проєкт є грою метавсесвіту з відкритим світом, що дозволяє користувачам створювати власний ігровий досвід. Гравці можуть купувати, продавати та створювати цифрові активи, які потім можна монетизувати в ігровому світі The Sandbox.

Проєкт визначає пріоритетом в грі контент, створений користувачами ( UGC ). У The Sandbox користувачі можуть створювати власні ігри, тому обсяг і масштаби цього віртуального ландшафту постійно розвиваються. Користувачі можуть досліджувати цей ландшафт і брати участь у різноманітних розвагах, а також заробляти криптотокени в P2E-іграх, які були створені іншими користувачами.

The Sandbox надає набір інструментів, завдяки якому користувачі можуть створювати ігри з кастомізованими правилами. Це дозволяє будь-кому стати розробником ігор, навіть якщо він має невеликий досвід програмування чи зовсім без нього, а з часом це може допомогти підвищити загальний рівень інновацій у GameFi.

Усі ігри можна викарбувати як NFT та продати на маркетплейсі платформи за допомогою токенів SAND. Також за SAND можна придбати інші ігрові активи, наприклад, можна прокачати персонажі та купити інші унікальні предмети. Рівень кастомізації, який гравці отримують під час гри The Sandbox, є основною причиною її популярності.

Навіщо купувати SAND?

The Sandbox є однією з найбільш популярних блокчейн-ігор, причому токен SAND постійно займає лідерські позиції в метавсесвіті за ринковою капіталізацією. Ігровий процес порівнюють із комп’ютерною грою Minecraft, яку купують найбільше в історії.

Причиною перших успіхів The Sandbox стала популярність UGC в якості ігрової функції. Очікується, що з часом цей проєкт буде розвиватися, бо весь GameFi-сектор стане більш популярним серед звичайних користувачів.

Наразі SAND коштує 0,40 долара, що нижче його історичного максимуму в 7,50 долара. Токен має потенціал для значного зростання в майбутньому, і це робить його одним із кращих альткоїнів 2023 року.

4. XRP (XRP)

Четвертим найкращим альткоїном 2023 року є XRP – децентралізована криптовалюта, яка може забезпечити миттєву ліквідність для міжнародних розрахунків. Ripple, материнська компанія криптовалюти XRP, уклала велику партнерську угоду з фінансовими установами, щоб розробити рішення для глобальних транзакцій, де можна використовувати цифрові активи різними способами.

Токен XRP дозволяє здійснювати глобальні транзакції майже миттєво, при цьому відправнику це коштує просто мізер. Це є суттєвим покращенням порівняно з традиційними фінансами, де підтвердження транскордонних платежів зазвичай займає декілька днів для, і при цьому стягують плату за обробку великих транзакцій.

З цієї причини XRP та інші цифрові активи можуть значно підвищити рівень ефективності традиційних фінансових операцій. Утиліта, яку обіцяє запустити Ripple, є основою її партнерства з великими організаціями, зокрема JP Morgan, Santander і Банком Англії .

Навіщо купувати XRP?

XRP був предметом тривалого судового процесу проти Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC). У ході цієї справи проти XRP хочуть довести, що цей токен є цінним папером, а не криптовалютою; однак багато людей очікують, що XRP виграє справу, регулятори визнають її криптовалютою.

Мабуть, під час бичачого ринку 2021 року ціна XRP не могла розігнатися через поточну справу проти SEC. До сьогоднішнього дня XRP тримається в десятці кращих криптовалют, і під час ведмежого ринку його ринкова капіталізація становить майже 20 млрд доларів.

Прогнозують, що справа SEC завершиться в 2023 році, і в очах американських прокуратури XRP стане законною криптовалютою. Після цього моменту вартість XRP може різко зрости, що зробить його одним із кращих альткоїнів 2023 року.

5. ChainLink (LINK)

ChainLink — це п’ятий найкращий альткоїн 2023 року. Це оракул для багатьох ланцюгів, який записує дані з кількох блокчейнів, забезпечує безпечну взаємодію різних мереж та допомагає dApps обмінюватися й використовувати дані з різних джерел поза мережею.

Цей протокол дозволяє зчитувати та розгортати смарт-контракти в різних екосистемах блокчейну, а також зберігає дані поза мережею в прозорому оракулі, який автоматично оновлювлюється та вбудований в ланцюг. Оракул можуть використовувати для миттєвого обміну даними різні додатки, як-от децентралізовані біржі (DEX) тощо.

Дані, отримані поза мережею та записані в ChainLink, дозволяють розробникам використовувати більше інформації в смарт-контрактах і підвищувати складність dApps. ChainLink — це одне з найпоширеніших оракул-рішень, що надає послуги основним криптоплатформам, зокрема Aave та Huobi.

Навіщо купувати LINK?

LINK — нативний токен екосистеми ChainLink. Токен представляє долю протоколу, й інвестори можуть придбати токен як інвестицію, засіб збереження вартості або для переказу грошей по всьому світу через низку різних блокчейнів.

Більше того, ChainLink планує запровадити стейкінг токена LINK, що збільшить його корисність у майбутньому. Функція стейкінгу даватиме валідаторам пасивні винагороди за захист мережевої інфраструктури.

Наразі LINK коштує 5,71 долара, а найбільша ціна за весь час його існування становить понад 50 долара. Очікується, що протягом наступних років токен відновить свої попередні максимуми та принесе значні прибутки. З цієї причини це один із кращих альткоїнів 2023 року, враховуючи поточний рівень цін.

Metacade— найкращий альткоїн 2023 року

Metacade , безсумнівно, є кращим альткоїном 2023 року. Під час бета-фази вдалося швидко розпродати 140 млн токенів MCADE, тому очікується, що і на кожному подальшому етапі передпродажу токени MCADE будуть розпродаватися. У рамках передпродажу ціна MCADE зросте з 0,008 до 0,02 долара за токен, саме тому в інвесторів є обмежений час для участі, вони можуть долучитися до проєкту за поточною ціною в 0,01 долара.

Цей проєкт пропонує унікальні функції для користувачів Web3 і безліч різноманітних способів отримати дохід в криптовалюті. Metacade має потенціал стати однією з найбільших GameFi-платформ, тому інвесторам варто швиденько придбати кращий альткоїн на 2023 рік до того, як завершиться його передпродаж.

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