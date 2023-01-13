Криптопрогноз на 2030 рік: чому варто інвестувати в Cardano (ADA), Solana (SOL) та Metacade (MCADE)

Крипторинок постійно розвивається, тому важко визначити, в які монети варто інвестувати на довгострокову перспективу. У цій статті ви познайомитеся з трьома перспективними криптотокенами, які мають великий потенціал для майбутнього зростання. Мова йде про Cardano (ADA), Solana (SOL) та проєкт-новачок під назвою Metacade (MCADE).

Чому варто інвестувати в Cardano (ADA)?

Cardano — це одне з провідних рішень рівня 1, що наразі займає 9-ту сходинку в списку кращих криптовалют за ринковою капіталізацією. Хоча Cardano виконує майже ті ж функції, що й Ethereum, однак він виділяється кількома способами, які роблять його привабливою інвестицією.

По-перше, це його академічний підхід. Кожне оновлення перед запуском проходить суворе академічне тестування. Наприклад, його протокол консенсусу Ouroboros є математично безпечним і, як наслідок, добре захищеним від атак.

По-друге, у 2023 році Cardano внесе у свою мережу значні зміни. Він запускає стейблкоїн Djed, який, ймовірно, прискорить зміцненню позицій Cardano у просторі DeFi. Також очікується, що незабаром розробники Cardano запустять Hydra та Midnight. Hydra — це рішення для масштабування, що колись дозволить мережі обробляти 1 млн транзакцій за секунду (TPS). Midnight — це протокол, що має відношення до правил конфіденційності.

Криптопрогноз для Cardano (ADA) на 2030 рік

Немає жодних сумнівів, ці майбутні оновлення покращують криптопрогноз для ADA на 2030 рік. Фундаментальні фактори, як-от бажання використовувати інновації, першокласна команда розробників та стратегічні партнерства, лише збільшують довгостроковий потенціал Cardano. У 2030 році ADA, ймовірно, коштуватиме десь від 6,50 до 11 доларів, залежно від того, як складеться майбутнє проєкту. Це значно перевищує поточну ціну ADA в 0,27 долара.

Чому варто інвестувати в Solana (SOL)?

Solana , як і Cardano, є рішенням рівня 1, що прагне конкурувати з домінуванням Ethereum. Зараз це 17-та найдорожча криптовалюта у світі, після краху FTX вона випала з першої десятки.

Незважаючи на нещодавні втрати, фундаментальні основи Solana не змінилися. Так, дійсно її основні аспекти та майбутні розробки можуть сприяти значному росту цін. Наприклад, Solana — це один із найшвидших та найдешевших блокчейнів на планеті, що за копійки може обробляти до 65 000 TPS.

Firedancer, новий клієнт-валідатор, створений Jump Crypto для підвищення ефективності мережі Solana, у тестовому середовищі продемонстрував здатність обробляти 600 000 TPS. Це набагато більше, ніж показник в Ethereum, який, за прогнозами, становитиме 100 000 TPS після впровадження шардингу, що має відбутися пізніше цього року.

Окрім того, смартфон Solana Saga, який має з’явитися незабаром, може спровокувати нову хвилю поширення Solana. Відповідно до публікації в блозі Solana Mobile, Saga «встановлює новий стандарт для роботи в Web3 на мобільних пристроях», і розробникам будуть надані всі інструменти, необхідні для створення мобільних додатків для Web3.

Криптопрогноз для Solana (SOL) на 2030 рік

Хоча Solana не така популярна, як Cardano, та ця мережа, здається, має світле майбутнє. До 2030 року SOL, ймовірно, коштуватиме щонайменше 450 доларів, а за оптимістичними оцінками токен торгуватиметься в діапазоні 600-750 доларів. Якщо SOL зросте до 450 доларів, інвестори, які придбають його за сьогоднішньою ціною в 13 доларів, отримають 3300% прибутку!

Чому варто інвестувати в Metacade (MCADE)?

Metacade — це центр P2E-спільноти, який прагне зробити революцію в GameFi. Це платформа, де користувачі можуть поспілкуватися з геймерами-однодумцями, дізнатися, як отримати максимальну вигоду від найновіших P2E-ігр та навіть долучитися до створення ігор, в які вони гратимуть.

Функції спільноти, зокрема форуми, живі чати, огляди, змагання та турніри, можуть залучити тисячі гравців, які шукають затишний осередок у новітньому GameFi-просторі. Існують навіть винагороди MCADE для тих учасників, які публікують огляди, поради та інший контент, яким може скористатися спільнота.

Цього року Metacade планує виділити свій перший Metagrant. Програма Metagrant дозволяє спільноті Metacade спрямувати фінансування безпосередньо для тих розробників, які створюють P2E-ігри, що найбільше подобаються гравцям. Щоб отримати ці фінанси, розробники просто повинні запропонувати свої ідеї, і той, хто набере найбільшу кількість голосів за свій проєкт, отримає фінансування. Готову гру внесуть до віртуальної аркади Metacade, яка містить десятки інших класичних ігор, які підтримала спільнота.

Також вони планують перетворити проєкт на децентралізовану автономну організацію (DAO), запустити дошку вакансій та кілька солідних розіграшів, тому можна з упевненістю сказати, що Metacade в першу чергу орієнтується на гравців. За прогнозами, до 2025 року GameFi-сектор буде зростати в 10 разів швидше, ніж традиційні ігри (за даними Crypto.com ), тому, можливо, до 2030 року Metacade матиме найкращі результати серед тих трьох криптовалют, які ми тут обговорюємо.

Криптопрогноз для Metacade (MCADE) на 2030 рік

Враховуючи всі ці аспекти, Metacade може швидко стати спільнотою номер один серед P2E-проєктів у Web3-просторі. Ця криптовалюта має позитивний довгостроковий прогноз, адже очікується, що до 2030 року MCADE досягне принаймні позначки в 2 долари, тобто його рентабельність становитиме 9900% від тієї ціни в 0,02 долара, що була на момент завершення передпродажу. Якщо користувачі будуть долучатися до платформи так, як очікується, то до кінця цього десятиліття MCADE може коштувати 25 доларів США, а це означає, що інвестори, які придбають монету в рамках передпродажу, зможуть отримати 24 900% прибутку!

У який токен варто інвестувати?

Цілком очевидно, що ці три криптовалюти мають потенціал для колосального росту в найближчі роки. Однак, якщо ретельно вивчити кожен з них, бачимо, що Metacade займає лідерську позицію, якщо мова йде про прогнозовані довгострокові прибутки.

З огляду на те, що Metacade орієнтується на спільноту, і зараз досі проходить передпродаж токена MCADE, цей проєкт, ймовірно, матиме величезний успіх серед інвесторів. На даний момент MCADE вже продали на понад 2,2 млн доларів, і очікується, що ця сума буде зростати. Якщо ви шукаєте токен, що має один із найпотужніших криптопрогнозів на ринку, негайно відвідайте передпродаж MCADE!

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