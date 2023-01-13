Приготуйтеся до наступної можливості зробити х100 з Metacade (MCADE)

Протягом 2022 року індустрія метавсесвіту відчула на собі основний тягар довготривалих ведмежих умов крипторинку, вартість деяких провідних монет метавсесвіту загрозливо впала. Гарна новина полягає в тому, що деякі нові проєкти метавсесвіту протидіють цій тенденції та демонструють позитивні результати.

Одним із таких новачків в індустрії метавсесвіту є Metacade, який завдяки своїй віртуальній аркаді відеоігр прагне зайняти лідерську позицію в секторі GameFi протягом наступного року. Результати його передпродажу дозволяють робити прогнози, що його токен MCADE, можливо, дозволить інвесторам отримати х100.

MCADE може стати інвестицією року

Metacade привернув увагу любителів GameFi та криптоінвесторів ще до початку свого передпродажу в листопаді 2022 року. Ажіотаж навколо цієї ігрової платформи P2E (play-to-earn) повністю виправданий. У рамках попередньої бета-версії токени MCADE розпродали протягом трьох тижнів після випуску та зібрали понад 1,6 млн доларів США.

У зв’язку з тим, що вартість токенів MCADE буде зростати протягом кожного етапу передпродажу (на момент бета-версії ціна становила 0,008 долара за токен, а до завершення дев’ятого й останнього етапу вона складе 0,02 долара), перші інвестори, які налаштовані оптимістично щодо цього проєкту, можуть отримати значні прибутки. Metacade вже обрали тисячі людей, які хочуть максимізувати свої прибутки. Після завершення передпродажу MCADE вийде на децентралізовані біржі (DEX).

Офіційна документація Metacade виглядає привабливо та демонструє глибину планів цієї платформи, яка хоче вийти за межі простої традиційної P2E-платформи. Їхні плани є революційними і врешті-решт дозволять проєкту до 4 кварталу 2024 року перетворитися на повноцінну та самоврядну децентралізовану автономну організацію (DAO). Саме завдяки цьому експерти передбачають, що Metacade може стати наступним проєктом метавсесвіту, що принесе інвесторам 100-кратні прибутки у 2023 році.

Як високо може піднятися MCADE у 2023 році?

Вартість MCADE гарантовано зростатиме на кожному етапу передпродажу Metacade. Коли MCADE потрапить на біржу Bittrex та стане доступним для широкого загалу, ціна токена становитиме 0,02 долара, і це буде одна з кращих пропозицій в індустрії метавсесвіту.

Загальна пропозиція Metacade є фіксованою та становить 2 млрд токенів MCADE. Очікується, завдяки тому, що токени MCADE стануть доступними на публічних біржах, а також завдяки тому імпульсу, що вдасться створити під час передпродажу токена, його ціна різко зросте, адже збільшується попит на нього. Нинішні власники токенів, які долучилися до проєкту на ранніх етапах передпродажу, ймовірно, триматимуть свої запаси токенів, очікуючи різкого зростання ціни, і це призведе до потенційно великих прибутків.

Вбудовані корисні функції MCADE, багатообіцяюча дорожня карта цієї платформи та багаторівневі функції дозволяють сказати, що у 2023 році ціна може перевищити позначку в 1 долар. Це може принести х100 тим кмітливим інвесторам, які скористалися зниженою вартістю MCADE під час його передпродажу.

Що таке Metacade?

Metacade використовує блокчейн-технологію Ethereum та передові технології розробки Web3, щоб створити провідну аркаду відеоігр в метавсесвіті. Вони обіцяють, що аркада буде постійно розвиватися, та буде збільшуватися бібліотека P2E-ігор, і гравці GameFi отримають доступ до захоплюючих ігор: від класичних аркадних ігор минулих років до абсолютно нових проєктів, створених ексклюзивно для Metacade.

Є й інші особливості Metacade, які виділяють його серед конкурентів в GameFi-секторі та додають кілька рівнів глибини, що рідко зустрічається в ігровому секторі метавсесвіту. Тут можна згадати інноваційну ініціативу Metagrants, яку планують запустити в третьому кварталі 2023 року, а також можливості отримати додаткові джерела пасивного доходу.

У другому кварталі 2023 року розпочнеться (і має завершитися до кінця 2024 року) перехід до повноцінної DAO, і членам спільноти передадуть ключові ролі, обов’язки та контроль над казначейським гаманцем з кількома підписами. Управління платформою та її майбутній розвиток будуть знаходитися в руках користувачів.

Як це працює?

P2E-елемент цієї платформи вражає, та це лише один з привабливих напрямків Metacade. Завдяки схемам Create2Earn, Compete2Earn і Work2Earn користувачі мають додаткові способи для отримання прибутку. Власники токенів MCADE здобудуть винагороду за соціальну взаємодію на платформі, наприклад, можна написати огляди на ігри чи поділитися своїми знаннями про GameFi, можна застейкати токени, щоб взяти участь в турнірах і розіграшах призів; а з 1 кварталу 2024 року будуть доступні можливості для працевлаштування в Web3-просторі, адже планують запустити дошку вакансій.

Ці винагороди, а також абсолютна нова програма Metagrants повністю фінансуватимуться за рахунок численних внутрішніх джерел доходу. Сюди входить доступ до платних ігор, продаж рекламного простору на платформі та стягнення плати з зовнішніх компаній за розміщення тут оголошень про вакансії та випуск власних ігор на Metacade.

Як Metacade сприяє розвитку GameFi

Metacade прагне стати лідером метавсесвіту в розробці GameFi завдяки своїй програмі Metagrants. Ця програма дозволяє розробникам-початківцям вносити свої пропозиції, щоб отримати фінансування, яке піде на розробку нових ексклюзивних ігор. Власники токенів MCADE проголосують за ці пропозиції, а найуспішніші ідеї отримують фінансування для створення нових блокчейн-ігор.

Чи варто інвестувати в Metacade?

Metacade вже схвилював простір метавсесвіт результатами свого передпродажу. Хоча після завершення бета-фази, яка закінчилася так швидко, вже немає можливості інвестувати за найнижчою вартістю, однак все одно можна отримати чудові прибутки, якщо інвестувати в проєкт зараз за поточною ціною в 0,01 долара.

Чим раніше інвестори придбають собі токени MCADE, тим кращі в них шанси отримати до 100-кратних прибутків, коли ажіотаж навколо Metacade виходить на відкриті ринки. Маючи надійну дорожньою картою та майбутнє, а також імпульс від високих результатів передпродажу, прогнози для Metacade є надзвичайно сприятливими на 2023 рік та надалі.