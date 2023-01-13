Якою буде ціна на Metacade, враховуючи побоювання інвесторів, що біржа Binance скоро обвалиться

Інвестори BNB побоюються, що біржа Binance може не витримати ведмежого ринку. Проте інвестори досі з оптимізмом дивляться на довгострокове майбутнє Web3, і Metacade став тим ключовим проєктом, що повернув позитивні настрої на крипторинки.

Передпродаж MCADE залучив семизначну суму фінансування, та в рамках бета-фази токени вдалося розпродати лише за три тижні. Тепер інвестори чекають з нетерпінням новий етап.

Біржа Binance піддається критиці, інвестори починають хвилюватися

Після краху FTX у листопаді біржа Binance провела перевірку підтвердження резервів , щоб показати, що її цифрові активи повністю забезпечують кошти користувачів; проте деякі експерти помітили важливу невідповідність у цьому звіті.

Зобов’язання Binance по BTC були на 245 млн доларів більші, ніж їхні резерви BTC, а це означає, що банкова паніка на кшталт тої, що була у FTX, може спричинити серйозні проблеми. У такому випадку Binance, можливо, буде змушена призупинити зняття коштів та продати інші активи, а це може негативно вплинути на цінову динаміку всього криптовалютного ринку.

Після того як Чанпен Чжао виступив на каналі CNBC, де обговорювалась фінансова ситуація на біржі Binance, виявилося, що генеральний директор біржі Binance не хоче наймати провідну аудиторську компанію, що входить до четвірки кращих, щоб не розкривати зобов’язання. Така нерішучість викликала ще більше страху, невпевненості та сумнівів (FUD) під час ведмежого криптовалютного ринку у 2022 році.

Що таке BNB?

Binance (BNB) — це біржова криптовалютна платформа для торгівлі різними криптовалютами. Токен BNB є нативним токеном на біржі Binance, а Binance Smart Chain — це блокчейн рівня 1, який став форком Ethereum, і розвитком якого займається біржа Binance.

BNB допомагає здійснювати транзакції на Binance, та з його допомогою сплачують комісії за торговельну діяльність, як-от комісія за лістинг чи зняття коштів. Токен BNB також є важливим компонентом екосистеми біржі Binance, адже з його допомогою користувачі отримують винагороди через програму кешбеку та можуть брати участь у голосуваннях спільноти.

Що таке Metacade (MCADE)?

Metacade створює найбільшу аркаду, яку можна знайти на блокчейні. Це перший проєкт такого роду, що керується спільнотою, він прагне стати головним осередком для користувачів Web3, де вони зможуть грати, заробляти, спілкуватися та дізнаватися все, що стосується GameFi.

Metacade пропонуватиме різні аркадні ігри та поєднає класичні ігри та механізм Рlay-to-Еarn. Окрім того, гравці зможуть брати участь у турнірах і мати доступ до різних методів отримання криптовалютного доходу через Metacade .

Після того як стало відоммо про запуск передпродажу токенів MCADE, Metacade за короткий проміжок часу залучив значну суму інвестицій. В рамках бета-фази передпродажу токени розпродали лише за три тижні, Metacade швидко продав 140 000 000 токенів MCADE за ціною 0,008 долара США.

Як працює Metacade?

Metacade створили на базі блокчейну Ethereum, це комплексна ігрова платформа, що пропонує гравцям криптовалютні винагороди в різних популярних аркадних іграх. Більше того, тут користувачі можуть дізнатися останні тенденції в секторі GameFi, поділитися оглядами на ігри та заробити токени MCADE за те, що нададуть спільноті корисну інформацію.

Також за допомогою Metacade користувачі можуть розпочати свою кар’єру в Web3-просторі. Платформа дасть гравцям можливість отримати оплачувану роботу та запропонує своїй спільноті роль бета-тестувальників, а це дозволить гравцям заробляти криптовалюту, граючи в абсолютно нові блокчейн-ігри.

Завдяки програмі Metagrants Metacade може сприяти розвитку GameFi-сектора. Ця програма дозволить користувачам проголосувати за найкращі перспективні блокчейн-ігри та забезпечить фінансування на ранніх стадіях розвитку ігор. Metacade — це універсальний GameFi-проєкт, що пропонує значну цінність для криптоігрової спільноти.

Безперечно, Metacade пропонує найкращу інвестиційну можливість

Інвестори BNB стурбовані нещодавніми коментарями Чанпен Чжао та тим, що вони можуть означати для майбутнього біржі Binance. Натомість, перші користувачі MCADE з надією дивляться в майбутнє.

MCADE — це абсолютно новий токен, який має величезний довгостроковий потенціал. Ті, хто долучиться до передпродажу на ранніх етапах, мають рідкісну можливість отримати понад х10 протягом наступних кількох років, адже, схоже, поточна ціна в 0,01 долара дещо занижена.

Як тільки Metacade завершить передпродаж і запустить свою універсальну ігрову платформу, цей проєкт може стати однією з найбільших ігрових платформ у Web3. Згодом токен MCADE може коштувати понад 1 долар США, тобто з моменту завершення передпродажу його ціна зросте в 50 разів.

Чи варто купувати MCADE?

Інвестори BNB дещо стурбовані, а от майбутнє Metacade, безумовно, виглядає яскраво. В умовах ведмежого ринку Metacade може стати найкращою інвестиційною можливістю, і, за прогнозами, він буде однією з найбільших доступних ігрових платформ.

Наразі токен MCADE коштує лише 0,01 долара, та до кінця передпродажу ця ціна зросте до 0,02 долара. Інвестори мають обмежений час, щоб придбати MCADE за такою привабливою ціною, адже токени Metacade можуть скоро закінчитися. Як бачите, немає жодних сумнівів, Metacade виглядає як серйозна інвестиція, і протягом 2023 року перші інвестори зможуть збільшити свої прибутки в 50 разів.

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