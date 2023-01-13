Якщо вас хвилює ажіотаж навколо DOGE, що виник після придбання Twitter Маском, зверніть свою увагу краще на Metacade, який в рамках передпродажу вже зібрав 2 млн доларів

Саме тоді, коли ви думали, що навколо Dogecoin (DOGE) більше не буде ажіотажу, Ілон Маск придбав Twitter, і це викликало нову хвилю чуток. Чи справді Маск хоче включити DOGE у Twitter ? Це інтригуюча пропозиція, яка матиме серйозні (читай позитивні) наслідки для DOGE.

Однак не всі повірили в хайп навколо DOGE, Маска та його купівлі Twitter. Коли весь цей галас стихне, ситуація може змінитися кардинально. Маск може зосередитися на Tesla і SpaceX. Twitter може втратити свою долю ринку, бо прихильники Twitter покидають платформу на знак протесту проти нового власника. До того ж, ми всі знаємо про недоліки DOGE: необмежена пропозиція токенів, незначний розвиток, мінімальна функціональність та відсутність широкого використання в якості платіжного способу.

Із цих причин багато інвесторів дивляться більш широко на DOGE і придбання Twitter Маском та шукають великі можливості десь деінде. Ось тут на допомогу приходить Metacade. Цей новачок в GameFi-секторі викликав справжній ажіотаж на ринку, бо в рамках передпродажу вже зібрав 2 млн доларів. Читайте далі цю статтю та дізнаєтеся, чому так багато людей вірять, що цей проєкт стане наступною сенсацією в секторі криптоігор.

Що таке Metacade?

Навколо новачка GameFi-сектору Metacade (MCADE) панує відчутне хвилювання. У цьому секторі деякі компанії приділяють занадто багато уваги «Fi» (фінанси) і недостатньо «Game» (гра), а от Metacade (MCADE) тримає правильний баланс. Він пропонує приголомшливий вибір футуристичних ігор метавсесвіту та віртуальних ігор, а також улюблені класичні аркадні ігри. Зараз цю монету можна придбати за чудовою передпродажною ціною , і Metacade (MCADE) принесе вам неперевершені враження від GameFi.

Як працює Metacade

Metacade (MCADE) по’єднує в собі всі сторони криптоігрового сектору та GameFi. Гравці, дизайнери, розробники, криптоентузіасти та інвестори — усі тут знайдуть щось для себе завдяки зв’язкам, синергії та спільному досвіду, які сприяють розвитку Metacade (MCADE) . Metacade виконує роль GameFi-центру для спільноти у Web3, і ось як він працює:

Любителі блокчейн-ігор можуть тут розважатися та отримувати прибутки за допомогою функцій Play2Earn, Compete2Earn, Create2Earn і Work2Earn, які пропонує Metacade.

Дизайнери та розробники можуть тестувати, демонструвати, продавати та запускати нові ігри, організовувати змагання, спілкуватися безпосередньо з гравцями та інвесторами, а також наймати нових працівників.

Криптофанатики та інвестори можуть стейкати токени MCADE та скористатися привабливими інвестиційними можливостями.

Metacade (MCADE) отримує дохід від платних ігор, реклами, запуску нових ігор, платних турнірів і та публікації вакансій.

Окрім фантастичного вибору ігор (нових і старих), Metacade (MCADE) також дивиться в майбутнє та планує запустити програму Metagrants. Ця далекоглядна ініціатива забезпечить фінансування, що піде на розробку ігор наступного покоління на платформі. Отже, Metacade не лише пропонує найкращі ігри: він також активно розробляє найкращі нові проєкти! Більше того, частина доходів від нових ігор повернеться назад спільноті Metacade.

Провідні ЗМІ та соцмережі часто зосереджуються на поганих новинах, як-от крах FTX, чи на великих новинах, наприклад, купівля Twitter Ілоном Маском. Це досить прикро, адже це означає, що вони пропускають дійсно цікаві історії, зокрема величезний потенціал для зростання GameFi та компаній на кшталт Metacade (MCADE).

Чи варто інвесторам обрати Metacade замість Dogecoin?

Зараз у криптогалузі не так багато яскравих проєктів, однак P2E-сектор, який активно розвивається, є винятком із цього правила. Багато аналітиків і експертів прогнозують, що в 2023 році ринок різко зросте, і це принесе крипторинку вкрай необхідні гарні новини. Хоча Dogecoin (DOGE) отримав імпульс після того, як Маск придбав Twitter, та, схоже, у P2E-секторі саме Metacade (MCADE) збирається брати ринок штурмом.

Також Metacade (MCADE) випереджає його з низки інших причин. Пропозиція токенів MCADE обмежена, і вони мають більшу функціональність. Окрім того, компанія пройшла повний аудит з боку Certik, щоб гарантувати безпеку інвесторів. І нарешті, дорожня карта Metacade (MCADE) містить прагнення стати DAO, таким чином члени спільноти зможуть управляти проєктом та отримають винагороду за свою участь у компанії.

Враховуючи всі ці фактори, хочемо підкреслити, що інвестиції в кінцевому підсумку мають приносити прибутки. Знову ж таки, Metacade (MCADE) має перевагу над Dogecoin (DOGE). Нові інвестори можуть отримати вигоду від раннього заходу в цей проєкт, і, ймовірно, приваблива передпродажна ціна Metacade (MCADE) принесе їм гідні прибутки. Однак коли проєкт запустять повноцінно, все може виявитися більш цікавим, адже деякі експерти припускають, що він може зрости в 100 чи більше разів, бо P2E-сектор починає активно розвиватися.

Ілон Маск є другою найбагатшою людиною у світі, тому не дивно, що його купівля Twitter та подальші коментарі про Dogecoin (DOGE) спонукали інвесторів придбати цей токен. Та якщо подивитися глибше, стає не зовсім зрозуміло, чи справді DOGE вартий того ажіотажу.

Вердикт: DOGE чи MCADE

Як і все, що говорить і робить Ілон Маск, його купівля Twitter викликала ажіотаж у ЗМІ, зокрема й історії про Dogecoin (DOGE). Однак коли все стихло, зараз, після поглинання Twitter, ціна DOGE показує лиш невелику надбавку. Кмітливі інвестори не ведуться на ажіотаж навколо DOGE, а уважніше придивляються до Metacade (MCADE), особливо враховуючи його вражаючі результати, що він демонструє в рамках передпродажу.

Однак, якщо ви хочете долучитися до цього пирога, вам потрібно поспішити. Перший етап передпродажу Metacade (MCADE) вже майже завершився, тож не гайте ні хвилини та купуйте монету за найкращою ціною .