10 кращих альткоїнів, які варто придбати у квітні

У березні альткоїни демонстрували високі результати, оскільки загальна криптогалузь відновлювалася. Зростання відбувалося навіть попри те, що криза в Україні загострилася, а ФРС вперше від 2018 року розпочала політику підвищення ставок. Нижче зазначимо список найкращих монет, в які варто інвестувати у квітні.

1. Ethereum (ETH)

У березні Ethereum показав гарні результати, бо відбулося злиття мережі з мережею Kiln. Це важливий крок, оскільки мережа здійснює перехід від платформи proof-of-stake. Окрім того, він демонстрував чудові результати, бо збільшилась активність у мережі, про що свідчить зростання загальної заблокованої вартості (TVL) секторів DeFi та NFT.

З огляду на це є шанси, що у квітні ціна Ethereum буде зростати й далі, адже інвестори продовжують зосереджуватися на цьому процесі злиття. Деякі аналітики очікують, що у квітні він залишить тестову мережу Kiln, а інші вважають, що це триватиме ще певний час.

На 4-годинному графіку видно, що у березні максимум ETH становив близько 3488 долара. Це свідчить про те, що токен, ймовірно, впаде до підтримки на рівні 3046 доларів, а потім відновить зростання.

2. Terra (LUNA)

Березень був дуже успішним для LUNA, його ціна підскочила до історичного максимуму. Причиною такої ефективності аналітики назвали високу результативність монети Terra USD та її найкращих DeFi-платформ, як-от Anchor Protocol і Lido.

У квітні варто інвестувати у криптовалюту Terra, адже її розробники залучили мільярди доларів від інвесторів, і все більше розробників з'являється в цій мережі. Також команда оголосила, що витратить 10 мільярдів доларів на купівлю біткоїнів. У той же час на денному графіку видно, що в березні токену вдалося подолати ключовий опір на рівні 106 доларів. Ця позначка була його попереднім рекордом. Тому, якщо монета ще раз подолає свій історичний максимум, то варто очікувати ще більших прибутків.

3. Cardano (ADA)

Протягом останніх кількох місяців Cardano перебував у серйозному ведмежому тренді. Коли він сягнув мінімуму цього року, його довгострокові інвестори втратили понад 65 мільярдів доларів від рекордного максимуму. У березні токену вдалося швидко відновитися, оскільки загальна заблокована вартість (TVL) його мережі різко зросла до понад 300 мільйонів доларів. Таке відновлення стало можливим значною мірою завдяки MinSwap. Також монета дорожчала, бо інвестори почали шукати вигідні пропозиції.

У березні ціна Ada знайшла потужну підтримку на рівні 0,7320 долара. Окрім того, монета піднялася вище своєї 50-денної ковзної середньої, а це свідчить про те, що, ймовірно, вона продовжить зростати і в квітні. Важливий контрольний рівень, за яким варто спостерігати, буде на рівні 1,50 долара США.

4. Dogecoin (DOGE)

Протягом останніх кількох місяців про криптовалюту Dogecoin дещо підзабули. Монета впала до мінімуму в 0,1084 долара, що десь на 81% нижче рекордного максимуму 2021 року і на 61% нижче найвищого рівня в жовтні. Токен впав через загальну відсутність бичачого каталізатора.

Хоча технічні показники здаються ведмежими, існує ймовірність того, що монета відновиться в квітні, оскільки інвестори будуть шукати вигідні пропозиції. Крім того, останнім часом більшість акцій-мемів зростають в геометричній прогресії, а це означає, що мем-монети також можуть почати набирати обертів. Важливо зазначити, що токен сформував потужну підтримку на рівні 0,8400 долара.

5. Waves (WAVES)

Waves — це блокчейн-проєкт, що прагне стати кращою платформою, ніж Ethereum. Його використали при створенні деяких з найпопулярніших платформ, зокрема Neutrino і Waves Exchange. У березні ціна Waves різко зросла і збільшилась з менш ніж 15 доларів до понад 60 доларів.

Таких високих результатів вдалося досягти, бо все більше розробників переходять в цю мережу, а її загальна заблокована вартість зросла до історичного максимуму в понад 4,6 мільярда доларів. Основними рушійними силами стали Neutrino, Vires Finance, а Waves Exchange просто злетів.

Ймовірно, що у квітні Waves дещо відкотиться, адже розпочнеться фаза розподілу. Хоча вартість монети і знизиться, та бичача тенденція, вірогідно, продовжиться протягом місяця.

6. Hedera Hashgraph (HBAR)

Hedera Hashgraph — це платформа для смарт-контрактів, яка швидше принаймні в 10 разів, ніж інші альтернативи. Такі компанії, як Avery Dennison і ServiceNow, широко використовують її для створення децентралізованих додатків.

Протягом останніх кількох місяців ціна HBAR знаходилася у серйозному ведмежому тренді. Токен впав від максимуму в 0,58 долара до мінімуму в 0,188 долара. У березні він знайшов потужну підтримку на рівні 0,188 долара, а потім зумів піднятися вище своєї 50-денної ковзної середньої, а індекс відносної міцності (RSI) свідчив про рух угору.

HBAR відстає від своїх аналогів (наприклад, Near Protocol і Algorand), і цілком можливо, що він буде зростати, оскільки інвестори продовжують шукати вигідні пропозиції.

7. Chiliz (CHZ)

Ще однією криптовалютою, в яку варто інвестувати у квітні, є Chiliz. Це провідний блокчейн-проєкт, що спеціалізується на відносно новому секторі, відомому як пропозиція фан-токенів (FTO). За останні кілька місяців він підписав контракт з відомими командами, зокрема Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.

Подібно усім іншим криптовалютам, за останні кілька місяців ціна цієї монети знизилася, оскільки вартість фан-токенів різко впала. Однак є деякі ознаки того, що цей сектор набирає обертів, оскільки його ринкова капіталізація зросла до понад 3 мільярдів доларів. Окрім того, Chiliz оголосив про нову партнерську угоду з Ліонелем Мессі.

У березні CHZ знайшов потужну підтримку на рівні 0,1584 долара і піднявся вище своєї 25-денної MA. Ймовірно, токен буде зростати й у квітні.

8. STEPN (GMT)

У березні одним із зіркових проривів став STEPN, який зростав по параболі і увійшов до 100 найбільших криптовалют світу. Це платформа, яка прагне зробити революцію в фітнес-індустрію і збирається платити людям за те, щоб вони займалися бігом, ходьбою та виходили на пробіжку. Щоб долучитися до цього проєкту, людям необхідно спочатку придбати NFT-кросівки і встановити додаток з функціями відстеження. Потім, щоразу як вони будуть тренуватися, вони будуть отримувати токен GMT. Хоча у березні ціна GMT і підскочила, є ймовірність, що вона продовжить зростати і в квітні, оскільки у людей виникає страх пропустити щось цікаве.

9. Enjin Coin (ENJ)

Enjin — це блокчейн-проєкт, що існує на ринку вже більше десяти років. Він запустив платформу, яка дозволяє людям створювати та продавати свої невзаємозамінні токени (NFT). У березні Enjin сягнув дна десь на рівні 1,27 долара, а потім почав зростати. Він піднявся вище 25-денної ковзної середньої та вище низхідної лінії тренду. Імовірно, монета й надалі показуватиме гарні результати, оскільки її мережа Efinity стане більш інтегрованою в Enjin.

10. VeChain (VET)

VeChain колись був однією з найпопулярніших криптовалют. На піку свого розвитку ця монета входила до топ-15 найбільших криптовалют світу. Потім вона різко впала і перемістилася на 45-у сходинку. Ситуація змінилася в березні, коли попит на VeChain почав зростати. Токен піднявся вище 23,6% рівня корекції Фібоначчі і 50-денної ковзної середньої. Тому існують шанси, що покупці будуть активно купувати цей токен у квітні.