10 кращих криптовалют для денної торгівлі у 2022 році

У наш час торгівля криптовалютою дуже поширена. Дійсно підрахували, що щоденно торгують криптовалютами на суму понад 100 млрд доларів. На ринку деривативів і ф’ючерсів цей показник ще вищий. У цій статті ми розглянемо найкращі криптовалюти для денної торгівлі в 2022 році. Ми відбирали монети за розміром обсягу торгівлі, а також важливо, щоб їх пропонували більшість брокерів.

Cardano (ADA)

Cardano — це блокчейн-проєкт, який започаткував Чарльз Госкінсон у 2015 році. Госкінсон був співзасновником Ethereum, другої за розміром криптовалюти у світі. Він прагнув створити блокчейн-проєкт, який би був більш швидким, надійним і рентабельним, аніж Ethereum.

У 2021 році Cardano впровадив функції смарт-контрактів, і відтоді його екосистема зростає. Сьогодні існує декілька додатків, створених за допомогою Cardano, зокрема SundaeSwap і MinSwap. Їхня загальна заблокована вартість (TVL) становить понад 300 млн доларів. Криптовалюта Cardano чудово підходить для денної торгівлі, адже він має низьку ціну та слабку волатильність.

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Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu – провідна криптовалюта, яку запустили в 2021 році. На той момент вона була альтернативою Dogecoin, популярність якого тоді зростала. Відтоді, як відбувся лістинг цієї монети, ціна Shiba Inu зростає, і її ринкова капіталізація вже збільшилася до понад 13 млрд доларів.

Її екосистема також зросла, оскільки розробники запустили екосистему ShibaSwap, загальна заблокована вартість (TVL) якої складає понад 130 млн доларів. Окрім того, ще запустили NFT-маркетплейс і платформу метавсесвіту. Shiba Inu чудово підходить для денної торгівлі через те, що має низьку номінальну вартість та деяку волатильність.

Ripple (XRP)

Ripple є однією з найстаріших і найпопулярніших криптовалют у світі. Його розробила фінтех-компанія Ripple Labs, що допомагає компаніям переказувати гроші. Він є важливою частиною так званої мережі On-Demand Liquidity (ODL).

Криптовалюта Ripple користується популярністю серед інвесторів і трейдерів. По-перше, один токен XRP торгується за 0,64 долара, а це робить його надзвичайно привабливою криптовалютою. Також у ЗМІ багато говорять про Ripple, наприклад, про поточну судову справу Ripple проти Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

Крім того, Ripple завжди укладає угоди з компаніями, і цілком можливо, що незабаром компанія стане публічною. Все це разом робить XRP дуже привабливою монетою для денної торгівлі.

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ApeCoin (APE)

ApeCoin — це відносно нова криптовалюта, яка випустили в 2022 році. Невдовзі після її запуску ціна монети піднялася, а її ринкова капіталізація зросла до понад 6 млрд доларів. Зараз вона посідає 25-ту сходинку серед найбільших криптовалют в світі, її ринкова капіталізація налічує понад 6,15 млрд доларів.

ApeCoin створила компанія Yuga Labs (засновник Bored Ape Yacht Club), яка є одним з найбільших гравців в секторі NFT. Ця монета прагне полегшити платежі в мережі. Вона також сприяє розвитку екосистеми платформи. Наприклад, команда проєкту вже повідомила, що планують створити метавсесвіт, який буде працювати на APE. ApeCoin — високоліквідна криптовалюта, яка приносить трейдерам гарні результати.

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Chainlink (LINK)

Chainlink — це блокчейн-проєкт, про який, можливо, знає не так багато людей, проте більшість людей використовує його опосередковано. Він маловідомий, бо не має продукту, орієнтованого на споживача. Натомість його використовує більшість розробників DeFi, щоб передавати дані поза мережею в блокчейн.

Тому, коли ви використовуєте такі продукти, як AAVE, Abracadabra, Anchor і Uniswap, ви використовуєте Chainlink. Це найбільша мережа оракулів, її загальна забезпечена вартість (TVS) становить понад 55 млрд доларів. Криптовалюта Chainlink чудово підходить для торгівлі, оскільки вона волатильна, і її пропонують більшість бірж.

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Stellar Lumens (XLM)

Stellar — це блокчейн-проєкт, який допомагає компаніям у сфері грошових переказів. Нею керує Stellar Foundation, який очолює один із засновників Ripple Labs. Його основна платформа дозволяє людям створювати цифрові форми грошей. З його допомогою вони можуть швидше переміщати кошти. Stellar добре відомий своїми партнерстькими відносинами з Circle.

Це партнерство допомогло Circle створити USD Coin, другий за величиною стейблкоїн у світі. Stellar також співпрацює з іншими компаніями, наприклад, MoneyGram і Flutterwave.

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Dogecoin (DOGE)

Dogecoin — це найбільша мем-монета у світі, її ринкова капіталізація становить понад 18 млрд доларів. Цю монету розробили в 2014 році, і вона стала надзвичайно популярною серед інвесторів завдяки її тісному зв’язку з Ілоном Маском. Мережеві дані показують, що токеном DOGE володіють тисячі людей по всьому світу. Окрім того, його пропонують більшість бірж, зокрема Coinbase і Binance. Той факт, що один DOGE коштує 0,13 долара, і що він дуже нестабільний, робить його чудовим варіантом для торгівлі.

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Litecoin (LTC)

Litecoin є однією з найпопулярніших криптовалют у світі. Це криптовалюта на механізмі proof-of-work, і яку створили з використанням таких концепцій, що має біткоїн. Досить часто цю монета називають кращою версією BTC, адже вона має низькі транзакційні витрати та високу швидкість. Litecoin користується популярністю серед денних трейдерів, які бояться дуже високої вартості біткоїну. Цей актив дуже нестабільний, і більшість брокерів пропонують його для торгівлі.

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Ethereum (ETH)

Багато людей вважають Ethereum найважливішим блокчейн-проєктом у світі. Деякі аналітики дотримуються думки, що він більш корисний, аніж біткоїн. Здебільшого це пов’язано з функціями смарт-контрактів, які дозволяють людям створювати децентралізовані додатки. Наприклад, його використовують для створення таких додатків, як Uniswap, Curve і навіть Decentraland. ETH чудово підходить для торгівлі в 2022 році, адже незабаром має відбутися перехід від платформи proof-of-work до proof-of-stake.

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Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash — це криптовалюта, яка виникла в результаті хардфорка біткоїну. Сьогодні ринкова капіталізація цієї монети становить понад 5,7 млрд доларів. Як і Litecoin, BCH часто вважають кращою альтернативою біткоїну. До того ж, цей блокчейн трохи швидший, і його мережа не така перевантажена. Він також дуже нестабільний, адже має тенденцію копіювати рух біткоїну. Монета Bitcoin Cash чудово підійде для торгівлі в 2022 році.