2022 рік став важким для криптовалют, оскільки інвесторів турбує ціла низка факторів. Найбільше питання у галузі викликає Федеральна резервна система, яка зобов’язалася зробити все можливе для зниження інфляції. Вони уже підвищили процентні ставки на 0,75% і натякнули, що цього року продовжать підвищувати ставки. І найголовніше, ФРС заявила, що почне впроваджувати кількісне посилення.

Були у криптогалузі й інші проблеми, наприклад: запровадження регулювання та крах Terra LUNA, Terra USD та пов’язаних з ними платформ, як-от Anchor Protocol. У цій статті ми розглянемо кріщі криптовалюти, у які варто інвестувати, щоб отримати короткострокові прибутки.

ApeCoin (APE)

ApeCoin — це відносно нова криптовалюта, яку створила в 2022 році компанія Yuga Labs. Це цифрова монета, яка повиння забезпечити роботу екосистеми Bored Ape Yacht Club, що є найбільшою NFT-платформою у світі. В Yuga також сподіваються, що ApeCoin буде працювати над іншими своїми продуктами, зокрема метавсесвітом та іграми.

На момент написання статті ціна ApeCoin становила 8,50 долара, а ринкова капіталізація склала понад 2,4 млрд доларів. Хоча його ціна різко знизилася, та цілком ймовірно, що він відновиться, коли розробники запустять нові продукти. Саме тому ця криптовалюта чудово підходить для короткострокового інвестування.

Kyber Network Crystal (KNC)

Kyber Network — це відносно невелика криптовалюта, яка може принести непогані результати в короткостроковій перспективі. За допомогою цієї платформи трейдери можуть торгувати або інвестувати в криптовалюти з різних мереж. Це означає, що можна обмінюватися токенами в таких ланцюгах, як Ethereum, Polygon, Avalanche та Cronos тощо. Згідно з офіційним вебсайтом, обсяги його торгів складають понад 7 млрд доларів.

Після краху Terra ціна Kyber Network різко впала. Однак зараз він показує відносно непогані результати, і я сподіваюся, що ця тенденція збережеться, оскільки інвестори купують цей актив під час падіння. Ринкова капіталізація KNC становить понад 217 млн доларів.

Synthetix Network (SNX)

Synthetic Network — це ще одна криптовалюта, в яку можна інвестувати, щоб отримати короткострокові прибутки. Завдяки своїм функціям деривативів ця блокчейн-платформа належить до DeFi-сектору. Її концепція полягає в тому, що вона дозволяє розробникам створювати деривативні продукти для кількох активів, наприклад, криптовалюти, акції, індекси та сировинні товари.

Як результат, дериватив Apple дає можливість торгувати акціями Apple на ринку похідних продуктів. Загальна заблокована вартість Synthetix (TVL) становить понад 538 млн доларів. Скоріш за все, ціна SNX в найближчій перспективі буде зростати, адже сектор деривативів продовжує розвиватися.

STEPN (GMT)

STEPN — це відносно новий блокчейн-проєкт, який працює в секторі «рухайся та заробляй». Його концепція відносно проста. Користувачі встановлюють додаток на свої смартфони, а потім отримують винагороди в GMT за біг та ходьбу. Окрім того, в мережі є елемент NFT.

Ринок STEPN постійно зростає, адже все більше людей користується цією платформою. Таким чином, цілком ймовірно, що ціна GMT продовжить зростати в найближчі місяці. Найбільшою проблемою для STEPN є конкуренція з боку Step App і Sweat Coin.

Theta Network (THETA)

Ціна Theta Network впала більше ніж на 88% від свого історичного максимуму, який вона досягла в 2021 році. Її ринкова капіталізація опустилася до понад 1,2 млрд доларів, а це означає, що вона посідає 56-у сходинку серед найбільших криптовалют у світі. Варто зазначити, що Theta – це платформа, яка робить революцію в індустрії розповсюдження відео.

Вона використовує децентралізований метод, згідно з яким будь-хто може розмістити відео у своєму безкоштовному сховищі, а потім заробляти на ньому гроші. Ця платформа запустила платформу TDROP, яка дозволяє людям карбувати та купувати NFT. І хоча токен різко знизився, цілком реально, що він відновиться найближчим часом.

The Sandbox (SAND)

The Sandbox є однією з найбільших платформ в індустрії ігор, метавсесвіту та NFT. На цій платформі люди можуть купувати віртуальну землю, проводити віртуальні заходи, грати в ігри та торгувати NFT. Їй вдалося залучити на свою сторону провідні компанії, зокрема HSBC і Standard Chartered, які є одними з найбільших банків.

Ціна SAND впала на понад 85% від свого історичного максимуму. Саме тому цілком ймовірно, що ціна The Sandbox підніметься у 2022 році.

Hedera Hashgraph (HBAR)

Hedera Hashgraph є однією з найкращих криптовалют, які варто придбати для короткострокових прибутків. По-перше, Hedera — це блокчейн-проєкт, який прагне стати кращою альтернативою Ethereum і Solana. Його команда стверджує, що він має більш високу швидкість, і що його блокчейн має негативний викид вуглецю. Окрім того, Hedera належить провідним компаніям, зокрема IBM, Google, LG, Ubisoft і Boeing.

Ціна Hedera Hashgraph впала на 83% від свого історичного максимуму, а її загальна ринкова капіталізація зросла до 2 млрд доларів. Оскільки ця екосистема зростає, то цілком ймовірно, що ціна HBAR відновиться.

Cosmos (ATOM)

Цього року ціна Cosmos переживала важкі часи. Причиною його нещодавнього розпродажу став крах екосистеми Terra. Така подія не могла пройти непомітно, адже Terra створили за допомогою Cosmos SDK. Таким чином, ціна на ATOM знизилася, бо інвестори прогнозували зниження активності.

Однак ці побоювання, напевно, перебільшені, адже Cosmos набагато більший за Terra. Крім того, Terra не розвалилася, оскільки її побудували за допомогою SDK. Саме тому ATOM чудово підходить для короткострокових та довгострокових інвестицій.

Ethereum Name Service (ENS)

Ethereum Name Service — це унікальний блокчейн-проєкт, який змінює бізнес доменних імен. Можна скористатися цією мережею, щоб придбати домени із суфіксом .eth. Ця мережа майже є монополістом в цьому секторі. Також цей проєкт долучився і до NFT-сектору. І хоча ціна ENS різко впала, цілком ймовірно, що ця монета відновиться.

Дізнайтеся про те, як купити Ethereum .

Litecoin (LTC)

Ціна Litecoin обвалилася цього року. Значною мірою монета навіть втратила кореляцію з біткоїном. Тим не менш, це одна з найстаріших монет у галузі, а це означає, що вона має довіру інвесторів. Якщо цифрові монети зможуть відновитися, то, напевно, зросте й Litecoin.