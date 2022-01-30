Тренд — це ваш друг, і хоча на ньому можна довго кататися, та іноді краще знати, коли варто злізти з дошки для серфінгу і стати на іншу хвилю. Це ж стосується і криптовалют. Найприбутковіші криптовалюти 2021 року можуть не показати вражаючих результатів у 2022 році. Тому, щоб зворотні криптовалютні течії не збили вас з ніг, пропонуємо вам 10 найкращих криптовалют, на які варто звернути увагу у 2022 році.

Solana

Конкурентна перевага: надійна база та структура (швидкі транзакції та мінімальні комісії)

Solana є одним із тих альткоїнів, які продовжують стабільно зростати протягом багатьох років. Ця монета набирати обертів одразу, як її запустили у квітні 2009 року. На початкових етапах цей проєкт прагнув використовувати структуру біткоїну, яка не потребує дозволів, щоб надавати DeFi-рішення, наприклад, розумні контракти, обробка платежів, одноранговий зв'язок, однорангове кредитування та стабільні монети. Платформа Solana дозволяє виконувати до 710 000 транзакцій за секунду в мережі в 1 Гб без розділення даних. Окрім того, доказ масштабу (PoS) дає користувачам високий рівень масштабованості та економію масштабу, а поруч з цим забезпечує високу швидкість та дуже низькі транзакційні витрати.

Що це означає для інвестора? Що це означає для вас? По-перше, криптовалюти з надійною структурою дають користувачам більш широкі можливості використання та функціональності, тому її ринкова капіталізація продовжуватиме зростати, адже все більше інвесторів купують Solana. Зростаюча ринкова капіталізація та постійне збільшення використання та впровадження означають більшу цінність для мережі, а також це свідчить про те, що ціна зростає через функціональність, а не через випадкові коливання.

Solana, можливо, і не з тих, хто зараз влаштує вражаючі бичачі перегони, але, безперечно, це криптовалюта, на яку слід звернути увагу у 2022 році.

Конкурентна перевага: найпопулярніший оракул на ринку

Chainlink — це токен Ethereum, який забезпечує роботу децентралізованої мережі оракулів Chainlink. На відміну від Ethereum і Bitcoin, які повністю працюють за блокчейн-технологією, Chainlink використовує оракули, щоб підключати блокчейн до зовнішніх джерел даних, API та платіжних систем, а отже, вони отримують доступ до різних типів даних, які недоступні в блокчейні.

Розробники додатків використовують Chainlink, щоб переконатися, що їхні програми добре працюють. З цього можна зробити висновок, що з роками попит на Chainlink буде зростати, а разом з тим і на його токени LINK. На Chainlink очікує світле майбутнє, адже все більше компаній будуть використовувати Chainlink у своїй діяльності. Маємо гарну новину і для інвесторів. Оскільки Chainlink широко використовують у галузі, це означає, що зростати ця криптовалюта буде більш органічно і стабільно, ніж інші більш мінливі криптовалюти.

Конкурентна перевага: міцна криптовалюта, незважаючи на кризу

Можливо, ви не захочете купувати Ripple прямо зараз, але до нього точно варто придивитися. Ripple зовсім нещодавно втратив свою 3-ю сходинку серез найбільш цінних криптовалют, і то лише через судову справу з SEC. Хоча весь 2021 рік тривало слухання справи, та Ripple все одно зріс на 346% за рік.

Якщо монета може приносити такі величезні прибутки, всупереч тому, що триває судова справа, то уявіть, які здобутки вона зможе отримати, коли судовий процес закінчиться?

У Ripple Labs вважають, що в 2022 році справа завершиться, тому, можливо, ви захочете стати свідком цього і спостерігати, як закінчиться справа.

Binance Coin (BNB)

Конкурентна перевага: це монета найбільшої біржової платформи

Binance — це, безумовно, найбільша в світі криптовалютна біржова платформа, а її нативна монета BNB — монета, яку кожен інвестор повинен мати у своєму списку.

Користувачі Binance, які володіють BNB, отримують доступ до знижених торгових зборів і швидких транзакцій. Оскільки Binance продовжує зростати, BNB також буде здобувати все більшу популярність і збільшувати ринкову капіталізацію.

Лише в 2021 році монета Binance, BNB, принесла інвесторам понад 1300% прибутку. Велося багато розмов щодо того, що Binance може стати публічною компанією протягом наступних року-двох. Уявіть, наскільки позитивно це вплине на BNB.

Якщо ви ще не володієте BNB, можливо, зараз саме ідеальний час розглянути таку можливість і додати його до свого портфелю криптоінвестицій.

Конкурентна перевага: аутсайдер року, який славиться сумнозвісними бичачими перегонами

Коли говоримо про тривалі криптовалютні бульбашки, Dogecoin можна назвати однією з найбільш успішних криптовалют у світі. Ми всі знаємо, як все почалося. Dogecoin створили як мем-монету, що принесла більше 4050% прибутку інвесторам, які повірили в неї.

Ця монета почала зростати, коли впливові знаменитості, як-от Ілон Маск, зробили у соціальних мережах схвальні відгуки про цей актив. Серед інших знаменитостей, які вплинули на його ціну, Снуп Догг і Майлі Сайрус. Та чи може мем-монета вічно плавати на цих хвилях?

Ходять чутки, що DOGE збирається зробити серйозний поворот у тому, як його використовують. Так, на даний момент багато інвесторів використовують його як платіжний засіб, а інші вкладають в нього гроші просто через його репутацію і гарні перспективи зростання. Та одне можна сказати напевно: чим більше його будуть застосовувати організації та індивідуальні особи для платежів, тим більше будуть зростати його вартість і ваш прибуток як інвестора.

Bitcoin (BTC)

Конкурентна перевага: перша і найбільш цінна криптовалюта

Немає потреби говорити багато про біткоїн. Його репутація йде поперуду нього. Він перший у своєму роді. Король за вартістю та ринковою капіталізацією, і ви, безперечно, захочете поглянути на його графіки у 2022 році. Так, дійсно, бачимо деякі падіння і падіння в межах цих падінь, та розумні інвестори знають, що такі просадки дають величезний потенціал, щоб отримати ще більшу винагороду.

Конкурентна перевага: способи використання та оновлення 2.0

Якщо говоримо про вартість, Ethereum, безсумнівно, посідає 2-у сходинку. Завдяки використанню розумних контрактів він став незамінним активом серед серйозних інвесторів, які хочуть робити бізнес.

Наразі блокчейн Ethereum проходить процес грандіозного оновлення, що, в разі успіху, зробить його більш швидким і дешевим у використанні. Зрештою, це означає, що ще більше інвесторів приєднаються до Ethereum, і його вартість зросте.

Polygon

Конкурентна перевага: інтеграція систем Ethereum

Подібно до Ethereum, Polygon намагається вирішити багато технічних проблем Ethereum. Об'єднуючи блокчейн-мережі, сумісні з Ethereum, платформа намагається створити блокчейн-мережу Ethereum і надавати DeFi-рішення. Безперечно, за ним варто спостерігати у 2022 році.

Hedera (HBAR)

Конкурентна перевага: її використовують кращі компанії

Hedera може похвалитися своєю швидкістю транзакцій та низькими комісіями. Це загальнодоступна мережа корпоративного рівня, яку найчастіше використовують, і яка забезпечує живлення децентралізованої економіки. Одні з найбільших компаній у світі володіють криптовалютою Hedera. Серед них: Alphabet (GOOGL), LG, Deutsche Telekom (DTEGY) і TATA Communications. Якщо такі величезні установи можуть знайти застосування для Hedera, це свідчить про те, що вона залишиться з нами надовго, і з часом інші організації почнуть використовувати HBAR.

Конкурентна перевага: першопроходець у використанні алгоритму консенсусу Ouroboros

Cardano дозволяє користувачам здійснювати транзакції та керувати блокчейн-мережею Cardano. Інвестори завжди цінують, якщо можна стати частину якогось проєкту. Враховуючи, що Cardano використовує реєстр та розумні контракти, можна очікувати, що з роками наплив інвесторів зростатиме, а отже, і вартість токена ADA.