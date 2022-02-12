У цьому списку знайдете десять кращих монет, у які варто інвестувати до кінця лютого.

1. Bitcoin (BTC)

На тлі екологічних проблем деякі країни вже легалізують біткоїн і використовують його як засіб збереження вартості. Біткоїн коштує 44 199 доларів, його ринкова капіталізація становить 841 мільярд доларів.

Наразі пропозиція монети на 2 мільйони менше від загальної пропозиції. Кожні чотири роки їхня кількість зменшується вдвічі, тому експерти прогнозують, що ціна буде зростати від цього моменту до наступного халвінгу, що відбудеться у 2024 році.

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2. Ethereum (ETH)

Ethereum є першою платформою для смарт-контрактів, тому він користується перевагою першопрохідця. Існує деяке занепокоєння щодо моделі видобутку proof of work, тому блокчейн планують перевести на алгоритм консенсусу proof of stake.

На думку експертів, такий перехід сприятиме поширенню Ethereum та зростанню його ціни. Станом на сьогодні він коштує 3193,3 долара, у обороті знаходиться понад 110 мільйонів токенів. Ця криптовалюта сягнула рекордних 4878 доларів у листопаді 2021 року.

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3. Binance Coin (BNB)

Це нативний токен гігантської біржі Binance. Він використовується для розрахунків за транзакціями та для стейкінгу. Його ринкова капіталізація становить 70,8 мільярда доларів, а ціна за одиницю складає 421,05 долара. Ця монета регулярно спалюється, і вона сягнула свого максимального запасу.

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4. Polkadot (DOT)

Polkadot — це блокчейн блокчейнів, який пропонує низькі комісії та високу швидкість. Він бореться з трьома головними проблемами блокчейнів-першопрохідців. У листопаді 2021 року DOT сягнув максимуму в 54,98 долара, але наразі коштує 21,95 долара. DOT використовують для роботи мережі.

5. Polygon (MATIC)

Polygon — це блокчейн рівня 2, що прагне вирішити проблеми блокчейну Ethereum. Окрім того, він підтримує віртуальну машину Ethereum. Токен MATIC використовують для керування платформою та для участі в управлінні мережею. Наразі він коштує 2,03 долара, а ринкова капіталізація становить 13,8 мільярда доларів.

6. Tether USD (UST)

UST — це стейблкойн, який створила компанія Terraform Labs на блокчейні Terra. На відміну від більшості популярних стейблкойнів, він стабілізується за допомогою алгоритмів смарт-контрактів. Його використовують, щоб уникнути волатильності інших криптовалют під час ведмежого ринку. Він коштує 1,00 долар, а пропозиція токенів становить 11,3 мільярда.

7. Monero (XMR)

Monero — це найбільший блокчейн конфіденційності, який підтримує приватні та захищені від цензури транзакції. Кільцеві підписи, приховані адреси та кільцеві CT — це лише деякі інструменти, які він використовує для того, щоб зробити транзакції конфіденційними та невідстежуваними.

Його нативний токен XMR має доступний запас у 18,1 мільйона. Зараз він коштує 183,52 долара, а ринкова капіталізація становить 5 мільярдів доларів.

8. Terra (LUNA)

Terra — це DeFi-платформа, що дозволяє користувачам створювати стейблкойни. Ці стейблкойни стабілізуються за допомогою LUNA і алгоритмів смарт-контрактів. LUNA можна використовувати для стейкінгу та участі в управлінні платформою. Наразі цей токен коштує 57,22 долара, але у грудні 2021 року сягнув рекордних 103,34 долара .

9. Ripple (XRP)

Ripple — це блокчейн, який дозволяє банкам без обмежень здійснювати транзакції, вже понад 200 банків використовують його. Це швидший і дешевший спосіб, ніж традиційний. Для забезпечення ліквідності для цих операцій використовують токен XRР. Він коштує 0,89 долара, загальна пропозиція становить 100 мільярдів, а ринкова капіталізація — 42,6 мільярда доларів.

10. The Sandbox (SAND)

Sandbox — це метавсесвіт, який дає змогу створювати і монетизувати ігровий досвід. Токен SAND використовується для живлення цієї платформи та для розрахунків за транзакціями. Його ціна зросла більше ніж на 7000%, і наразі він коштує 4,78 долара. Його ринкова капіталізація становить 4,9 мільярда доларів, зараз в обігу знаходиться понад 1 мільярд монет.

І наостанок…

Хоча всі ці монети мають великий потенціал, перш ніж інвестувати в них, ретельно проаналізуйте ринок. Інвестиції в криптовалюту дуже ризиковані, тому дійте обачно.