10+ Найкращих криптовалют для інвестування зараз – яку криптовалюту купити сьогодні для найкращої рентабельності інвестицій у 2023 році і далі

Це просто неймовірний час для інвестування в криптовалюту: багато аналітиків стверджують, що ведмежий ринок вже позаду і що крипторинок знаходиться на шляху до наступного бичачого ринку. Тим не менш, визначити найкращі проекти може бути складно, тому може бути корисно уважно стежити за діями розумних інвесторів, щоб зрозуміти, де найбільше можливостей.

Які криптовалюти пропонують інвесторам найкращий прибуток?

У потенційному успіху криптовалютного проекту відіграють роль кілька факторів, і немає сумнівів, що корисність токена і сила спільноти є життєво важливими перспективами.

З огляду на це, ось деякі з проектів, які, на думку експертів, можуть продемонструвати позитивне зростання цінності у 2023 році і далі:

AltSignals (ASI)

Metacade (MCADE)

Bitcoin (BTC)

Shiba Inu (SHIB)

Chainlink (LINK)

The Graph (GRT)

Ethereum (ETH)

Dogecoin (DOGE)

Binance Coin (BNB)

Uniswap (UNI)

Cardano (ADA)

Basic Attention Token (BAT)

AltSignals – Революція в торгових сигналах

Що таке AltSignals?

AltSignals штурмує інвестиційний світ. Проект є рідкісною можливістю інвестувати в presale проекту з великою кількістю користувачів і перевіреним продуктом. AltSignals, мабуть, найбільш відомий своїм інноваційним продуктом AltAlgo™, який дозволяє трейдерам отримати перевагу над конкурентами і отримати 1 500 сигналів від AltSignals, з вражаючим показником успіху 64% .

Зараз проект переходить до наступного етапу розробки передових сигналів, створюючи новий продукт ActualizeAI – наступний крок в інноваціях на основі штучного інтелекту, який майже гарантовано забезпечить неймовірний рівень успіху для своїх користувачів.

Токен ASI не тільки надає власникам можливість ексклюзивного доступу до продукту ActualizeAI, забезпечуючи неймовірну перевагу над конкурентами, але й дозволяє приєднатися до приватного AI Members ClubI, що надає доступ до ряду більш широких переваг і можливостей заробітку.

Чому варто інвестувати в AltSignals?

AltSignals пропонує неймовірний потенціал для інвесторів та спільноту з 50 000 користувачів готових користувачів. З огляду на те, що AltSignals також може похвалитися рейтингом Trustpilot 4,9/5, важко знайти недоліки такої інвестиції.

Оскільки розробка продукту триває, власники, які приєднаються до нього на ранній стадії, також можуть отримати додатковий прибуток завдяки зростанню вартості токенів, а також доступу до найновіших торгових сигналів.

Які ризики пов’язані з інвестиціями в AltSignals?

Важко знайти ризики presale ASI, хоча крипторинок в цілому залишається дуже волатильним, тому це слід враховувати перед будь-яким інвестиційним вибором.

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Metacade – Неймовірна ігрова аркада

Що таке Metacade?

Metacade – це інноваційний проект, який оприлюднив амбітні плани щодо створення найбільшої у світі аркади з можливостями Грай-Заробляй. Екосистема Metacade дозволяє користувачам отримувати винагороди за гру та інші внески в екосистему, що з часом може сприяти зростанню та збереженню користувачів.

Багато аналітиків криптоіндустрії вважають, що надання користувачам можливості заробляти криптовалютні винагороди є розумним стратегічним рішенням, тому не дивно, що аркада “Грай-Заробляй” є популярним проектом криптовалюти для інвестування.

Проект також виграє від використання блокчейну Ethereum, який є безпечним і надійним.

Чому вам варто розглянути можливість придбання Metacade?

Проект є одним з найпопулярніших криптовалютних presale пропозицій, і багато хто вважає, що ціна MCADE має величезну знижку порівняно з потенціалом проекту. Перші інвестори можуть відчути значний купівельний тиск вже в цьому році, особливо якщо привабливість заробітку криптовалюти швидко створить велику базу користувачів. Зараз проект знаходиться на фінальній стадії presale, тож це остання можливість купити його перед тим, як він з’явиться на біржах.

Які ризики пов’язані з інвестиціями в Metacade?

Як крипто-проект, Metacade працює на дуже волатильному ринку, і тому, як і в випадку інших криптовалют, інвестори повинні враховувати це перед інвестуванням.

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Bitcoin – Лідер ринку

Що таке BItcoin?

Біткойн з’явився більше десяти років тому і закріпив свою позицію найпопулярнішої криптовалюти завдяки високому рівню децентралізації та стабільності – принаймні, на крипторинку.

Багато хто вважає, що біткойн має потенціал замінити фіатні валюти, і що для забезпечення високих темпів зростання цієї криптовалюти необхідна реальна цінність.

Чому варто купувати Bitcoin?

Хоча ринкова капіталізація біткойна дуже висока порівняно з більшістю проектів і, безумовно, для цифрової валюти, він все ще може бути найкращою криптовалютою для покупки для більш консервативних криптоінвесторів. Якщо кошти від TradFi почнуть переходити в криптовалюту, то біткойн стане ймовірним пунктом призначення для більшої частини цих коштів, а отже, в майбутньому на BTC все ще може чекати значне зростання ціни.

Навіть якщо біткойн не зможе повністю замінити фіатні валюти, він може відігравати роль засобу збереження вартості та хеджування інфляції в майбутньому. Хоча для багатьох токен залишається довгостроковою інвестицією, немає сумнівів, що технологія блокчейн, яку започаткував біткойн, залишиться надовго.

Які ризики пов’язані з інвестуванням в Bitcoin?

Криптопростір суттєво розвинувся з моменту появи біткойна. У певному сенсі, проекти, які уможливлюють таку функціональність, як смарт-контракти, користуються перевагою з огляду на проривні можливості використання, які вони надають.

Shiba Inu – Сильна громада, орієнтована на корисність

Що таке Shiba Inu?

Shiba Inu – це проект мем-монети, який значною мірою був натхненний Dogecoin і, як і більшість мем-монет, починався з дуже малої корисності. Йому вдалося створити велику і пристрасну спільноту. Він зміг відносно ефективно переорієнтуватися на DeFi, надавши токену SHIB рівень корисності, якого йому не вистачало.

Чому варто купити Shiba Inu?

Ентузіазм спільноти SHIB, поряд з доступністю бренду, означає, що Shiba Inu може добре зарекомендувати себе як проект, який використовує обмежену обізнаність про можливості криптоінвестування і слугує точкою входу для тих, хто вперше входить у цю сферу.

Це може означати, що ціна SHIB має рости, за умови, що вона зможе зберегти свій імпульс і продовжувати залучати нових власників до DeFi-використання платформи, наприклад, шляхом отримання винагороди за надання ліквідності на Shiba Swap.

Які ризики пов’язані з інвестуванням в Shiba Inu?

Ринкова капіталізація проекту є високою, що неминуче обмежує зростання, на яке може розраховувати токен. Оскільки все більше криптоактивів будуються на переконливих прикладах використання, багато хто побачить інші токени, засновані на утилітах, що пропонують більше користі за свою цінність.

Chainlink – Перенести реальний світ на ланцюжок

Що таке Chainlink?

Chainlink надає широкий спектр послуг Web3, які зосереджені на здатності проекту перетворювати позамережеві дані у смарт-контракти. Проект має децентралізовану мережу оракулів (DON), яка використовує фінансові стимули для забезпечення точності даних, що надаються клієнтам. Як результат, він може похвалитися найбільшою кількістю партнерств серед усіх криптопроектів.

Chainlink також має пристрасну спільноту власників монети, які вже давно вважають LINK найкращою криптовалютою для інвестування. Вони вважають, що наступний фокус Chainlink – інтероперабельність – може призвести до стрімкого зростання ціни LINK, якщо він буде використовуватися і в корпоративному середовищі.

Чому варто купувати Chainlink?

Багато децентралізованих додатків вже використовують сервіси Chainlink, що робить нативний токен LINK популярним криптоактивом серед інвесторів в утиліти. Токен реалізовано на блокчейні Ethereum, але він є ланцюговим, що розширює коло користувачів.

Безпека даних є важливою вимогою для багатьох криптопроектів, особливо в таких сферах, як децентралізовані фінанси. Зі збільшенням кількості децентралізованих додатків в Інтернеті, з часом ми побачимо все більше і більше смарт-контрактів, які потребують доступу до даних через Chainlink.

Які ризики пов’язані з інвестиціями в Chainlink?

Chainlink вже дуже добре відома в криптопросторі, і хоча вона може залишатися кандидатом на звання найкращої криптовалюти для купівлі, вона може запропонувати скромніші прибутки, ніж деякі інші..

The Graph – Індексація даних блокчейну

Що таке The Graph?

The Graph – це крипто-проект, який дозволяє користувачам запитувати дані в блокчейнах, що дає змогу створювати сценарії використання, які потребують даних з блокчейнів, без необхідності самостійно розміщувати дорогі вузли для кожного ланцюжка.

Проект використовує нативний токен GRT для підтримки різних ролей в екосистемі The Graph. Хоча він використовує технологію блокчейн, він також може похвалитися варіантами використання, які самі по собі не повинні бути децентралізованими додатками в рамках Web3.

Багато інвесторів розглядають The Graph як ключову частину майбутнього Web3, оскільки технологія блокчейн допомагає створювати нові можливості для роботи в Інтернеті.

Чому вам варто купити The Graph?

Хоча GRT значно впав під час криптовалютної зими, проект може похвалитися великою корисністю, дозволяючи користувачам отримати доступ до великої кількості даних. Впровадження Web3 повільно, але впевнено набирає обертів, і The Graph має всі шанси завоювати великий шматок ринку даних протягом року.

Які ризики пов’язані з інвестиціями в The Graph?

Впровадження технології блокчейн зростає, але не з космічною швидкістю. Ймовірно, пройде багато років, перш ніж ми побачимо великий перехід від Web 2.0, тому, хоча GRT є привабливим, власники, які глибоко розуміють проект, безумовно, розглядають його як довгострокову інвестицію.

Ethereum – Оригінальний протокол першого рівня

Що таке Ethereum?

Ефіріум, мабуть, найбільш відомий як творець смарт-контрактів виявився надзвичайно успішним у захопленні та утриманні величезної частини ринку першого рівня, який він створив. Багато хто вважає Ethereum найкращою криптовалютою для купівлі через її домінуючу позицію, а з огляду на неймовірний час безвідмовної роботи, який забезпечує блокчейн, її буде важко перевершити.

Багато криптовалют базуються на блокчейні Ethereum, щоб мати змогу користуватися його репутацією безпечної та надійної платформи. Хоча Ethereum не вважається цифровою валютою в сенсі платежів, криптоентузіасти розуміють, що вона має величезне охоплення щодо кількості галузей, які вона може зруйнувати.

Чому варто купувати Ethereum?

Екосистема Ethereum є дуже популярним вибором для розробників, і це може означати високий відсоток зростання в найближчі роки. Криптовалютна зима не зменшила ентузіазму щодо мережі Ethereum, і ми бачили, як ринок криптовалют добре реагує на кроки, які робить Ethereum після свого нещодавнього переходу до системи підтвердження частки (proof-of-stake).

Які ризики пов’язані з інвестуванням в Ethereum?

Ethereum має репутацію проекту з дуже високими комісіями за транзакції, і хоча за останній рік вони знизилися, йому ще належить пройти довгий шлях, перш ніж він зможе конкурувати на цьому фронті зі смарт-ланцюжком Binance.

Dogecoin – Перша монета-мем

Що таке Dogecoin?

Dogecoin – це проект, який Біллі Маркус започаткував як жарт у 2014 році. З усіх криптовалют Dogecoin пройшов одну з найбільш вражаючих подорожей, піднявшись майже на вершину крипторинку завдяки пристрасній спільноті.

Основний варіант використання Dogecoin – це альтернативна форма оплати, цифрова валюта, подібна до основного варіанту використання Bitcoin і LTC (часто розглядається як срібло по відношенню до золота Bitcoin).

Чому варто купувати Dogecoin?

Dogecoin може бути найпопулярнішою криптовалютою для інвестування серед новачків, і це дає проекту велику перевагу над більш технічно складними і відлякуючими проектами. Найкращі криптовалютні проекти – це ті, що мають найбільшу базу користувачів, і, незважаючи на те, що Dogecoin є монетою-мемом, він може похвалитися низькою комісією за транзакції і відомий надзвичайно широко.

Які ризики пов’язані з інвестуванням в Dogecoin?

Dogecoin вважає себе майбутнім грошей в цілому, але чи зможе він впоратися з величезною кількістю глобальних транзакцій без певного рішення для масштабування – малоймовірно. Він також має дуже високу ринкову капіталізацію, враховуючи відносно низький рівень використання проекту в реальних умовах.

Binance Coin – Популярна централізована екосистема

Що таке Binance Coin?

Binance є найбільшою спеціалізованою криптовалютною біржею у світі, а обсяг торгів на ній – це те, про що децентралізована криптовалютна біржа може тільки мріяти. Binance значно розширився за межі біржі, включаючи власний блокчейн – Binance Smart Chain.

Binance надає велику підтримку проектам, що запускаються на BSC, і багато інвесторів вважають за краще підтримувати такі криптоактиви, як Binance Coin, які залучають великі інвестиції, навіть якщо їм не вистачає децентралізації.

Чому варто купувати Binance Coin?

Binance забезпечує високу пропускну здатність і низькі комісійні для розробників і, ймовірно, продовжить швидке зростання на платформі. Якщо ланцюжок захопить один або два великих проекти, які стануть мейнстрімом, ми можемо побачити, як ціна нативного токена BNB значно зросте. BNB також можна використовувати для отримання винагороди, що робить його однією з найкращих криптовалют для купівлі.

Які ризики пов’язані з інвестуванням в Binance Coin?

Часи придбання BNB з величезною знижкою залишилися позаду, і зараз проект має дуже високу ринкову капіталізацію порівняно з багатьма іншими. Він також бореться з блокчейном Ethereum, і якщо біржі TradFi увійдуть у цей простір у найближчі роки, домінування Binance може бути поставлене під сумнів.

Uniswap – Найпопулярніша децентралізована біржа Ethereum

Що таке Uniswap?

Uniswap – це децентралізована біржа, яка дозволяє користувачам торгувати криптовалютою без довіри. Платформа дозволяє торгувати величезною кількістю криптоактивів і є одним з найперших способів придбання токенів для нових проектів, оскільки використовує смарт-контракти для укладання угод.

Оскільки Uniswap було реалізовано для блокчейну Ethereum, він отримує вигоду від консенсусу щодо доказу частки для забезпечення безпеки та тісного зв’язку з ETH, який вважається одним з найкращих криптовалютних проектів.

Чому варто купувати Uniswap?

Нативний токен UNI використовується для полегшення торгівлі. Тому власники UNI вважають, що можливість заробляти винагороду, забезпечуючи ліквідність, робить його однією з найкращих криптовалют на ринку. Якщо ми побачимо зростання торгівлі проектами з низькою ринковою капіталізацією, Uniswap може продовжити зростати протягом наступних років.

Які ризики пов’язані з інвестиціями в Uniswap?

Оскільки все більше традиційних бірж залучаються до криптовалют, ми бачимо, що багато з них використовують смарт-контракти, щоб спробувати забрати частину обсягу торгівлі в цьому просторі. Uniswap також залежить від частки ринку Ethereum і вже має ринкову капіталізацію.

Cardano – Альтернативний дім для децентралізованих додатків

Що таке Cardano?

Cardano – ще один протокол першого рівня з доказом частки, який породив багато проектів, побудованих на його блокчейні. З усіх блокчейн-платформ Cardano може похвалитися одними з найпалкіших криптовалютних інвесторів, при цьому криптоіндустрія все ще не впевнена, чи зможе Cardano довести свою надійність (і досить низьку плату за транзакції), щоб конкурувати з мережею Ethereum.

Проект використовує свою криптовалюту ADA для оплати транзакцій, хоча поточна ціна у Cardano набагато нижча, ніж у таких мережах, як Ethereum. Проект також зміг отримати популярність завдяки своєму відомому засновнику – Чарльзу Хоскінсону.

Чому варто купити Cardano?

Cardano має велику спільноту розробників, які створюють проекти, що підтримують внутрішньоігрові активи, реальні нагороди, віртуальні світи та багато іншого. Завдяки відданій спільноті імпульс, швидше за все, збережеться, що може означати великі прибутки з часом.

Які ризики пов’язані з інвестуванням в Cardano?

Чи пропонують інші криптовалюти кращу функціональність першого рівня – питання дискусійне, але Cardano має проблеми з випусками навіть під час поточного ведмежого ринку. Хоча багато хто вважає ADA однією з найкращих криптовалют для купівлі зараз, ймовірно, існують інші цифрові активи, які можуть принести більшу вигоду, особливо якщо інвестувати в апаратний гаманець на довгострокову перспективу.

Solana – Протокол першого рівня з підтримкою VC

Що таке Solana?

Solana – це проект з протоколом першого рівня, який використовує криптовалюту SOL для своїх платежів, як і інші криптовалюти. Токен SOL також може виступати в якості токену управління, і Solana сформувала партнерські відносини з багатьма великими компаніями.

Солана сформувала активну спільноту розробників, яка пропонує користувачам проекти, що дозволяють купувати віртуальні ділянки землі, отримувати винагороди мобільних ігор, а також багато проектів для торгівлі криптовалютами. Незважаючи на те, що в мережі домінують централізовані сервери, проект залишається дуже популярним серед пуристів блокчейну.

Чому варто купити Solana?

SOL – це криптовалюта, яка бачить рух ціни на основі активності в мережі. Завдяки численним presale на платформі, нативна криптовалюта SOL може отримати імпульс від успішного проекту, запущеного в ланцюжку.

Ринки криптовалют важко передбачити. Тим не менш, SOL, безумовно, є цифровим активом, який може забезпечити реальну корисність, якщо на платформі будуть використані такі випадки використання, як токенізація. Багато інших криптоактивів у криптовалютному просторі побудовані на мережі Solana або інтегровані з нею.

Які ризики пов’язані з інвестиціями в Solana?

SOL – популярна монета, і хоча багато хто вважає, що вона може мати величезний потенціал, її ринкова капіталізація набагато вища, ніж у багатьох інших монет. Оскільки SOL є на всіх централізованих біржах і в криптовалютних портфелях більшості інвесторів, дехто може стверджувати, що вона вже має справедливу ринкову вартість. Її оцінка порівняно з ранніми проектами виключає її з числа тих, хто отримує найбільші прибутки.

Яку криптовалюту найкраще купувати зараз?

Будь-хто може побачити, що зараз є багато цікавих можливостей для інвесторів, але важко не помітити, що AltSignals – це неймовірна інвестиція, яка, здається, приречена на успіх.

Скільки часу знадобиться токену, щоб досягнути значного зростання ціни ще належить з’ясувати. Більшість інвесторів не здивуються, побачивши неймовірні прибутки в цьому році, оскільки більша частина ринку усвідомлює величезні можливості.

Відповіді на поширені запитання про криптовалюту

Що таке криптовалюта?

Криптовалюта – це набір цифрових або віртуальних токенів, які використовують криптографію для забезпечення безпеки і функціонують незалежно від будь-якого центрального органу влади. Вони децентралізовані, тобто не контролюються урядами чи фінансовими установами і зазвичай базуються на одноранговій мережі блокчейн.

Криптовалюти мають низку переваг над традиційними фіатними валютами, зокрема нижчу комісію за транзакції, швидший час переказу та підвищену конфіденційність. Вони також забезпечують більшу фінансову інклюзивність, дозволяючи людям, які не мають доступу до традиційних банківських послуг, брати участь у світовій економіці.

Хоча крипторинок характеризується надзвичайною волатильністю і не позбавлений ризиків, потенціал значних прибутків приваблює інвесторів і трейдерів по всьому світу. У міру того, як криптовалюти розвиваються і набувають все більшого визнання, вони готові докорінно змінити наше уявлення про гроші та фінансові транзакції.

Що таке криптовалютний presale?

Криптовалютний presale- це захід зі збору коштів, який дозволяє інвесторам придбати токени або монети нового криптовалютного проекту до його офіційного запуску. Зазвичай це робиться для того, щоб зібрати кошти на розробку, маркетинг та інші витрати, пов’язані із запуском криптовалюти.

Під час presale токени або монети зазвичай продаються за зниженою ціною раннім інвесторам. Ідея полягає в тому, щоб заохотити інвесторів вкладати кошти в проект на ранній стадії, очікуючи, що вартість токенів або монет зросте в майбутньому.

Криптовалютні presale часто розглядаються як спосіб для інвесторів потрапити у перший вагон потенційно перспективного проекту, але вони також можуть бути пов’язані з певним ризиком. Як і у випадку з будь-якою інвестицією, немає жодних гарантій повернення коштів, тому інвестори повинні провести належну перевірку перед тим, як брати участь у presale.

Яка криптовалюта вибухне у 2023 році?

Багато проектів можуть показати хороші результати в 2023 році, хоча багато аналітиків, які займаються пошуком найкращих криптовалют для купівлі, бачать AltSignals як фантастичну можливість для отримання великих прибутків.

Яку криптовалюту купити сьогодні в короткостроковій перспективі?

Найкращу криптовалюту для короткострокових прибутків важко визначити, але вибір криптовалюти для інвестування з метою отримання прибутку в 2023 році залежить від динаміки проектів цього року. AltSignals може бути успішною як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі завдяки своїй активній базі користувачів, а низька ринкова капіталізація робить її гарним вибором для отримання великих прибутків.

Яку криптовалюту купити сьогодні для довгострокової перспективи?

Серед інших проектів, які можуть добре зарекомендувати себе на ринку криптовалют, можна назвати Metacade, оскільки Грай-Заробляй є величезним зростаючим ринком, тому калюта може стати однією з найкращих криптовалют для довгострокового інвестування, якщо її ігрова аркада зможе сформувати велику базу користувачів.

Яка криптовалюта має найбільший потенціал?

Коли багато інвесторів думають про криптовалюту, вони думають про криптовалютний актив біткойн. Але завдяки смарт-контрактам, таким як в екосистемі Ethereum, що забезпечують децентралізоване фінансування, багато проектів мають великий потенціал. Проекти, побудовані на ланцюжках підтвердження частки вважаються розумними інвестиціями, а для отримання великих прибутків необхідна низька ринкова капіталізація.

У яку криптовалюту краще інвестувати в 2023 році?

Найкраща криптовалюта для купівлі у 2023 році, швидше за все, матиме низьку ринкову капіталізацію, а всі найкращі криптовалютні проекти повинні мати високу корисність. Тому найкращою криптовалютою для інвестування, швидше за все, буде проект на ранній стадії, такий як AltSignals, а не проект з високою ринковою капіталізацією, такий як біткойн.

Чи існують криптовалютні ETF (біржові фонди)?

Зростає кількість криптовалютних ETF, хоча порівняно з найкращими криптовалютами, які можна купити на ринку, вони, швидше за все, пропонують більш скромні прибутки. Для консервативних інвесторів, яким цифровий актив на кшталт біткойна є більш комфортним, ніж проекти децентралізованих фінансів та інші варіанти використання криптовалют, ETF можуть бути хорошим варіантом.

Взяти участь у фінальному етапі presale Metacade можна тут .