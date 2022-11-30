11 кращих криптопроєктів метавсесвіту, які принесуть вам статки у 2023 році

Наближається 2023 рік, що принесе з собою цілий світ можливостей для інвестування в кращі криптовалюти метавсесвіту, які можна зберігати як короткий період часу, так і довгостроково. Попри те, що серйозний криптовалютний крах обвалив вартість усіх проєктів, та інвестиційні можливості, які зараз виникають, ніколи не були кращими.

У 2023 році здобутки кращих криптопроєктів метавсесвіту будуть збільшуватися, це стосується як нових проєктів, так і старих. Хоча деяким давнішим криптопроєктам метавсесвіту може знадобитися більше часу, щоб відновити свої колишні максимуми, а от у нових проєктів метавсесвіту є реальний шанс колосально вирости у 2023 році.

Майбутнє метавсесвіту

2022 рік став важким для проєктів і платформ у всій криптосфері . До кінця 2021 року токени метавсесвіту зростали, але протягом першої половини 2022 року вони впали.

Невзаємозамінні токени (NFT) втратили практично стільки ж своєї вартості, скільки і взаємозамінні валюти, зокрема біткоїн. Тим не менш, у 2023 році очікують рекордних прибутків у Web3-просторі, оскільки GameFi-сектор має вибухнути , і таким чином зросте цінність NFT-проєктів та метавсесвіту.

Ігри стають невід’ємною частиною нашої культури, свідченням цього є те, що до 2025 року світовий ігровий ринок має перевищити 250 млрд доларів. Популярність метавсесвіту, онлайн-ігор та ігор для заробітку в GameFi зростає, тому деякі з кращих криптовалют метавсесвіту мають принести інвесторам статки.

11 кращих криптовалютних проєктів метавсесвіту

Metacade (MCADE) – GameFi-хаб, що керується спільнотою Decentraland (MANA) – конструктор віртуального світу Quint (QUINT) – бутик NFT Marketplace Sandbox (SAND) – створення віртуального світу MetaHero (HERO) – сканер реальних активів Axie Infinity (AXS) – гра-битва з істотами NFT Worlds (WRLD) – відкритий світ за мотивами Minecraft Star Atlas (ATLAS) – науково-фантастична багатокористувацька рольова онлайн-гра Illuvium (ILV) – рольова гра з відкритим світом Wizardia (WZRD) – фантастична магічна рольова гра Lucky Block (LBLOCK) – NFT-лотерея

1. Metacade (MCADE) — GameFi-хаб, керований спільнотою, який привертає до себе найбільше уваги

Metacade — це один із найновіших та найзахопливіших криптопроєктів метавсесвіту, що має яскраво увірватися у 2023 рік; саме зараз відбувається його передпродаж. Це ігровий хаб, керований спільнотою, також Metacade — це віртуальна аркада, де користувачі мають змогу формувати ігрове майбутнє.

Основою Metacade є Play-to-Еarn-ігри, однак гравцям будуть доступні й інші різноманітні способи заробітку, зокрема вони можуть публікувати класні ігри, писати огляди, брати участь у свіжих ігрових турнірах та робити ставки. Усі ці активності є додатковим стимулом для заробітку, а більша частина зароблених коштів піде безпосередньо гравцям, а не корпораціям.

Винагороди будуть сплачувати за допомогою MCADE, нативного токена цієї гри.

Учасники спільноти Metacade зможуть в режимі реального часу спілкуватися між собою, обговорювати зміни та покращення в іграх та голосувати за них. Основним доповненням до платформи стане Metagrants — джерело фінансування, яке надається розробникам ігор, щоб ті могли втілити свої ідеї у реальність. Учасники голосуватимуть за ігрові пропозиції, а переможець отримає фінанси на реалізацію своєї гри.

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2. Decentraland (MANA) — конструктор віртуального світу

Decentraland — це один із оригінальних просторів метавсесвіту, в якому користувачі можуть придбати ділянки цифрової землі та володіти ними. Після цього у них буде можливість забудувати цю ділянку на власний розсуд, наприклад, вони зможуть створити ігри чи маркетплейси, щоб отримати джерело доходу. Також є можливість здавати землю в оренду іншим особам.

Це один з кращих криптопроєктів метавсесвіту. Decentraland здобув гарну репутацію та має відданих послідовників. Однак через криптокрах вартість Decentraland значно знизилися від свого історичного максимуму, а його ділянки віртуальної землі стали дорожчими, ніж, здається, зараз може витримати ринок.

3. Quint (QUINT) — бутик NFT Marketplace

Quint — це один із найбільш унікальних криптопроєктів метавсесвіту, яким варто володіти у 2023 році, що прагне поєднати метавсесвіт і реальний світ новими способами. Як і багато інших топових криптопроєктів метавсесвіту, він дозволяє користувачам торгувати на NFT-маркетплейсі, стейкати свої токени та грати в Р2Е-ігри. Крім того, тут проводиться події суперстейкінгу, під час яких гравці можуть здобути реальні винагороди, наприклад, проживання в готелях чи знижки в ресторанах.

Також Quint створить бутик-маркетплейс, що дозволить користувачам друкувати, оформляти та доставляти NFT-файли, тобто люди зможуть використовувати свої цифрові NFT у реальному світі.

4. Sandbox (SAND) — створення віртуального світу

Подібно до Decentraland, Sandbox — це цифровий світ, у якому користувачі можуть придбати власні ділянки землі та розбудувати їх на власний розсуд.

Sandbox прагне створювати унікальні світи (наприклад, зараз розробляють тематичний проєкт «Hellboy») за підтримки відомих інвесторів SoftBank, а також у партнерстві з ігровою компанією Atari та виробничою компанією Lionsgate. У цих світах користувачі зможуть досліджувати, будувати, торгувати та використовувати будь-які інші способи, щоб заробити цифрові токени SAND.

5. MetaHero (HERO) — сканер реальних активів

MetaHero — ще один унікальний проєкт у списку найпопулярніших криптопроєктів метавсесвіту, якими варто володіти у 2023 році. Він прагне змінити вигляд метавсесвіту, створивши найбільшу та найреалістичнішу бібліотеку активів метавсесвіту.

Щоб досягти цього, MetaHero буде сканувати об’єкти реального світу та людей, і це дозволить зробити метавсесвіт максимально реалістичним. Це означає, що замість створеного в цифровому вигляді аватара у вас буде аватар, що виглядатиме як ви, і ви зможете купувати та обмінювати предмети, які є точними копіями речей у реальному світі.

6. Axie Infinity (AXS) — гра-битва з істотами

Ця гра, натхненна Pokemon, дозволяє користувачам володіти власними істотами, яких ніжно називають Axies, прокачувати їх та битися ними у цифровому всесвіті, який створила Sky Mavis Studio.

Виконуючи завдання та інші активності у всесвіті, гравці можуть отримати винагороди, хоча існує обмеження на суму, яку можна заробити за один день, саме це призвело до суперечливої здачі активів в оренду. Хоча криптокрах знищив як вартість, так і популярність цієї гри, та її токен досі вважається одним із кращих криптопроєктів метавсесвіту.

7. NFT Worlds (WRLD) — відкритий світ за мотивами Minecraft

Ця топова криптовалюта метавсесвіту походить від гри з відкритим світом, при створенні якої надихалися дуже популярною грою Minecraft; ця грає дає гравцям знайомі відчуття, елементи керування та ігрову механіку. Тут доступні різноманітні «світи», тому користувачі можуть обирати для дослідження різноманітні карт, розбудовувати простір та взаємодіяти з іншими користувачами.

Вони можуть створювати ігри чи маркетплейси, на яких можна обміняти ігрові товари на реальну цінність. І хоча офіційно цей проєкт не має жодного відношення до Minecraft, він буде забезпечувати багатоплатформну сумісність, тобто будь-хто з обліковим записом Minecraft зможе отримати доступ до NFT Worlds.

8. Star Atlas (ATLAS) — науково-фантастична MMORPG гра

Star Atlas пропонує гігантський багатокористувацький метавсесвіт, в якому гравці мають обрати одну з трьох унікальних угруповань, щоб поборотися за контроль над територією та ресурсами. Ця гра поєднує в собі величезний світ багатокористувацьких рольових ігор, а також можливість заробити на NFT в GameFi-секторі, що дає гравцям можливість заробляти, беручи участь у боях, крафті та гільдійських війнах.

Щоб знайти в грі активи з реальною цінністю, гравці можуть вплинути на результат битв або досліджувати науково-фантастичний всесвіт на своєму спеціальному космічному кораблі.

9. Illuvium (ILV) — рольова гра з відкритим світом

Illuvium поєднує в собі світ Axie Infinity, в якому створюють істот, із рольовою грою з відкритим світом, тут користувачі можуть досліджувати яскравий і прекрасний ландшафт, виконувати завдання та відкривати істот під назвою Illuvials. Illuvials діляться на класи, мають різні здібності, сильні та слабкі сторони. Їх понад 100, щоб зібрати їх усіх, знадобиться деякий час.

Окрім того, за допомогою токенів ILV користувачі можуть торгувати ними, а також спеціальними скінами та іншими предметами колекціонування. Враховуючи той факт, що всього випустять лише 10 млн токенів, вартість ILV може зрости, адже популярність цієї гри зростає. Саме тому Illuvium є одним із кращих криптопроєктів метавсесвіту, який може злетіти до небес.

10. Wizardia (WZRD) — фантастична магічна рольова гра

Далі у списку йде Wizardia, популярна рольова гра-фентезі, в якій користувачі створюють власних унікальних персонажів, прокачують їх та оновлюють їхнє спорядження, щоб ті стали найкращим чарівником. Гра пропонує не лише чудовий візуальний стиль, але й затяті битви PvP і PvE, де користувачі повинні використовувати стратегію, а також силу, щоб піднятися в таблиці лідерів найкращих чарівників гри та заробити токени WZRD. Оскільки через криптообвал цей токен втратив свої максимуми, Wizardia пропонує гарний шанс отримати зі знижкою доступ до світу кращих криптовалют метавсесвіту.

11. Lucky Block (LBLOCK) — NFT-лотерея

Lucky Block — це вже інший тип NFT-гри. Це лотерея, у якій користувачі можуть регулярно вигравати призові виплати, серед яких є великі призи, зокрема квитки на матч Чемпіонату світу та розкішні автомобілі.

Завдяки тому, що ця лотерея працює на блокчейні, гравці можуть бути впевнені, що призові виплати розподіляються більш рівномірно та справедливо, хоча, щоб отримати великі призи, вам потрібно буде придбати їхній Platinum Roller’s Club NFT, який, звичайно, є одним із найдорожчих NFT, які вони пропонують.

Кращі криптопроєкти метавсесвіту на 2023 рік

Криптокрах 2022 року вдарив по вартості багатьох топових криптовалют метавсесвіту, і це може негативно вплинути на їхню здатність досягти нових вершин у 2023 році. На щастя, нові проєкти метавсесвіту, зокрема Metacade , не були замішані у цьому криптообвалі, тому вони мають значно кращі шанси відновити свою вартість і можуть зробити це швидше, ніж інші криптотокени метавсесвіту.

Metacade є GameFi-хабом, де користувачі можуть взаємодіяти між собою та заробляти токени MCADE, беручи участь у різноманітних іграх та активностях, як-от тестування, написання оглядів, публікація альфа-версії гри та стейкінг. Цей проєкт може легко стати однією з найкращих інвестиційних можливостей, яка принесе вам статки у 2023 році та згодом.

Ця платформа має стати улюбленим місцем любителів та розробників ігор, які об’єднаються та створять майбутній ігровий метавсесвіт. Metacade надає простір, популярність і цінність якого буде активно зростати, як тільки сюди заходитиме все більше людей.

Зараз повним ходом відбувається його передпродаж, буде 9 етапів. На початковому етапі за 1 долар можна придбати 125 токенів MCADE, але вони будуть дорожчати з кожним етапом, і наприкцінці за 1 долар можна буде придбати 50 MCADE. У рамках передпродажу доступно лише 1,4 млрд токенів, тому, ймовірно, їх швидко розпродадуть. Рекомендуємо долучитися до цього проєкту на ранніх етапах, щоб придбати цей ігровий метавсесвіт за найкращою ціною.