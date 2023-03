13 кращих ігрових монет, в які варто інвестувати в 2023 році

Криптоігрові монети є одними з найбільш затребуваних інвестиційних можливостей у Web3-просторі, і не дарма. GameFі-сектор — це галузь, що швидко зростає і має потенціал назавжди революціонізувати традиційні ігри.

Якщо ви шукаєте кращі ігрові токени, щоб придбати прямо зараз, розгляньте список із 13 найперспективніших інвестицій, доступних прямо зараз:

Metacade (MCADE)

DApp Rader (DAPR)

Axie Infinity (AXS)

Enjin Coin (ENJ)

STEPN (GMT)

Star Atlas (ATLAS)

The Sandbox (SAND)

ApeCoin (APE)

Upland (UPX)

Gala Games (GALA)

Decentraland (MANA)

AltSignals (ASI)

Illuvium (ILV)

1. Metacade (MCADE) – одна з найпопулярніших ігрових криптовалют

Що таке MCADE?

Metacade — це найбільша блокчейн-аркада. Ця платформа пропонує найбільшу колекцію аркадних P2E-ігор з-поміж інших подібних проєктів, і в цьому її унікальність у Web3-просторі. У той час як більшість ігрових платформ пропонують один ігровий досвід, Metacade в одному місці пропонує багато всього.

Грати в ігри в Metacade можна в звичайному або змагальному режимі, і завдяки механізму Play-to-Earn кожна окрема гра забезпечує автоматичні фінансові винагороди. Користувачі можуть заробляти токени MCADE, проходячи нескінченні ігрові рівні або змагаючись з іншими гравцями безпосередньо в ексклюзивних турнірах.

Окрім того, Metacade прагне стати центральним хабом для Web3-спільноти. Він міститиме всю найсвіжішу інформацію про кращі ігрові криптопроєкти, зокрема останні тренди та альфа-версії ігор. Хаб спільноти винагороджує творців контенту за їхні внески, і це інноваційна система заохочення, якою зможуть скористатися багато користувачів протягом наступних років.

Також Metacade прагне сприяти розширенню блокчейн-технології безпосередньо через програму Metagrants. Спільнота може проголосувати та визначити, які нові аркадні ігри є найкращими, а потім Metacade надасть пряме фінансування, що допоможе втілити ідею в реальність. Учасники спільноти також можуть тестувати нові ігри до їхнього офіційного випуску та заробляти на цьому криптовалюту.

Навіщо купувати MCADE?

Metacade — це універсальна GameFi-платформа та один із найцікавіших ігрових криптопроєктів на даний момент. Нещодавно відбувся запуск токена MCADE в рамках дуже успішного передпродажу, який досі триває.

Попередній продаж дає інвесторам унікальну можливість залучитися до блокчейн-проєкту, що має високий потенціал, на ранніх етапах розвитку, саме тому багато експертів прогнозують вражаючі прибутки від будь-яких передпродажних інвестицій.

Зараз MCADE коштує лише 0,0185 долара. Лише за 17 тижнів від початку передпродажу він уже залучив 12,1 млн доларів США інвестицій, і зараз проходить завершальна стадія, а потім буде лістинг на біржах.

2. DApp Radar (РАДАР)

Що таке RADAR?

Dapp Radar — це платформа, яка рекламує децентралізовані додатки. Вона дозволяє будь-кому отримати більший доступ до найкращих ігрових криптопроєктів. Вона працює подібно до традиційних магазинів додатків, як-от Google Play Store або Apple Store, і Dapp Radar містить тисячі блокчейн-додатків, які користувачі можуть завантажувати та використовувати.

Dapp Radar вирішує ключову проблему блокчейн-галузі, яка часто покладається на сарафанне радіо, щоб поширити обізнаність про нові dApps та ігрові криптопроєкти. Оскільки Dapp Radar збирає багато найкращих dApps в одному місці, він будує собі солідний фундамент на наступні роки.

RADAR — новий нативний токен цієї платформи, що має допомогти Dapp Radar масштабуватися. Платформа займається покращенням списків проєктів і розширенням кількості dApps, доступних для завантаження. RADAR служить токеном управління, і власники токенів можуть голосувати та робити свій внесок у майбутні успіхи платформи.

Окрім цього, можна скористатися RADAR, щоб отримати пасивний прибуток за стейкінг на платформі Dapp Radar. Це дає всім власникам токенів можливість отримувати прибуток, інвестуючи в магазин блокчейн-додатків тривалий періодо часу.

Навіщо купувати RADAR?

RADAR — це нова блокчейн-пропозиція, яку запустила вже дуже успішна існуюча платформа. Оскільки цей проєкт безпосередньо підтримує понад 9000 dApps і залучає понад 1 млн користувачів щомісяця, його поточна ціна може значно зрости.

Наразі RADAR коштує лише 0,017 долара за токен. Нещодавно він зробив серйозний ривок вгору, і це є потужним сигналом того, що токен може отримати значні прибутки в майбутньому. Поточний обсяг торгів становить понад 10 млн доларів, що набагато більше, ніж у багатьох нових токенів на аналогічному етапі розвитку.

Завдяки тому, що Dapp Radar на одній платформі підтримує тисячі dApp і всі найкращі ігрові криптовалюти, його майбутнє, безумовно, виглядає світлим. Враховуючи поточний ціновий рівень, він може стати чудовою інвестиційною можливістю.

3. Axie Infinity (AXS)

Що таке AXS?

Axie Infinity (AXS) — це децентралізована ігрова платформа на базі Ethereum, де гравці можуть збирати, вирощувати цифрові істоти під назвою Axies та битися ними. Метавсесвіт Axie Infinity переміщує гравців у яскравий світ, де можна досліджувати простір та виконувати місії.

Гравці можуть заробляти нативну ігрову монету AXS, граючи в Axie Infinity. Токени AXS використовуються в якості винагород гравцям за їхній прогрес у грі та перемогу над іншими гравцями в боях. Також користувачі можуть торгувати Axies як цифровими активами та продавати їх іншим користувачам на вбудованому маркетплейсі платформи, і це ще один спосіб заробити криптовалюту в грі.

Axie Infinity є ігровим проєктом на блокчейні, тому він дає користувачам широку автономію. Гравці збирають Axies і повністю володіють своїми ігровими предметами, а також досліджують таємничі землі та просуваються по сюжетній лінії.

Місія Axie Infinity полягає в тому, щоб надати користувачам справедливий доступ до оригінальних творчих робіт, а також забезпечити фінансову свободу, саме тому створюються ліквідні ринки для цих активів. З Axie Infinity кожен може стати частиною захоплюючого блокчейн-світу.

Навіщо купувати AXS?

Останні кілька років Axie Infinity була однією з найефективніших криптоігрових платформ. Попри нещодавні проблеми, зокрема серйозний злом мосту Ronin, Axie Infinity залишається однією з кращих ігрових монет для інвестування.

Щоб максимально підвищити комфорт користувачів під час гри, Axie Infinity використовує унікальний бічний ланцюг Ethereum. Нещодавно міст Ronin став більш безпечним, і протягом наступних місяців і років він зможе підтримувати все більшу кількість користувачів.

У 2021 цей проєкт досяг важливої віхи, коли майже 2 млн індивідуальних користувачів щодня грали в Axie Infinity, і тоді вартість токена AXS сягнула 160 доларів. Поточна ціна (10 доларів США) може стати чудовою точкою входу для довгострокових інвестицій, і це робить AXS одним із найкращих крпитоігрових проєктів, доступних прямо зараз.

4. Enjin Coin (ENJ)

Що таке ENJ?

Enjin, яку представляє ENJ, є криптовалютною платформою, призначеною для створення, управління віртуальних активів та їх монетизації. Вона пропонує розробникам криптоігор, додатків і вебсайтів широкий набір продуктів і сервісів на основі блокчейну, що дозволяє їм інтегрувати Enjin Coin і внутрішньоігрові активи на платформу.

Технологія Enjin використовує токен Enjin Coin, що дозволяє підвищити загальний рівень інновацій у секторі криптоігор. За допомогою низки інструментів Enjin токени ENJ можна заблокувати в створених користувачами цифрових активах, і це забезпечує миттєву ліквідність внутрішньоігрових активів. Це допомагає будь-кому запускати нові ігри на блокчейні, бо Enjin дозволяє з легкістю випускати активи на базі блокчейну.

Також Enjin пропонує такі інструменти: EnjinX, який є провідником для ігор на блокчейні Ethereum; Enjin Beam — сервіс для сканування QR-адрес; та Enjin Wallet — гаманець для кількох монет, що гарантує максимальну безпеку.

Використовуючи передову технологію Enjin, розробники ігор можуть розблокувати потужні функції, які дозволяють їм випускати віртуальні предмети на різних ігрових платформах. Така послуга робить Enjin провідним ігровим токеном, що може розпочати нову епоху в традиційній ігровій індустрії.

Навіщо купувати ENJ?

ENJ має величезну корисність в екосистемі Enjin, тому з часом він може стати однією з кращих ігрових монет. Цим проєктом керує досвідчена команда розробників ігор, що прагне сприяти розширенню ігрових блокчейн-платформ, і токен ENJ є невід’ємною частиною місії цього проєкту.

Для тих розробників ігор, які прагнуть перейти на блокчейн, набір інструментів Enjin може стати вирішальним фактором. Блокуючи ліквідність у нових активах, що карбуються на платформі, геймери можуть грати в блокчейн-ігри з низькими комісіями за транзакції та майже миттєвими підтвердженнями.

За нинішньої ціни в 0,50 долара ENJ виглядає дуже перспективно. Інвесторам, які бажають придбати найкращі криптоігрові проєкти, варто купити ENJ, адже, схоже, ця платформа буде активно розвиватися, бо має унікальні технологічні рішення і широку ціннісну пропозицію.

5. STEPN (GMT)

Що таке GMT?

STEPN (GMT) — це революційна блокчейн-система, яка унікальним способом використовує Р2Е-криптоігри. STEPN використовує технологію Мove-to-Еarn, щоб створити нову інноваційну платформу SocialFi. GMT (також відомий як Global Movement Token) — це засіб обміну на платформі, який сплачує користувачам автоматичні винагороди, коли ті гуляють пішки.

Оскільки користувачі можуть отримувати винагороди, просто переміщуючись у реальному світі, STEPN став популярним у Web3-просторі. GMT стимулює користувачів щодня виходити на вулицю, досліджувати навколишнє середовище та займатися спортом.

Унікальна пропозиція STEPN стала можливою лише завдяки вдосконаленому блокчейн-протоколу. Це забезпечує повну прозорість роботи STEPN, тож користувачі можуть бути впевнені, що вони дійсно отримають фінансові винагороди, рухаючись у повсякденному житті. Унікальне рішення, створене командою STEPN, пропонує безмежні можливості для заробітку. Оригінальність проєкту STEPN, безумовно, є цікавою розробкою в блокчейн-технології.

Навіщо купувати GMT?

GMT є відносно новим токеном. З моменту його запуску в 2022 році GMT швидко став відомим у Web3 завдяки своєму інноваційному блокчейн-рішенню. Додатки Walk2Earn не є чимось абсолютно новими, але завдяки необмеженій природі блокчейну рішення GMT може обслуговувати більшу кількість користувачів по всьому світу.

Зараз ціна GMT становить 0,40 долара, він знизився зі свого попереднього історичного максимуму в 4 долари. Експерти прогнозують значні прибутки цьому токену, що унікальним способом перебудував кращу пропозицію в секторі криптоігор. Очікують, що він може принести х10 прибутку під час наступного бичачого ринку.

6. Star Atlas (ATLAS)

Що таке ATLAS?

Star Atlas (ATLAS) — це криптоігрова 3D-платформа, що завдяки блокчейн-технології прагне створити революцію ігрового досвіду. Дія гри відбувається в захоплюючій віртуальній реальності, яка переносить гравців у відкритий космос, і де гравці можуть досліджувати всесвіт на своїх космічних кораблях.

Усі предмети в Star Atlas карбуються як NFT, що дозволяє гравцям повністю володіти своїм досвідом та налаштовувати його на свій смак. Гравці можуть брати участь у міжгалактичних битвах та шукати скарби в космосі. Також Star Atlas сплачує гравцям винагороди в криптовалюті за той прогрес, що вони досягають у грі.

Система подвійних токенів, яку застосовує Star Atlas, дозволяє гравцям купувати сучасні ігрові аксесуари та зброю, а також голосувати за пропозиції щодо управління в Star Atlas DAO. Внутрішньоігровими предметами можна торгувати безпосередньо з іншими гравцями, що допомагає користувачам створювати ідеальне індивідуальне спорядження.

Навіщо купувати ATLAS?

Завдяки Star Atlas геймери знаходяться на передньому фронті та можуть використовувати нові цікаві способи гри та взаємодії в цифровому просторі. Токен ATLAS — це токен управління для Star Atlas DAO, який дає всім своїм власникам привілеї голосування та можливості сприяти прогресу платформи.

Це одна з кращих ігрових криптоплатформ, і Star Atlas запустили зі складним геймплеєм і фотореалістичною графікою. Це сприяє зануренню гравців в гру, і ті можуть нескінченно досліджувати цей простір і отримувати при цьому дохід, який має вбудовану фінансову цінність.

Токен ATLAS постраждав під час криптозими 2022 року, та інвестори очікують, що він відновиться. Це пов’язано з вродженою цінністю цього проєкту, який з часом зможе підтримувати величезну кількість користувачів. Star Atlas може стати однією з найкращих ігрових криптовалют на блокчейні Solana та суттєво піднятися з поточної ціни в 0,003 долара.

7. The Sandbox (SAND)

Що таке SAND?

The Sandbox — це криптоігрова платформа та метавсесвіт. У The Sandbox користувачі можуть створювати свій ігровий досвід, володіти ним та монетизувати його за допомогою спеціальних віртуальних світів на основі вокселів. Проєкт надає повний набір інструментів, який дозволяє з легкістю створювати світ, і яким також можна скористатися для створення кастомізованих ігрових елементів та навіть повноцінних ігор.

SAND, нативний токен The Sandbox, служить у The Sandbox безпечним засобом обміну між користувачами та зацікавленими сторонами. Усі витвори можна купувати та продавати на інтегрованому маркетплейсі The Sandbox, і токен SAND є його невід’ємною складовою.

SAND підтримує децентралізовану автономну економіку (DAE). Це також дозволить гаманцю метавсесвіту від The Sandbox забезпечувати безперебійні транзакції між гравцями незалежно від того, в якому ігровому світі вони грають.

Даючи користувачам можливість створювати власні активи в різних віртуальних світах та іграх, володіти ними і монетизувати їх, The Sandbox робить проходження децентралізованої автономної економіки активів насправді корисним досвідом для всіх учасників.

Навіщо купувати SAND?

Завдяки своїй унікальній пропозиції SAND став однією з найдорожчих криптоігрових платформ у Web3-просторі. Його називають природним наступником Minecraft, бо основою його ігрового процесу є контент, створений користувачами ( UGC ). Оскільки протягом кількох десятиліть було продано мільйони копій Minecraft, можливо, на The Sandbox чекає велике майбутнє.

Ключовою відмінністю між The Sandbox і Minecraft є можливість для користувачів володіти своїми ігровими творіннями та торгувати ними. Це дозволяє гравцям генерувати прибутки і отримувати дохід, розважаючись та граючи в ігри. Це революційне розширення тієї ж основної цінності, що змусила багатьох інвесторів говорити про величезний потенціал The Sandbox.

На даний момент ціна The Sandbox становить 0,70 долара. Наразі це найкраща ігрова криптовалюта за ринковою капіталізацією, коли мова йде про чисті ігри метавсесвіту, і, схоже, вона продовжить розвиватися в довгостроковій перспективі.

8. ApeCoin (APE)

Що таке APE?

ApeCoin (APE) — це нативний токен проєкту ApeCoin, що прагне сприяти розвитку децентралізованих спільнот у метавсесвіті. Це проєкт, основним баченням якого є просування світів віртуальної реальності на блокчейні, тому APE, безсумнівно, є однією з найважливіших криптоігрових монет на сьогодні.

Фонд APE Foundation контролюється ApeCoin DAO, що дозволяє власникам токенів APE голосувати за пропозиції щодо управління. Потім Фонд APE фінансує нові криптоігрові проєкти метавсесвіту, як-от Otherside — відкритий метавсесвіт, де пропонуються Р2Е-ігри, і яку розробляє Yuga Labs.

При створенні ApeCoin надихалися NFT-колекцією Bored Ape Yacht Club (BAYC) від Yuga Labs, що стала одним із найперших прикладів дуже успішної децентралізованої спільноти. Власники BAYC часто збираються разом і користуються ексклюзивними реальними перевагами, і це основна причина, чому ApeCoin прагне допомогти розвиватися децентралізованим спільнотам.

Навіщо купувати APE?

Токен APE випустили нещодавно, і він може отримати значні переваги протягом наступних років. Хоча головною мірою він є токеном управління, цінність APE пов’язана з успіхом інвестиційних проєктів APE Foundation.

Оскільки планується запуск довгоочікуваних криптоігрових платформ, таких як Otherside, багато людей очікують, що токен APE від цього виграє. Ранні інвестори в цей проєкт можуть очікувати значних прибутків, що робить APE одним із найкращих криптовалютних токенів на даний момент.

9. Upland (UPX)

Що таке UPX?

Upland — це віртуальна гра для торгівлі нерухомістю, яка використовує адреси реального світу. Тут гравці можуть купувати, збирати, продавати та перепродавати землю в будь-якому місті чи регіоні. Право власності захищено в блокчейні і приносить гравцям винагороду у внутрішньоігровій валюті Upland, яка називається UPX. У майбутніх версіях цієї гри гравці зможуть створювати та розвивати власні віртуальні локації.

Гра створена за мотивами Монополії, де гравці купують земельні ділянки та заробляють щоразу, коли на них ступає інший гравець. Ключова відмінність між Монополією та Upland полягає в тому, що Upland токенізує адреси реального світу та дозволяє гравцям отримувати прибутки під час торгівлі нерухомістю.

Upland пропонує нове використання блокчейн-технології і забезпечує фінансові винагороди гравцям під час торгівлі нерухомістю в грі. Це одна з найцікавіших подій у секторі криптоігор за останні кілька років, оскільки всі активи тут представлені безпосередньо реальними будівлями.

Навіщо купувати UPX?

UPX створила команда успішних підприємців із Кремнієвої долини. Діловий досвід команди засновників свідчить про майбутній успіх, більше того, проєкт підтримали великі блокчейн-інвестори, зокрема Animoca Brands.

Токен UPX має широку корисність у метавсесвіту, адже з його допомогою користувачі можуть продавати, купувати предмети та отримувати токени в якості винагороди. Завдяки унікальній функції платформи та потужних функціях токена UPX має великий потенціал прибутків.

10. Gala Games (GALA)

Що таке GALA?

Gala Games — це інноваційна платформа, що займається розвитком децентралізованої економіки, яка належить користувачам. Завдяки використанню блокчейн-технології Gala Games дозволяє геймерам стати власниками та бенефіціарами власної внутрішньоігрової економіки.

Застосовуючи власний службовий токен GALA, Gala Games дозволяє гравцям скористатися перевагами цифрових активів в новий спосіб. Вони можуть досліджувати нові способи створення цінності в рамках свого ігрового досвіду, наприклад, беручи участь у спеціальних заходах, які проводить Gala Games, й отримуючи винагороди в токенах GALA.

Окрім того, Gala Games також користувачам монетизувати власні проєкти з розробки ігор, використовувати економіку Gala та повністю контролювати свої внутрішньоігрові транзакції без ризику бути зламаними чи того, що їх у них відберуть.

Тепер з Gala Games гравці мають повний контроль, що дозволить їм монетизувати свої ігрові таланти та креативність, а ігровий процес став більш захоплюючим та цікавим. Це потужний варіант використання в криптоігровому секторі.

Навіщо купувати GALA?

Завдяки своїй унікальній корисності та привабливій платформі токен GALA може суттєво зрости протягом найближчих років. Gala запускає масштабну ігрову блокчейн-платформу, де буде багато ігор класу AAA, що дозволить гравцям отримувати прибуток від криптовалюти, занурюючись у новий світ розваг.

Під час бичачого ринку 2021 року токен GALA досяг свого історичного максимуму, а зараз коштує 0,04 долара за токен. Це може бути чудовою точкою входу для довгострокових інвесторів, адже завдяки широкій GameFi-пропозиції Gala може стати одним із кращих ігрових токенів.

11. Decentraland (MANA)

Що таке MANA?

Decentraland — це платформа віртуальної реальності на базі блокчейну Ethereum, яка дозволяє користувачам створювати, використовувати та монетизувати контент та додатки. Decentraland використовує власну криптовалюту під назвою MANA, з допомогою якої можна придбати землю в віртуальному світі Decentraland. Вона карбується як невзаємозамінні токени та торгується на біржі Decentraland.

Платформа Decentraland складається з ділянок віртуального 3D-простору, який користувачі можуть досліджувати та розвивати. Цей світ пропонує кастомізований досвід, зокрема Р2Е-ігри, азартні ігри в стилі Лас-Вегаса та художні NFT-галереї. Гравці можуть навіть спілкуватися з іншими користувачами Decentraland, користуючись усіма перевагами розгалуженого відкритого метавсесвіту.

Decentraland — це програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, присвячений створенню змодельованого світу, де будь-хто може творити, досліджувати та спілкуватися в безпечному віртуальному середовищі. Мета Decentraland — створити захоплюючий 3D-світ, де кожен отримає можливість вносити свої ідеї та креативність, і це перетворить Decentraland на унікальний цифровий ландшафт.

На даний момент метавсесвіт Decentraland поділяється на декілька районів. Карта віртуальної реальності пропонує безліч заходів, створених як окремими творцями контенту, так і компаніями. Це дає Decentraland величезний потенціал для майбутнього, оскільки це дуже універсальний метавсесвіт.

Навіщо купувати MANA?

Токен MANA є засобом обміну на платформі Decentraland. Очікується, що протягом наступних років попит на токен буде постійно зростати, бо Decentraland стане руйнівною силою у світі онлайн-розваг.

Оскільки в Decentraland можна і працювати, і відпочивати, він може стати надзвичайно популярним. Це стане особливо актуальним, якщо врахувати поширеність віддаленої роботи, і це дозволить зблизити людей незалежно від географічної відстані між ними.

Поєднуючи розробку з технологіями віртуальної реальності, Decentraland робить підключення до Інтернету ще більш реальним. Користувачів приваблює можливість заробляти винагороди в криптовалюті та налаштовувати ландшафт повністю на свій розсуд, це є унікальною перевагою цього проєкту, що має послужити на користь MANA.

Наразі MANA коштує лише 0,65 долара за токен, хоча у 2021 році вона досягла свого історичного максимуму в 7 доларів. Експерти прогнозують, що поточний ціновий рівень значно збільшиться, і це робить Decentraland однією з кращих ігрових криптовалют, яку варто придбати прямо зараз.

12. AltSignals (ASI)

Що таке ASI?

AltSignals пропонує щось дещо відмінне від багатьох інших ігрових криптовалют у цьому списку і залишається серйозною інвестицією в майбутнє Web3. AltSignals є однією із найуспішніших онлайн-спільнот для торгівлі від моменту свого запуску в 2017 році, причому індикатор AltAlgo™ часто має точність 90%.

Зараз запускають токен ASI, щоб прискорити прогрес трейдерської спільноти. AltSignals розробляє новий набір торгових інструментів під назвою ActualizeAI, який поєднує в собі потужні технології штучного інтелекту, щоб надавати крипторинкам більш прибуткові торгові сигнали.

AltSignals допоможе будь-кому стати досвідченим трейдером, а нові інструменти на базі ШІ можуть ще більше прискорити цей процес. ActualizeAI спеціально створили так, що він спирається на попередні успіхи AltAlgo™, які вже допомогли трейдерам збільшити їхні портфелі у 10 разів за 19 окремих місяців із 32, які аналізувалися.

Щоб аналізувати цілу низку цінових показників, ActualizeAI поєднує алгоритми машинного навчання та обробку природної мови (NLP) . Це допомагає йому надавати більш точний та успішний сигнал купівлі чи продажу.

Навіщо купувати ASI?

За допомогою токена ASI можна буде отримати доступ до стеку ActualizeAI. Токен ASI може стати ідеальним варіантом, щоб навчитися торгувати, для тих, хто хоче отримати прибуток під час торгівлі на крипторинках.

Окрім того, ASI надає доступ до клубу ActualizeAI Club, який дасть спільноті AltSignals більше можливостей для заробітку, зокрема доступ до публічних і приватних продажів різноманітних проєктів, наприклад, нові ігрові криптотокени.

Завдяки величезній корисності, вбудованій в токен ASI, він має великий потенціал для зростання. Мало того, ASI досі знаходиться на ранніх етапах свого розвитку, і його передпродаж може дати вам ідеальний шанс інвестувати в платформу на базі штучного інтелекту на довгострокову перспективу.

13. Illuvium (ILV)

Що таке ILV?

Illuvium (ILV) — це децентралізована блокчейн-гра, яка дає гравцям можливість досліджувати зачарований світ. ILV фактично працює на власному автономному блокчейні, що дозволяє користувачам отримати доступ до Illuvium Federation і грати з іншими користувачами в безпечному середовищі.

Завдяки своїй токеноміці та економічним моделям Illuvium стимулює гравців виконувати певні завдання, щоб отримати нагороди та переваги під час гри. Існують різні рівні, і під час гри можна отримати винагороди за різний досвід та знання.

Загалом, Illuvium пропонує геймерам імерсивний досвід завдяки ігровому процесу з використанням криптовалюти, який одночасно є і розважальним, і корисним. Він поєднує в собі сюжетні лінії класу AAA та ультрареалістичну графіку, що дозволяє довше тримати гравців у грі.

Навіщо купувати ILV?

Illuvium поєднує найкращі елементи традиційних ігор та блокчейн-технологію. Це допомагає покращити загальний користувацький досвід, адже геймери отримують широкі переваги від гри та розваг.

Під час дослідження світу віртуальної реальності можна відкрити власні цифрові активи, а винагороди в криптовалюті підтримують усі аспекти ігрового процесу. Очікується, що потужна структура стимулів, розроблена Illuvium, з часом залучатиме все більше користувачів, і в найближчі кілька років ILV може стати одним із найкращих ігрових криптотокенів за ринковою капіталізацією.

Окрім цього, токен ILV є надзвичайно дефіцитним. В обігу знаходиться лише 2,2 млн токенів ILV, а загальна пропозиція протоколу становить 10 млн ILV. Очікується, що протягом наступних років ILV подолає позначку в 1000 доларів і, можливо, сягне нових максимумів вище 2000 доларів.

Що таке ігрові токени?

Ігрові токени являють собою ігрові блокчейн-проєкти. Одна з основних функцій ігрових токенів полягає в тому, що вони забезпечують автоматичні фінансові винагороди для геймерів, коли ті грають в блокчейн-ігри. Також досить часто вони є засобом обміну на внутрішньоігрових маркетплейсах, де гравці торгують ігровими предметами колекціонування.

В яку ігрову криптовалюту найкраще інвестувати?

Однією з найбільш захопливих ігрових криптовалют, доступних зараз, є Metacade . Цей проєкт нещодавно розпочав свою подорож у космос і, як вважають, має захмарний потенціал на майбутнє. Це пов’язано з тим, що він поєднує в собі величезну аркаду метавсесвіту та унікальні структури стимулів, які з часом можуть допомогти йому залучити солідну користувацьку базу.

На даний момент передпродаж токена MCADE досі триває. Протягом цієї події ціна MCADE зросте з 0,008 до 0,02 долара, а його поточна ціна становить 0,0185 долара. Інвестори мають обмежений час, щоб залучитися до цього передпродажу, бо вже відбувається його завершальний етап.

Поширені питання про криптовалюту

Для чого потрібні ігрові монети?

Завдяки Р2Е-механіці ігрові монети можна заробляти, граючи в блокчейн-ігри. Також їх часто використовують, щоб придбати внутрішньоігрові предмети та інші активи, отримати доступ до ігрових блокчейн-платформ чи право голосу в децентралізованих автономних організаціях (DAO).

Чи можна заробити криптовалюту, граючи в ігри?

Механіка «грай та заробляй» лежить в основі більшості блокчейн-ігор. Деякі ігри є безкоштовними, інші ж вимагають невеликих початкових інвестицій, що забезпечують фінансову стійкість. Однак майже кожна гра на блокчейні дає автоматичні фінансові винагороди за гру.

Який ігровий токен є найкращим?

У кожного своя думка щодо того, який ігровий токен є найкращим. Однак зараз доступно декілька чудових варіантів. Одним із таких прикладів є The Sandbox, який дозволяє будь-кому створювати та продавати власний ігровий досвід; ще один приклад — Metacade, який в одному місці поєднує багато різних Р2Е-досвідів.

Яка криптовалюта ігрового сектору та метавсесвіту найкраща?

Ігровий токен, який наразі має найвищу ринкову капіталізацію, — Decentraland (MANA). Щоб забезпечити захоплюючий ігровий процес, він використовує власні цифрові активи та ландшафти метавсесвіту, які можна повністю налаштувати на свій смак.

