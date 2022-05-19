2 причини, чому ціна Ethereum різко падає

В середу ціна Ethereum знизилася, оскільки її кореляція з індексами Dow Jones і Nasdaq 100 зберігається. Монета впала до мінімуму в 1964 долари, і це стало мінімумом цього тижня. Це була кривава бійня, оскільки ціни на інші криптовалюти різко впали.

Не варто боротися з ФРС

Ціна ETH різко знизилася, оскільки ринок і далі переживає коливання. Індекс волатильності CBOE, за яким уважно спостерігають, піднявся на понад 5%.

Причинами такої нестабільності стали кілька факторів. По-перше, інвестори відреагували на заяву Джерома Павелла, яку він зробив в середу під час заходу, спонсором якого виступив Wall Street Journal. Він повторив, що найбільшим викликом для економіки є інфляція. Потім він знову підкреслив, що ФРС зробить усе можливе, щоб інфляція знизилася до цільового значення 2,0%.

Саме тому інвестори вважають, що з огляду на це банк не прийде на допомогу, як це було в 2018 році та під час пандемії Covid. Таким чином, він буде й далі підвищувати процентні ставки на 0,50% на всіх подальших зустрічах. Також почнеться період кількісного посилення. Отже, ціна Ethereum падає, бо інвестори уникають боротьби з ФРС.

Читайте тут наш прогноз ціни на Ethereum .

Кореляція з акціями США

Ціна ETH також падає, оскільки кореляція з американськими акціями зберігається. Індекс Dow Jones знизився більше ніж на 1100 пунктів, тоді як технологічний індекс Nasdaq 100 знизився на понад 560 пунктів.

Таке зниження виникло через відносну слабкість роздрібного сектору. Після того, як компанії опублікували слабкі квартальні результати, ціна акцій Target впала більше ніж на 25%, Walmart — на понад 10%.

Ці результати показали, що на бізнес найбільших американських компаній впливає інфляція заробітної плати. А отже, ця тенденція може продовжитися і в інших секторах економіки.

Останні кілька місяців спостерігається тісна кореляція між американськими акціями та криптовалютами, зокрема Ethereum.