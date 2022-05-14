Обвал Terra (LUNA) викликав занепокоєння, що й інші провідні криптовалюти можуть впасти. Але, як і у випадку з LUNA, прорахувати це надзвичайно важко. Крім того, в більшості випадків для монет характерно, що вони рухаються в унісон. Нижче зазначу дві криптовалюти, які, на мій погляд, слід уникати після катастрофи з LUNA.

Waves

Waves є одним з найбільших блокчейнів у світі. Ринкова капіталізація його токена WAVES становить понад 797 млн доларів. Це популярна монета, яку використовують при створенні найпопулярніших продуктів у децентралізованій галузі. Одними з найпопулярніших додатків у його екосистемі є Vires Finance і Waves Exchange.

Найбільше хвилювань щодо Waves викликає його алгоритмічний стейблкоїн Neutrino, який дуже схожий на Terra USD. Останні кілька місяців ця монета переживає серйозні проблеми. Наприклад, у квітні вона втратила свою прив’язку і впала до історичного мінімуму в 33 центи.

Монета й досі не змогла відновити паритет, і виникають серйозні побоювання, що вона також втратить свою прив’язку в найближчі місяці або тижні. Якщо це станеться знову, то, можливо, буде значний розпродаж Neutrino і Waves. Так, дійсно, ціна Waves вже впала на понад 88% від цьогорічного максимуму.

Cardano

Cardano є однією з найпопулярніших криптовалют у світі. Подібно до Terra, це одна з найбільших монет у світі, її ринкова капіталізація становить понад 19 млрд доларів. Єдина суттєва відмінність між Cardano та Terra полягає в тому, що він не пов’язаний з жодним великим стейблкоїном.

Найбільше занепокоєння викликає те, що екосистема Cardano не зовсім повна. Хоча ADA оцінюють в понад 19 млрд доларів, загальна вартість її DeFi-екосистеми складає понад 130 млн доларів. Критики вказують на той факт, що на максимальне значення TVL екосистеми Terra колись становило понад 30 млрд доларів.

Однак інвесторам варто занепокоїтися, адже, схоже, Cardano є ланцюгом-привидом, у його екосистемі немає жодного важливого проєкту. І це попри те, що цей блокчейн запустили ще в 2015 році.

І дійсно здається, що інвестори вже деякий час хвилюються за Cardano, оскільки його ринок обвалився з позначки вище 91 млрд доларів.