2022 рік: подивимося на топ-10 монет на початок цього року

Основні тези

Криптовалюти зазнали нищівного удару, причому щодну з топ-10 монет ця доля не обійшла стороною

Найбільших втрат зазнала LUNA, бо в результаті травневого смертельного піке вона впала майже до нуля

Цього року Solana втратила 92% своєї вартості та опустилася з 3-ьої сходинки на шістнадцяту серед найбільших криптовалют

Найкращі результати продемонстрували BNB, XRP і Dogecoin, та вони все одно скоротилися на понад 56%

Біткоїн впав на 64%, а Ethereum – на 67%

2022. Який це був рік!

Якщо говорити про крипторинки, можна з упевненістю сказати, що він не був одним із найкращих. Світ перейшов до нової парадигми відсоткових ставок, і ринки усвідомили, яка частина криптовалютного простору покладалася на надмірне кредитне плече, що забезпечувалося низькими ставками.

Такі дешеві кредити зараз зникли, ліквідність була втрачена, в результаті чого ринкові ціни обвалилися. Додайте декілька скандалів – FTX, LUNA та Celsius, для прикладу, – і ринки переживають буремні часи.

У цьому матеріалі ми поглянемо на топ-10 монет, які входили до цього списку на початку року.

2022 рік, як це було давно

Нижче наводимо історичний знімок екрана, який зробили на початку року з сайту CoinMarketCap.

Капіталізація біткоїну наближалася до трильйона доларів, коштує він близько 50 000 доларів і лідирує на ринку в цілому. Ethereum опустився трохи нижче 4000 доларів, а 3-ю сходинку займала монета Binance, BNB.

Серед стейблкоїнів Tether був першим, у списку він на 4-му місці, а Solana потрапила на 5-у сходинку. Ця монета, пов’язана з шановним підприємцем на ім’я Сем Бенкман-Фрід, позиціонує себе як вбивцю ETH та отримує серйозні прибутки, її ринкова капіталізація перевищувала 50 млрд доларів.

Ще один стейблкоїн USD Coin посідав 7-у сходинку, а Dogecoin займав 10-е місце без урахування стейблкоїнів або 12-е в загальному заліку. На 9-ій сходинці була LUNA, або Terra – монета, яка живить DeFi-екосистему, яка розвивається, під назвою Terra.

Життя було хороше, життя було веселе, попереду – рух тільки вгору. Звичайно, ситуація на ринку вже не така, як була в листопаді, коли біткоїн досяг свого історичного максимуму в 68 739 доларів, але ціни все одно високі, і прибутки текли річкою. З Новим роком і ласкаво просимо в 2022 рік.

Рік потому

Пройшов рік, і ви, ймовірно, будете стверджувати, що зараз все трохи по-іншому. Я зіставив результати топ-10 монет (за винятком двох стейблкоїнів) у графіку нижче:

Luna, очевидно, майже нічого не коштує. 2-е місце за найгіршими результатами посідає Solana, яка у 2022 році втратила приголомшливі 92% своєї вартості. На початку року вона займала 4-у сходинку серед найбільших криптовалюта, а тепер – 16-у. Avalanche також вбив інвесторів: він впав з 11-ої до 18-ої сходинки і втратив при цьому 87% своєї вартості.

З іншого боку, найкращі показники мають BNB, XRP і Dogecoin, це тріо втратило «лише» 56%-57% своєї вартості. Незважаючи на нещодавні суперечки навколо Binance, BNB, схоже, закінчить рік на 5-ій сходинці серед найбільших криптовалют і пропустить вперед USDC та USDT.

Цього року лише стейблкоїни змогли вистояти. Навіть Bitcoin та Ethereum впали на 64% і 67% відповідно. Знову ж таки, усі ці цифри будуть ще більші, якщо порівнювати їх з історичними максимумами, яких вдалося досягти в листопаді.

Інвестори з нетерпінням чекають, коли вже закінчиться цей рік, бо дуже були великі втрати на ринках. Єдина проблема полягає в тому, що ми все ще перебуваємо в середовищі високих процентних ставок, криптогалузь досі не оговталася від обвалу FTX, і світ зараз дуже невизначений.