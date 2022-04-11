За останній тиждень монета ADA впала більше ніж на 11%.

Як повідомляє аналітична платформа IntoTheBlock, все більше інвесторів зіштовхуються з нереалізованими збитками через те, що ціна нативної валюти Cardano знизилася до психологічно важливого рівня в 1 долар.

За даними CoinMarketCap, зараз ця криптовалюта торгується на рівні 1,03 долара, за останні 24 години вона зросла на 3,28%.

Децентралізована публічна блокчейн-платформа Cardano з відкритим вихідним кодом пережила ведмежий тиждень, адже від понеділка ціни впали більше ніж на 11%. Саме тому власники токенів зараз в мінусі, оскільки ADA торгується нижче на понад 64% від історичного максимуму в 3,09 долара, якого вдалося досягти у вересні 2021 року.

Більше 67% власників ADA зараз зазнають збитків, тоді як 25% інвесторів Cardano мають прибутки, а 9% знаходяться на точці беззбитковості, як зазначено у звіті. Загроза того, що ADA впаде нижче позначки в 1 долар, продовжує нависати над його власниками, особливо якщо нинішня тенденція ефективності криптовалюти збережеться.

Щоб зробити аналітичні розрахунки, платформа IntoTheBlock використовує середню вартість, за якою купувалися токени, і порівнює її з поточною ціною. Згідно з таким аналізом, 3,41 мільйона адрес ADA зазнають збитків, для порівняння, 1,25 мільйона адрес гаманців досі залишаються в «зеленому».

Окрім того, ця платформа використала як індикатор період часу, протягом якого токен утримувався в гаманці, і заявляє, що понад 75% власників ADA утримують токен від 1 до 12 місяців. 11% інвесторів тримають валюту більше року і, таким чином, отримують прибутки.

Через побоювання, що ADA сягне свого річного мінімуму в 0,80 долара, як це було в березні 2022 року, інвестори активно розпродавали криптовалюту, і це призвело до її падіння.

Проте, якщо поглянути на фундаментальні показники, Cardano виглядає міцною. DApps цього блокчейну чекають на запуск хардфорка Vasil, який має відбутися у червні. Більше того, попит на мережу продовжує зростати завдяки запуску децентралізованої біржі (DEX) SundaeSwap.