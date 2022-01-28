У січні ринок криптовалют просто обвалився. Більшість монет торгуються в мінусі, і не видно, що найближчим часом попит збільшиться, і ціни почнуть зростати. Саме тому мисливці за знижками отримали чудовий шанс придбати монети за зниженою вартістю. Чому варто це зробити:

Такий відкат не є чимось новим для криптовалют, це траплялося і раніше, а потім ціни різко підскочили.

У криптовалютному просторі з'явилося багато інноваційних проєктів, особливо це стосується альткоїнів.

Безсумнівно, на крипторинку будуть серйозні злети, і ті, хто долучаться зараз, зможуть отримати великі прибутки.

Нижче наводимо список альткоїнів, які варто придбати. Ми вказали три найкращі токени, які можна купити прямо зараз:

Polygon (MATIC)

Розробники Polygon (MATIC) заявляють, що це рішення для масштабування Ethereum, що має забезпечити більшу швидкість та нижчі комісії. Протягом останніх кількох місяців компанія зробила серйозні кроки, а також придбала низку нових проєктів.

Джерело: Tradingview

Також Polygon і його нативний токен MATIC значно зросли у 2021 році, і ми очікуємо, що це продовжиться й у майбутньому. На момент виходу цієї публікації MATIC продавався за 1,65 долара.

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) — це платформа для смарт-контрактів, яка також прагне запропонувати вищі швидкості та нижчі комісії. Avalanche вважають прямим конкурентом Ethereum, і протягом останніх 12 місяців він був одним з найбільш швидкозростаючих токенів. Наразі AVAX, його нативний токен, торгується за 67,16 долара.

Yearn Finance (YFI)