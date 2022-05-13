Зараз море криптовалют стало червоним, оскільки більшість цифрових монет продовжують падати. За даними CoinGecko, загальна ринкова вартість усіх цифрових монет знизилася до понад 1,2 млрд доларів. Хоча цей крах був болюсним, але, як результат, вартість багатьох криптовалют значно здешевшала. Нижче зазначимо кілька криптовалют, які варто зараз придбати.

Ethereum

Обвал UST від Terra став однією з найбільших причин падіння крипторинку. На мою думку, цілком ймовірно, що через падіння LUNA багато людей і розробників повернуться до Ethereum. По-перше, Ethereum значно більший за Terra і існує вже багато років.

Окрім того, успіх платформи Ethereum не базується на одному стейблкоїні, як у Terra. Саме це і пояснює, чому Ethereum успішно працює вже багато років і навіть після серйозних зломів його мережі.

Більше того, зараз відбувається етап переходу Ethereum, адже розробники прагнуть зробити його більш швидким та екологічним. Тому я очікую, що ціна Ethereum відновиться ще до злиття, яке відбудеться в третьому кварталі цього року.

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Near Protocol

Near Protocol — це ще одна криптовалюта, яка зараз падає, і яку можна придбати. Цей блокчейн-проєкт прагне стати кращою платформою для розробників. Він прагне бути платформою, яка працює краще та надійніше, ніж Ethereum та інші платформи proof-of-work. Він хоче досягти цього за допомогою своєї технології, що називається шардинг.

Оскільки його екосистема зараз активно розвивається, Near Protocol стане чудовим варіантом для інвестицій. Розробники також планують запустити власний стейблкоїн, який буде використовуватися для управління мережею. Тепер, після обвалу UST від Terra, цілком ймовірно, що розробники винесуть певні уроки і скористаються цим досвідом під час запуску свого стейблкоїну.

Також варто інвестувати в Near Protocol, бо нещодавно розробники отримали серйозне фінансування. Більша частина цих коштів піде на розбудову їхньої екосистеми.

Chainlink

Безперечним фактом щодо блокчейн-галузі є те, що такі сектори, як DeFi і метавсесвіт, залишаться з нами назавжди. Саме тому Chainlink є однією з найкращих монет, яку варто придбати під час падіння. А це все тому, що розробники широко використовують цю платформу, щоб перенести в мережу дані з джерел поза її межами.

Це найбільший оракул у світі, у нього майже немає конкурентів. Оскільки ціна Chainlink знизилася на 86% від свого рекордного максимуму, цілком ймовірно, що вона відновиться.