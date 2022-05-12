Протягом останнього тижня ринок криптовалют знаходився на краю прірви. Більшість монет різко впали, і це лише початок. Така корекція може тривати ще кілька місяців, і, можливо, в інвесторів виникне спокуса продати свої активи. Однак давайте розглянемо причини, чому зараз варто купувати:

Більшість монет будуть продаватися переважно з величезними знижками.

Розпродаж буде болючим, але триватиме недовго.

Криптовалюта може стати чудовою довгостроковою інвестицією, якщо придбати правильні монети.

Отож, якщо ви шукаєте гарні монети, які будете тримати певний час, навіть коли на ринку тривають розпродажі, нижче пропонуємо вам 3 варіанти, які ідеально для цього підходять.

Ethereum (ETH)

На початку 2022 року прогнози щодо Ethereum (ETH) були дуже обнадійливими. За найбільш консервативними оцінками, до кінця року ця монета могла з легкістю перевищити позначку в 10 000 доларів. Однак зараз вже п’ятий місяць 2022 року, і ETH навіть не зміг перевищити 4000 доларів.

Більше того, монета серйозно впала і незабаром може пробити позначку в 2000 доларів. Хоча ця картина виглядає не дуже добре, але це також означає, що інвестори мають шанс придбати ETH за надзвичайно привабливими цінами. Цілком можливо, що до кінця року ETH зможе піднятися до 10 000 доларів.

The Sandbox (SAND)

Через труднощі на ринку інвесторам іноді важко встановити важливі тенденції, які можуть визначити майбутнє. У криптогалузі є одна тенденція, за якою всі ганяються, а саме метавсесвіт. Хоча у цьому секторі існує багато проєктів, та, чесно кажучи, The Sandbox (SAND) має величезні перспективи. Вам варто звернути на нього увагу.

Fantom (FTM)