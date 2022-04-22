3 кращі проєкти на Cardano, які варто розглянути в квітні

Cardano (ADA) є однією з найпопулярніших альтернатив Ethereum у світі. За ці роки він залучив багато нових інноваційних проєктів. Існує декілька причин, чому проєкти Cardano користуються популярністю. Розглянемо деякі з них:

Cardano пропонує кращу масштабованість порівняно з Ethereum.

Цей ланцюг охоплює багату екосистему DAPP.

Cardano славиться низькими комісіями, високою швидкістю та стабільністю.

Отож, якщо ви плануєте інвестувати в перспективні проєкти, створені на Cardano, нижче зазначемо 3 найкращі, які ідеально вам підійдуть.

Ardana (DANA)

Ardana (DANA) — це стейблкоїн, що підтримується низкою активів. Він також виступає як постачальник ліквідності для децентралізованих бірж. Здебільшого DANA має надмірне забезпечення, які гарантують власні активи мережі Cardano.

Саме тому торгівля стейблкоїнами в цій екосистемі є більш ефективною та менш витратною. Сподіваємося, що Ardana стане найкращим MakerDAO для платформи Cardano. На даний момент ринкова капіталізація монети становить близько 30 мільйонів доларів, а отже, існує великий потенціал для росту її вартості.

Drunken Dragon Games (FT)

Drunken Dragon Games — це новітній ігровий проєкт. Наразі це один із найперспективніших активів GameFi на Cardano. Як зазначалося вище, Cardano поєднує у своїй екосистемі різноманітні проєкти. Таким чином, ця мережа пропонує всілякі додатки, зокрема ігри на блокчейні. Окрім того, Drunken Dragon вносить елемент NFT до своїх продуктів. Хоча зараз цей проєкт ще невеликий, але він має потенціал для серйозного успіху.

Revuto (REVU)