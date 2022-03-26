3 найкращі DeFi-протоколи, які зараз активно розвиваються

Доступ до фінансів і капіталу є однією з найважливіших речей для особистого економічного розвитку. Однак централізована фінансова система дещо ускладнила людям шлях до досягнення цієї незалежності. Саме тому DeFi-сектор надає послуги з кредитування. Розглянемо, чому ця ідея набуває популярності:

DeFi-сектор повністю децентралізований, тому люди можуть отримувати до нього доступ з будь-якої точки світу.

Окрім того, DeFi дозволяє надавати послуги однорангового кредитування.

Існують новітні інструменти, які дозволяють кредиторам ефективно управляти ризиками.

Отож, якщо ви переконані, що кредитування — це майбутнє DeFi-сектору, то пропонуємо вам три неймовірні проєкти, які варто розглянути. Ось цей список:

GoldFinch (GFI)

GoldFinch (GFI) намагається змінити те, як за допомогою DeFi-протоколів дають кредити, забезпечені криптовалютою. Цей проєкт, по суті, змінює вимоги щодо застави. Це має усунути бар’єри, через які тривалий час звичайній людині було складно отримувати криптопозики.

Джерело даних: Tradingview

Провідні компанії венчурного капіталу підтримують GoldFinch, і цей проєкт набирає обертів. Трохи менше ніж за рік обсяг наданих активних позик зріс із 250 тисяч до майже 36 мільйонів доларів. Понад 200 000 людей у 18 різних країнах вже використовують його.

Celsius (CEL)

Celsius (CEL) — це повний блокчейн, що пропонує декілька DeFi-функцій. Хоча цю платформу спеціально розроблювали для створення та розгортання DAPP, вона також залучає протоколи кредитування. Користувачі можуть отримати позики під заставу зі ставкою всього в 1%. Цей сектор екосистеми Celsius активно розширюється.

Maker DAO (DAO)