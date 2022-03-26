3 найкращі монети для вирощування врожаю

У криптогалузі існує багато способів заробити гроші. Хоча купівля криптоактивів і зберігання їх заради збільшення капіталу і є найпоширенішим із них, однак за допомогою стейкінгу та вирощування врожаю можна отримати досить непогані річні прибутки. Нижче розглянемо, чим приваблює вирощування врожаю:

Воно допомагає зберегти ваш капітал протягом тривалого часу.

Ви отримуєте прибутки в той час, як ваші криптоактиви зростають у вартості.

Майже у всіх блокчейнах можна вирощувати врожай.

З огляду на це, якщо ви хочете знайти гарні можливості для вирощування врожаю, нижче зазначемо список монет, які ідеально підійдуть для цього:

Uniswap (UNI)

Uniswap (UNI) — це найбільша децентралізована біржа в мережі Ethereum. Вона потребує великої ліквідності, тому користувачі можуть здійснювати стейкінг своїх криптоактивів та отримувати прибутки від пулів ліквідності.

Джерело даних: Tradingview

Характерна особливість Uniswap криється в тому, що він пропонує найбільші прибутки за будь-якою програмою стейкінгу та вирощування врожаю. Йдеться про його річну прибутковість, яка становить від 20 до 50%.

PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap (CAKE) також добре зарекомендував себе, виконуючи послуги з децентралізованого обміну за допомогою пулів ліквідності. Цей проєкт дуже подібний до Uniswap. Однак він пропонує просто шалену врожайність. Користувачі можуть отримувати за свої активи від 8% до 250%. Безсумнівно, діапазон дуже широкий, але навіть 8% на рік — це не так вже й погано.

Crоnos (CRO)

Crоnos (CRO) раніше був відомий як Crypto.com. Це одна з головних криптообмінних платформ у світі, обсяги торгівлі якої обчислюються мільярдами доларів. Однак зміна назви проєкту на Crоnos відображає напрямок, в якому хоче рухатися Crypto.com.

Коротко кажучи, його мета полягає в тому, щоб додати більше DeFi-функцій в свою екосистему. Якщо ви хочете отримувати тут пристойний і довгостроковий прибуток, він має досить вражаючі програму стейкінгу та вирощування врожаю. Користувачі можуть заробляти до 15% річних.