3 найкращі монети, які можуть спровокувати революцію Web 3

Велося багато розмов про майбутню революцію Web 3, який вважають наступним етапом розвитку децентралізованого Інтернету, і багато технологічних компаній намагаються долучитися до цього майбутнього. Отже, що ми знаємо про революцію Web 3? Розглянемо деякі вагомі події:

Великі технологічні компанії на кшталт Twitter тощо просувають ідею Web 3.

Блокчейн-проєкти, які підтримують Web 3, вже працюють.

У 2022 році інвестиції в Web 3 вийшли на новий рівень.

Однак які ключові блокчейн-проєкти зараз можуть спровокувати революцію Web 3? Нижче ми виділили з них 3 найкращих.

Ankr (ANKR)

Ankr (ANKR) — це провідна служба децентралізованих хмарних обчислень, яка вже багато років намагається конкурувати з централізованими хмарними провайдерами, як-от AWS, Microsoft і Alphabet. Ankr в основному спеціалізується на тому, що дозволяє людям ділитися своїми невикористаними комп’ютерними ресурсами та отримувати від цього прибутки.

Джерело даних: Tradingview

Це один із основних проєктів, який міг би створити основу комп’ютерної потужності, необхідної для забезпечення повноцінного децентралізованого Інтернету. Більше того, Ankr додав кілька функцій сумісності і вже взаємодіє з понад 40 ланцюгами.

Avalanche (AVAX)

Завдяки своїм підланцюгам Avalanche (AVAX) може стати величезним драйвером для Web 3. Загалом Avalanche дає змогу розробникам створювати невеликі підланцюги в своїй головній мережі, щоб ті могли живити їхні DAPP. Цей проєкт можна розглядати як Windows або Android для блокчейнів. Скоріше за все, завдяки ньому зможуть реалізовувати величезну кількість інновацій.

Golem (GLM)