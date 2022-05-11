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3 найкращі монети, які варто придбати, коли ринок криптовалют падає

Аналіз

На початку травня загальний ринок криптовалют різко впав. Більшість монет у топ-10 від початку місяця впали на двозначні числа. Однак таке падіння дає можливість інвесторам придбати перспективні монети за зниженими цінами. Ось чому зараз варто купувати:

  • За останні 5 місяців крипторинок довів свою стійкість.

  • Ринку доводиться переживати серйозні економічні та геополітичні потрясіння.

  • Імовірно, криптовалюта відновиться і буде зростати в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Для тих, хто любить купувати монети під час їхнього падіння, пропонуємо список із трьох монет, на які варто звернути увагу в травні.

Terra (LUNA)

Terra (LUNA) є однією з провідних платформ для стейблкоїнів у світі. Лише за травень ця монета втратила понад 30% своєї вартості. Не думаємо, що LUNA відновиться одразу, однак цей проєкт має солідні фундаментальні основи.

Якщо ви плануєте зробити надійні довгострокові інвестиції в криптовалюту, ви не знайдете кращого варіанту, ніж LUNA. Враховуючи той потенціал, який пропонує ця монета, зараз вона торгується дуже дешево. Саме час її купувати.

Kadena (KDA)

Kadena (KDA) — це інноваційний блокчейн, який займається вирішенням проблем, пов’язаних із мережами Proof of Work. По суті, KDA пропонує безпеку моделей proof of work, зберігаючи при цьому високу швидкість і масштабованість. За останні кілька днів монета впала на понад 25%. Зараз це головний актив для глобальних покупців, які купують під час падіння.

Oasis Network (ROSE)

DeFi-протоколи, зокрема Oasis Network (ROSE), також зазнали різкого падіння цього місяця. Наразі ціна ROSE на 20% нижче від ціни, що була на початку травня. Однак, враховуючи той факт, що на даний момент це один із тих DeFi-проєктів, які мають високий потенціал, падіння на 20% дає чудову можливість придбати задешево ROSE.

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