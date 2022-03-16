Зараз монети метавсесвіту знаходяться під тиском. Останнім часом загальний ринок криптовалют переживає труднощі, і, схоже, токени метавсесвіту зазнали потужного удару. Однак це відкриває інвесторам нові можливості придбати дешеві активи. Чи варто зараз купувати їх?

Більшість монет метавсесвіту торгуються на 90% нижче від своїх останніх максимумів.

Однак ці монети ще мають великий потенціал.

Нещодавнє падіння дає чудові можливості для короткострокових і довгострокових інвесторів.

Отож, якщо ви цікавитесь метавсесвітом і шукаєте монети, щоб придбати їх під час падіння, ми склали список із трьох монет, які варті вашої уваги.

Decentraland (MANA)

Decentraland (MANA) — це віртуальна платформа, де люди можуть створювати цифрові спільноти. Тут можна володіти віртуальною нерухомістю і спілкуватися з іншими учасниками. MANA, нативний токен платформи Decentraland, показав чудові результати у 2021 році.

Джерело даних: Tradingview

У лютому монета сягнула максимуму і відтоді переживає вільне падіння. За поточними оцінками, наразі MANA торгується майже на 60% нижче від останніх максимумів. Тобто зараз чудова можливість як для короткострокових трейдерів, так і для довгострокових інвесторів. На момент виходу статті MANA торгувалася за 2,26 долара, її ринкова капіталізація становила близько 4,1 мільярда доларів.

Victoria VR (VR)

Victoria VR (VR) — це токен метавсесвіту, що має невелику капіталізацію і зараз також відчуває тиск. Токен створили на базі всесвіту віртуальної реальності Victoria VR MMORPG. На момент виходу статті його ринкова капіталізація становила близько 100 мільйонів доларів. У більшості випадків, коли монети з великою капіталізацією, як-от MANA, зростають, монети із мікрокапіталізацією також, як правило, мають більші прибутки. Victoria VR (VR) може принести інвесторам непогані здобутки.

Stacks (STX)