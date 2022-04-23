3 найпростіші способи купити криптовалюту

Криптовалюти є чудовим способом заробити кошти і збільшити свої прибутки. Для прикладу, ціна біткоїну зросла від приблизно 5 доларів у 2009 році до понад 40 000 доларів на сьогоднішній день. Аналогічно, Ethereum піднявся від 10 до понад 3000 доларів. Загалом криптовалюти вийшли з нізвідки і стали класом активів вартістю понад 2 трильйони доларів. У цій статті ми розглянемо, як найпростіше придбати криптовалюту.

За допомогою цифрових гаманців

Онлайн-гаманці — це популярні фінансові продукти, які дозволяють людям зберігати, надсилати та отримувати готівку від своїх близьких або ділових партнерів. Ці гаманці популярні, бо вони прості у використанні і тому, що вони здебільшого пропонують низькі комісії.

Кількість цифрових гаманців стрімко зростає, оскільки фінтех-революція триває. Серед найпопулярніших гаманців: PayPal, Cash App, Skrill, Neteller, Revolut і Venmo.

У рамках своїх стратегій багато онлайн-гаманців дозволили купувати криптовалюти в межах їхніх екосистем. Їхньою метою є спростити людям доступ до фінансових послуг, а також заробити на цьому гроші.

Дійсно криптовалюти грають важливу роль для бізнесу Cash App. Наприклад, у четвертому кварталі 2021 року Cash App отримав понад 2 мільярди доларів прибутку від криптовалют.

Такі гаманці пропонують один із найпростіших способів придбати криптовалюти . Зокрема, у 2021 році PayPal дозволив на своїй платформі купувати, зберігати та надсилати певну кількість криптовалют. Сьогодні американці та британці можуть з легкістю скористатися цією платформою, щоб придбати біткоїн, Bitcoin Cash, Ethereum та інші монети безпосередньо за допомогою PayPal і Venmo.

Придбати біткоїн за допомогою PayPal досить просто. Перш за все, необхідно створити обліковий запис у PayPal. По-друге, виберіть криптовалюту, яку ви хочете купити, і суму, яку хочете витратити. По-третє, здійсніть торгову операцію. Потім PayPal зніме наявні у вас кошти з вашого рахунку. Крім того, він здійснить покупку безпосередньо за допомогою вашого банківського рахунку, який ви прив’язали.

Цей процес подібний до тих, що мають інші онлайн-гаманці, як-от Cash App. Вам просто потрібно вибрати монету, яку ви хочете купити, а потім здійснити торгівлю.

Використання таких додатків при купівлі криптовалюти має кілька переваг. По-перше, це простий процес, який займає кілька секунд. По-друге, більшість додатків не стягують плату за проведення торгівлі. І нарешті, вони є безпечними. Єдиним їхнім недоліком є те, що ці додатки мають обмежений вибір монет.

За допомогою криптовалютних бірж

Ще один простий спосіб купити криптовалюту – зробити це за допомогою централізованої біржі. Біржа — це компанія, яка пропонує людям різноманітні криптовалюти, якими можна торгувати. У більшості випадків біржі мають власний вебсайт і мобільні додатки, за допомогою яких можна придбати монети. Окрім того, вони пропонують інші інструменти, які допомагають робити кращий і обґрунтований вибір.

Криптовалютні біржі працюють подібним чином. Вони надають ринок, куди можна прийти, щоб купити монети. Після купівлі монети можна зберігати у своїх онлайн-гаманцях. У разі потреби людина може конвертувати свої монети в готівку та вивести її на свої онлайн-гаманці чи банківські рахунки.

Крім того, всього в кілька кроків можна перенести криптовалюту з біржі до своїх холодних гаманців.

Сектор криптовалютних бірж дуже насичений. CoinMarketCap відстежує 511 бірж з усього світу. Загалом ці біржі щоденно здійснюють транзакції криптовалют на суму понад 100 мільярдів доларів. Одними з найбільших бірж з точки зору обсягу є Binance, Coinbase, KuCoin, Huobi Global, Gate і Crypto.com.

За допомогою біржі можна з легкістю придбати криптовалюту. По-перше, потрібно знайти надійну біржу, яка гарантує безпеку ваших коштів. Ми здебільшого рекомендуємо звертати увагу на популярні біржі, як-от Binance і Coinbase, а не на маловідомі платформи.

По-друге, потрібно створити власний обліковий запис, вказавши своє ім’я та адресу електронної пошти. Після цього, згідно з нормами закону, багато бірж вимагатимуть верифікації вашого облікового запису, і вам доведеться підтвердити ваше місцезнаходження.

На наступному кроці ви маєте обрати варіант внесення коштів на рахунок. Багато компаній пропонують кілька варіантів для внесення готівки: PayPal, кредитна та дебетова картка , Neteller чи банківський переказ. Після того, як внесете кошти, ви зможете купувати монети. Банківські перекази займають більше часу, а-от карткові транзакції відбуваються миттєво.

Рекомендується використовувати такі біржі, як Coinbase, Binance та eToro, оскільки вони безпечні та пропонують більше криптовалют. Вони також надають більше рішень, як-от стейкінг, торгівля токенами з кредитним плечем та безстрокова торгівля ф’ючерсами.

За допомогою однорангового обміну

Існує ще один доступний варіант для купівлі криптовалюти – скористатися одноранговою платформою для обміну. Це компанії, які надають платформу, де люди можуть з легкістю купувати та продавати криптовалюту між собою. P2P-біржі надають платформи, що гарантують безпеку таких операцій.

Вони працюють у більш простий спосіб. Після створення та підтвердження облікового запису ви обираєте, хочете ви купити чи продати криптовалюту. Якщо ви хочете здійснити купівлю, ви побачите безліч людей, які продають монети, а також їхню вартість. Ви обираєте того, хто вам до вподоби, а потім здійснюєте платіж безпосередньо йому. Після того, як продавець отримає кошти, монети, внесені на депозит, надходять на ваш рахунок.

Існує декілька причин, чому варто використовувати P2P-обмін. По-перше, такі платформи прості у використанні. По-друге, можна скористатися арбітражем, купуючи монету за дешевими цінами, а потім миттєво продаючи її за вищою ціною. По-третє, можна обрати бажаний варіант для завершення транзакції. Прикладами платіжних P2P-платформ є Paxful, Local Bitcoins і Binance P2P.