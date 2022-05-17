Президент Сальвадору Наїб Букеле написав твіт про те, що в понеділок він зустрінеться з 33 центральними банками та 12 фінансовими установами, щоб обговорити, серед іншого, впровадження біткоїну.

Згідно з дописом, який з’явився у гілці під тим твітом про зустріч, яку організовують, щоб «обговорити фінансову інтеграцію, цифрову економіку, банківську діяльність без банків, впровадження #Bitcoin та його переваги в цій країні», серед банків, які, за прогнозами, зустрінуться з Букеле, будуть Національний банк Руанди, кенійський регуляторний орган товариства Sacco (SASRA), Центральний банк Єгипту, Центральний банк Нігерії та грошово-кредитний орган Мальдів тощо.

Tomorrow, 32 central banks and 12 financial authorities (44 countries) will meet in El Salvador to discuss financial inclusion, digital economy, banking the unbanked, the #Bitcoin rollout and its benefits in our country. — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 16, 2022

Центральні банки та регулюючі органи, про які згадує Букеле, в основному представляють країни, що розвиваються, і здебільшого з Африки.

На даний момент зрозуміло, що вони очевидно збираються, щоб обговорити біткоїн та інші питання, які потрібно обговорити.

Однак твіт Букеле не став для світу сюрпризом, оскільки десь через п’ять днів після твіту президента хтось під ніком «Bitcoin Beach» у Twitter повідомив, що представники декількох країн летять до Сальвадору.

Сальвадор і біткоїн

Сальвадор — це перша країна, де визнали біткоїн законним платіжним засобом, і нещодавно вони скористалися падінням ціни на BTC і придбали 500 біткоїнів.

El Salvador just bought the dip! 🇸🇻 500 coins at an average USD price of ~$30,744 🥳#Bitcoin — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 9, 2022

Окрім того, що BTC є офіційним платіжним засобом у цій країні, Сальвадор накопичив понад 2000 біткоїнів на суму понад 60 млн доларів за поточною ціною ВТС.