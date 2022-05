Президент Сальвадору Наїб Букеле написав твіт про те, що в понеділок він зустрінеться з 33 центральними банками та 12 фінансовими установами, щоб обговорити, серед іншого, впровадження біткоїну.

Згідно з дописом, який з’явився у гілці під тим твітом про зустріч, яку організовують, щоб «обговорити фінансову інтеграцію, цифрову економіку, банківську діяльність без банків, впровадження #Bitcoin та його переваги в цій країні», серед банків, які, за прогнозами, зустрінуться з Букеле, будуть Національний банк Руанди, кенійський регуляторний орган товариства Sacco (SASRA), Центральний банк Єгипту, Центральний банк Нігерії та грошово-кредитний орган Мальдів тощо.

Tomorrow, 32 central banks and 12 financial authorities (44 countries) will meet in El Salvador to discuss financial inclusion, digital economy, banking the unbanked, the #Bitcoin rollout and its benefits in our country.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 16, 2022