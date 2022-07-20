Основні тези

У 2019 році кількість криптобірж, які обвалилися, збільшилася на 252%, а у 2020 – ще на 17%

У 42% цих падінь споживачам не надали жодних пояснень, а 9% відбулися через шахрайство

Лише у 22% випадків криптобіржі обвалилися через комерційні причини

Оскільки ринок зараз переживає величезну турбулентність, у майбутньому через комерційні причини може обвалитися ще більше бірж

Згідно з прогнозами, цьогоріч число падінь криптобірж може зменшитися на 55%.

Цього року ринок криптовалюти переживає бурхливі часи, ринки різко падають, бо через зростання інфляції Федеральна резервна система проводить жорстку монетарну політику, геополітичний клімат погіршується, а інвестори шукають, де можна безпечно сховати свої кошти.

Іноді проєкти провалюються повністю. Це абсолютно природно для стартапів в будь-якому бізнесі, але особливо актуально для такої ризикованої та нової галузі, як криптовалюта. Я вирішив зосередити свою увагу на централізованих біржах та дізнатися, скільки на сьогоднішній день криптовалютних бірж зазнали невдачі і чому.

Скільки криптобірж обвалилося

У 2018 році падіння пережили 23 біржі, у 2019 це число зросло на 252%, а потім збільшилося ще на 17% у 2020 році. У 2021 році воно трималося на тому ж рівні, а цьогоріч нарешті спостерігається покращення, і ця кількість зменшиться на 55%, якщо наступні шість місяців ситуація буде розвиватися так, як перші пів року.

Але почекайте і ви дізнаєтесь, чому вони зазнали краху…

Причини обвалу бірж

Ці причини дуже цікаві. Як не дивно, 42% криптобірж, що обвалилися, зникли просто безслідно. Таких бірж було 134, і це підкреслює, наскільки непрозорою може бути криптогалузь. Наприклад, одним з найвідоміших таких випадків стало зникнення сінгапурської біржі CoinBene. У листопаді минулого року її користувачі раптово отримали повідомлення:

«У зв’язку з технічним обслуговуванням глобального сервера CoinBene неможливо увійти на сторінку www.coinbene.com. Вибачте за незручності».

Це свідчить про те, що ці організації можуть раптово набувати грушоподібної форми, і показує, наскільки неврегульована ця сфера. Цю біржу (в минулому) також обговорювали у звіті SEC про біржі та фальшиві обсяги торгівлі.

Окрім тих бірж, що зникли безслідно, 9% бірж, які обвалилися, були очевидними шахрайствами. Останній такий випадок можна згадати ситуацію з Crex24 в лютому цього року, коли раптом з’явилися повідомлення про те, що з гаманців зникають токени та ліквідність.

Ще 5% бірж були зламані, лише 22% криптобірж зазнали невдачі через законні комерційні причини, і ще 8% зачинилися внаслідок проблем з регулюванням.

На графіку вище видно, що тривалість життя централізованих бірж покращується (чого й слід очікувати, адже ця галузь зміцнюється), і цифри показують, що це є цілком необхідним. Якщо ми хочемо сприймати криптовалюту всерйоз, і щоб вона мала солідну репутацію, вона має покращити свій імідж і позбутися тих жахливих статистичних даних на кшталт тим, що наведено нижче.

Забігаючи наперед

Хоча криптовалюта раніше вже переживала ведмежі ринки, та зараз середовище інше. Це вперше, коли ведмежий ринок в галузі відбувається паралельно тому, що загальний ринок також переживає ведмежий ринок, а макроекономічні настрої такі ж погані, як вони були після великого фінансового краху, який стався в той рік, коли Сатоші Накамото оприлюднив технічний документ біткоїну.

У контексті нинішнього середовища я очікую, що число в 22% тих бірж, що обвалилися через комерційні причини, зросте, це цілком природно у період економічного спаду. А це означає, що цьогоріч не вдасться знизити загальну кількість падінь бірж на 55%, як це прогнозувалося.

Що стосується бірж, які просто розчиняються в повітрі, можна очікувати, що їхня кількість зменшиться: ще немає потужного регулювання, але принаймні вдалося досягти деякого прогресу, і біржам буде не так легко зникати без жодного сліду.

Така ж логіка справедлива і для шахрайських схем, і будемо з особливим інтересом спостерігати, скільки бірж закриється через проблеми з регулюванням в майбутньому. Регулювання має сприяти інноваціям, а не ставати їм на заваді, тому можна сподіватися, що якщо біржі закриються через зміни в законодавстві, це буде лише на краще.

Однак, як і все у криптопросторі, важко з упевненістю передбачити, чи перетвориться нинішня турбулентність на тривалий макроекономічний ведмежий ринок – у нас ще не було прецедентів.

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