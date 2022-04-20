5 кращих криптовалютних додатків для початківців у 2022 році

Протягом останнього десятиліття криптовалюти вийшли з небуття і стали одним з найбільших і найактивніших класів активів у світі. Зараз існує понад 18 000 криптовалют, максимальна ринкова капіталізація яких перевищує 3 трильйони доларів. У цій статті ми розповімо про найкращі криптовалютні додатки для початківців у 2022 році.

eToro

eToro є провідною фінтех-компанією, вартість якої перевищує 8,8 мільярда доларів. Цю компанію заснували в Ізраїлі в 2007 році, і відтоді вона стрімко розвивалася і тепер має мільйони клієнтів по всьому світі. Компанія починала з того, що пропонувала послуги копітрейдингу в індустрії форекс. З роками вона розширила спектр своїх послуг та додала нові рішення.

eToro є гарним додатком для криптовают з декількох причин. По-перше, він пропонує своїм трейдерам та інвесторам багато активів. На додаток до криптовалют, компанія дає вам змогу купувати та продавати акції, валюти, сировинні товари, біржові фонди тощо.

Саме тому можна заробляти кошти на криптовалютах, коли фондовий ринок закритий. І так само можна заробляти гроші на акціях та сировині, коли криптовалюти переживають тяжкі часи.

По-друге, eToro був піонером копітрейдингу. Це означає, що можна копіювати угоди та наслідувати стратегії криптопортфелів досвідчених професіоналів. Тому, якщо ви новачок, ви зможете заробляти кошти в криптовалютах, просто слідуючи прикладу інших людей. Так само, якщо ви досвідчений трейдер, ви зможете диверсифікувати свої прибутки, копіюючи інших трейдерів.

По-третє, eToro пропонує кілька варіантів оплати, які дозволяють вносити та знімати кошти. Ось деякі з цих варіантів: кредитні та дебетові картки, PayPal, Skrill, Neteller, Rapid Transfer, Klarna, банківський переказ, Poli тощо. Тому можна обрати той варіант, який вам найкраще підходить.

І найголовніше, eToro має чудові оцінки та відгуки від своїх користувачів. Його додаток для Android має оцінку в 4.5*, а додаток для iOS — 4.6*. Це означає, що він подобається користувачам.

Binance

Binance стала однією з найбільш швидкозростаючих компаній у світі. Цю компанію заснували в 2017 році, і вона зросла до 300 мільярдів доларів. Біржа має майже 100 мільйонів клієнтів і щодня обробляє транзакції на понад 70 мільярдів доларів. Примітно, що Binance досягла такого рівня, не маючи власної штаб-квартири.

Binance керує кількома платформами. Вона має криптовалютні додатки, доступні для Android та iOS. Більше того, вона має вебзастосунок, до якого можна отримати доступ за допомогою усіх браузерів, наприклад, Chrome і Microsoft Edge.

Існує декілька причин, чому Binance є чудовим додатком для криптовалют. По-перше, вона пропонує тисячі активів, якими можна торгувати. На відміну від Coinbase, Binance швидше проводить лістинг нових криптовалют. Наприклад, це була перша біржа, на якій розмістили ApeCoin і Shiba Inu після їхнього запуску.

По-друге, Binance пропонує різні способи купівлі та торгівлі цифровими монетами. Криптовалюти можна купувати безпосередньо тут або за допомогою функції однорангового зв’язку. Більшість людей використовують стратегію арбітражу, щоб купити монету дешево, а потім продати її дорожче на ринку.

По-третє, можна отримувати знижки, якщо використовувати токени BNB для торгівлі цифровими валютами. BNB — це нативна валюта біржі Binance.

Окрім того, її додатки мають чудові відгуки від користувачів, а її транзакційні комісії дещо нижчі, аніж в інших монет.

CoinMarketCap

CoinMarketCap — це ще один популярний додаток для криптовалюти, який ми наполегливо рекомендуємо новачкам. На відміну від eToro і Binance, цей додаток не дозволяє купувати та продавати криптовалюти. Однак ви можете використати його, щоб приймати кращі рішення під час торгівлі цифровими активами. Важливо зазначити, цей додаток належить біржі Binance.

Головною особливістю CoinMarketCap є можливість визначати ціни та ринкову капіталізацію всіх криптовалют. Додаток має й інші функції. Наприклад, тут можна створити віртуальний портфель криптовалют, за якими ви хочете стежити.

Також можна побачити популярні монети, а також ті, які нещодавно додали на цю платформу. Наприклад, якщо ви бачите, що ApeCoin стрибає, ви можете перейти до своєї біржі та здійснити торгівлю.

Крім того, CoinMarketCap має розділ новин, де зібрано новини та аналіз із кількох джерел. Ви можете використати цю інформацію, щоб покращити свою торгівлю. Ось чому CoinMarketCap є дуже корисним криптовалютним додатком для початківців.

Coinbase

Coinbase є другою за розміром компанією в галузі блокчейну, її ринкова капіталізація становить понад 38 мільярдів доларів. Це публічна компанія, яка має понад 89 мільйонів клієнтів по всьому світу. Подібно до Binance, Coinbase дозволяє своїм користувачам купувати та продавати криптовалюти через свої веб- та мобільні додатки.

Щоб скористатися послугами Coinbase, потрібно просто створити обліковий запис зі своїм ім’ям та адресою електронної пошти. Підтвердивши свою особу, ви можете легко внести кошти, а потім почати інвестувати чи торгувати цифровими активами. Вносити кошти на цю платформу можна за допомогою дебетових та кредитних карток, банківського переказу, PayPal та Apple Pay.

Існує кілька причин, чому початківцям варто обрати додаток Coinbase. Зокрема, це безпечний варіант, він має декілька варіантів внесення коштів та мінімальні комісії.

Nexo

Nexo також є корисним криптовалютним додатком для початківців. Ця компанія пропонує цілу низку криптовалютних послуг. Його основна функція дозволяє людям вносити криптовалюти, а потім брати в позику кошти. Ідея полягає в тому, що ваші монети продовжать зростати у вартості, якщо ціни на криптовалюту будуть зростати.

Окрім того, Nexo пропонує функцію вирощування врожаю, що дозволяє отримувати прибутки, просто вносячи криптовалюти на депозит. І найголовніше, ця платформа представила функцію, яка дозволяє користувачам купувати та продавати цифрові монети. Користувачі можуть отримати знижки, якщо вони мають токен NEXO.

Висновок

Кількість додатків в криптогалузі постійно зростає. У цій статті ми виділили лише п’ять додатків, які, на нашу думку, ідеально підходять для початківців. Також популярними є Kraken, Huobi та CoinGecko.