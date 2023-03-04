5 причин, чому варто звернути увагу на новий токен ASI від AltSignals

AltSignals створив потужну онлайн-спільноту, до якої входить 52 000 трейдерів, завдяки величезній довірі, на яку заслуговує цей проєкт. Надаючи щодня першокласні торгові сигнали щодо криптовалют, ф’ючерсів Binance, Forex, CFD та акцій, платформа продовжує давати доступ до найкращих угод на ринках, а також працює над розробкою нових інноваційних торгових інструментів.

Ринок бурхливо реагує на повідомлення про те, що AltSignals запускає передпродаж абсолютно нового токена ASI. Це буде новий службовий токен, що забезпечить доступ до новітніх функцій своєї платформи, зокрема інноваційного і нового продукту ActualizeAI. Саме тому в нього є потенціал стати неймовірною інвестиційною можливістю для досвідчених інвесторів, а також він допомагає зміцнити лідерські позиції AltSignals в секторі торгових сигналів.

Що таке AltSignals?

AltSignals пропонує низку високоякісних торгових сигналів, і на сьогоднішній день він вже надав понад 3700 сигналів більше ніж 52 000 користувачам цього сервісу. Трейдери можуть скористатися цими сигнали, щоб отримати перевагу над своїми конкурентами, завчасно визначати можливості, що дозволить їм заробити та максимізувати свої прибутки.

Функція наступного покоління, до якої надає доступ ASI, називається ActualizeAI. Вона використовує суперсучасні технології обробки природної мови (NLP) та аналізу настроїв, щоб забезпечити наступну еволюцію преміальних торгових сигналів. Цей інструмент постійно скануватиме потоки ринкових даних, щоб надавати сигнали в реальному часі і забезпечувати інвесторів важливою інформацією, необхідною для укладання ефективних угод.

Як працює AltSignals?

Проєкт формує свої алгоритми, ретельно аналізуючи технічні та фундаментальні дані, а також, щоб перевіряти на визначати закономірності в ринкових моделях, використовується машинне навчання та ШІ. Ці моделі шукають з-поміж даних впізнавані торгові можливості, створюючи сигнали, що потім надаються користувачам платформи, які в очікуванні доступу за підпискою.

Разом з передпродажем ASI відбудеться запуск ActualizeAI Club. Ця група є ключовою в пропозиції ASI і дозволяє користувачам отримати доступ до ранніх випусків нових версій алгоритму та мати таким чином неймовірну перевагу над конкурентами.

Передпродаж криптовалюти ASI є грандіозною можливістю

Інтерес до передпродажу ASI розпалюють багато факторів, і щоб оцінити всі переваги ASI як нової криптоінвестиції, зазначимо п’ять найважливіших з них.

Розмір існуючої спільноти AltSignals: на даний момент ця спільнота налічує понад 52 000 користувачів, й AltSignals уже має готову спільноту, яка очікує на його запуск. Це величезна перевага над іншими проєктами, і вона має значно підвищити потенціал токена ASI.

Коефіцієнт успішності інструменту: команда AltSignals уже досягла вражаючих результатів під час бектестінгу існуючих інструментів, при цьому коефіцієнт успішності торгівлі ETH і BTC досягає 70-83%. Це свідчить про те, що наступний рівень розуміння завдяки ActualizeAI і з використанням штучного інтелекту, ймовірно, буде ще сильнішим.

Корисність токена ASI: токен ASI буде активно використовуватися на платформі AltSignals та гратиме вирішальну роль у можливості користувачів отримати доступ до певних областей платформи (зокрема і до інформації ActualizeAI) залежно від того, скільки токенів вони мають. Це створить додатковий тиск на ціну ASI, адже база користувачів AltSignals продовжує зростати.

Надзвичайно висока користувацька оцінка AltSignals: оцінка AltSignals на Trustpilot становить приголомшливі 4,9/5, там більше ніж 500 оцінок «Відмінно». Це свідчить про чудовий користувацький досвід, і такі гарні відгуки стануть каталізатором подальшого збільшення кількості користувачів у майбутньому.

Інші можливості отримання доходу: власники токенів ASI можуть вступити в клуб ActualizeAI Club, який дає ще один спосіб отримати прибутки: учасники отримують винагороду за свої відгуки. Окрім того, його учасники матимуть ранній доступ до нових версій програм на основі штучного інтелекту, що дасть користувачам можливість використовувати найсучасніші інструменти.

Чи є передпродаж ASI гарною інвестиційною можливістю?

Усім зрозуміло, що найбільший прибуток отримують інвестори, які якомога раніше купують криптопроєкти з високим потенціалом, що дозволяє їм отримати вигоду від швидкого зростання проєкту та здобування ним високої ринкової капіталізації.

Експерти з криптовалют розглядають передпродаж ASI як унікальну можливість отримати величезні прибутки, тому не дивно, що лише за 2 дні він уже зібрав 105 тисяч доларів. Багато відзначають, що рідко так буває, щоб проєкт запускав передпродаж нової криптовалюти, маючи продукт, який вже приніс надзвичайно успішні результати. А враховуючи дуже низькі ціни ASI на чотирьох етапах передпродажу, ця пропозиція дає рідкісну можливість отримати потенційно величезні прибутки.

З огляду на те, що все більше інвесторів та існуючих користувачів AltSignals шикуються в чергу, щоб якнайшвидше придбати нову криптовалюту в рамках її передпродажу, ті, кому вже вдалося це зробити, зможуть зібрати класний врожай у 2023 році та надалі.