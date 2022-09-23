Чудова новина для інвесторів Ethereum: злиття завершилося, воно пройшло успішно та без жодних проблем. Тепер Ethereum є блокчейном Proof-of-Stake, а це означає, що споживання електроенергії знизилось на 99,95%.

Однак картина не настільки райдужна. Проблема централізації часто обговорюється, але якщо заглянути в ланцюжок і подивитися на статистику, стане очевидною вся серйозність цієї проблеми.

Поясню проблему простими словами: щоб стати валідатором у мережі Ethereum, тепер, коли майнінг став неактуальним (адже в результаті злиття цей блокчейн працює на протоколі Proof-of-Stake), інвестор має володіти щонайменше 32 ETH.

Очевидно, це досить суттєва зміна, адже на момент написання статті їх можна було придбати за 42 000 доларів США, а для більшості інвесторів це не реальна сума. Дійсно, згідно з наведеними нижче мережевими даними, лише 122 000 гаманців містять понад 32 ETH. Це з-поміж 86 млн ненульових гаманців.

Отже, варто долучитися до пулів для стейкінгу.

Блокуючи свої кошти у третіх осіб, інвестори можуть приєднатися до пулів, маючи будь-яку кількість ETH, навіть мінімальну; третя сторона збирає кошти, а потім виступає валідатором. Це можна порівняти з купівлею акцій компанії: ви не володієте всією компанією, однак отримуєте відсоток від прибутку.

Єдина проблема полягає в тому, що ці треті сторони потім контролюють значну частину мережі.

Якщо уважно розглянути чотири найбільші пули для стейкінгу, проблема стане очевидною. Із 13,7 млн загальної кількості застейканих ETH 4,2 млн застейкали через Lido, 1,9 млн – через Coinbase, 1,1 млн – через Kraken і 0,9 млн – через Binance. Тобто через ці чотири сервіси застейкали 59% від загальної кількості застейканих ETH.

Ці дані просто пояснюють, чому деякі експерти побоюються, що перехід на Proof-of-Stake призводить до більшої централізації мережі Ethereum. Дійсно, так і є, й важко сперечатися з указаними вище цифрами.

Очі відкриваються, якщо задуматись про те, що могло б статися, якби один із зазначених сервісів раптом з якихось причин перестав виконувати свої зобов’язання стосовно стейкінгу. Можливо, через скандал в компанії, чи регуляторні проблеми (згадайте Tornado Cash), чи через будь-яку іншу непередбачувану причину.

Ці постачальники послуг контролюють велику кількість застейканих ETH, вартість яких просто колосальна, і це є основним, центральним джерелом ризику для всього блокчейну Ethereum.