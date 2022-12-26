7 кращих криптовалют, які варто придбати зараз. Вони обіцяють максимальне зростання у 2023 році

Зараз, в умовах нинішнього ведмежого ринку, важко напевно визначити, куди варто вкладати свої гроші, та, на думку багатьох, серед найкращих криптовалют є декілька проєктів, які варто придбати прямо зараз. Оскільки тенденції крипторинку падають, може здатися нерозумним починати нарощувати свій портфель зараз. Однак такі спади приносять дивовижні інвестиційні можливості. У цій статті ми розглянемо 7 перспективних проєктів і пояснимо, чому 2023 рік може стати для них найкращим роком.

1. Metacade (MCADE) — найкраща криптовалюта 2023 року

Metacade — це захоплюючий новий проєкт, який прагне зробити революцію у просторі P2E-ігор. Це осередок спільноти, де гравці можуть спілкуватися з ентузіастами-однодумцями, дізнатися про найновіші P2E-ігри та ділитися думками про майбутнє ігор Web3. На цій платформі ви знайдете все, що вам потрібно, щоб рухатися вперед у P2E-іграх, наприклад: спеціальні форуми, живі чати, огляди, таблиці лідерів та найпопулярніші альфа-версії GameFi -ігор, якими діляться досвідчені гравці.

Одна з найважливіших цілей Metacade — залучити на платформу найяскравіші уми GameFi, щоб ті могли ділитися своїми знаннями з іншими учасниками. Ось чому тут виділяють токени MCADE усім, хто ділиться відгуками, порадами чи іншим цінним контентом зі спільнотою. Тож незалежно від того, ви є досвідченим професіоналом чи новачком у P2E-іграх, ви можете заробляти кошти та паралельно з цим допомогти зробити Metacade найкращим місцем для вивчення GameFi-сектору та заробляння на ньому.

Однак обмін контентом — це лише один із багатьох способів як заробити на Metacade. Тут часто проводяться розіграші призів, турніри, та можна збільшити свій дохід від P2E-ігор, тестуючи з задоволенням ігри за допомогою власного середовища тестування Metacade. Крім того, на дошці вакансій Metacade, запуск якої заплановано на 2024 рік, будуть розміщені десятки вакансій від титанів ігрової галузі та Web3, а це дасть користувачам можливість зробити собі кар’єру на своєму захопленні.

Наприкінці 2023 року Metacade виділить свій перший Metagrant — це інструмент фінансування, який дозволить спільноті обирати, які ігри варто розробляти. Процес буде простим: розробники можуть подати свої ідеї на конкурс до пулу проєктів, і той, який набере найбільшу кількість голосів, отримає фінансування зі скарбниці Metacade. Це не лише сприятиме залученню спільноти та власників, але й принесе розробникам широку базу шанувальників і дасть їм можливість отримати фінансування, яке раніше могло бути недоступним для них і яке може змінити їхнє життя.

Metacade прагне стати першою у світі віртуальною аркадою, яка належить гравцям. Щоб реалізувати це бачення, проєкт планує стати децентралізованою автономною організацією (DAO) , як тільки завершиться розробка. DAO дозволить користувачам Metacade вносити пропозиції та голосувати за зміни, які варто зробити на платформі, які впроваджують лідери, які обераються спільнотою. Більше того, щоб забезпечити довіру та цілісність спільноти, Metacade вимагатиме, щоб для виконання усіх транзакцій, зроблених зі скарбниці, вимагалось кількох підписів.

З огляду на те, що, за прогнозами, до 2025 року GameFi-сектор зростатиме на 100% річних (за даними Crypto.com ), Metacade, схоже, готовий до чудового 2023 року. Завдяки його філософії, в центрі якої знаходиться спільнота, і планам стати універсальною платформою для всього, що стосується P2E, цей проєкт виділяється серед натовпу, і тисячі інвесторів погоджуються, що Metacade може стати найкращою криптовалютою 2023 року. Зараз проходить перший етап передпродажу Metacade, і з моменту його запуску токенів вже продали на 1,25 млн доларів!

Ймовірно, частково такий потік інвестицій можна пояснити тим фактом, що MCADE, можливо, перевершить багато топових проєктів. З огляду на всі ці фактори, Metacade є найкращою криптовалютою, яку варто придбати прямо зараз.

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2. Binance Coin (BNB) зростає разом із найбільшою світовою криптобіржею

Binance Coin — це нативний токен біржі Binance, найбільшої та найпопулярнішої криптовалютної біржі в світі. Це багатоцільовий службовий токен, який дозволяє отримати доступ до ексклюзивних функцій і переваг біржі Binance, зокрема знижені комісії за торгівлю, покупки на Binance Marketplace і продажі токенів через його Launchpad.

З моменту свого запуску в 2017 році BNB незмінно залишається однією з найефективніших криптовалют. В листопаді 2017 року його ціна була мінімальною та становила 0,50 долара, а в травні 2021 року BNB сягнув максимуму в 691,80 долара, тобто він зріс майже на 140 000%! Однак на сьогоднішньому ведмежому ринку BNB доведеться пройти довгий шлях, щоб досягти своїх показників 2021 року.

Незмінна популярність BNB пояснюється насамперед незмінним успіхом і популярністю біржі Binance. Оскільки кількість людей, які використовують Binance, зростає, збільшується і попит на BNB. Крім того, Binance є одним із найбільш надійних та авторитетних гравців в цьому просторі (це підкріплює нещодавнє підтвердження резервів Binance ), тому біржа, швидше за все, продовжить утримувати лідерські позиції. З цієї причини BNB є чудовим варіантом, адже це одна з найкращих криптовалют, яку варто придбати зараз.

3. Ethereum (ETH) — завдяки шардингу він прагне досягти 100 000 TPS

Ethereum — це найпопулярніша у світі платформа смарт-контрактів, яка дозволяє створювати тисячі децентралізованих додатків (dApps), NFT-проєктів і криптотокенів. Ethereum, який іноді називають «королевою криптовалюти», використав свою перевагу першопрохідця, щоб домінувати в просторі смарт-контрактів. І хоча багато конкурентів намагалися скинути його з цього трону, вони досі не змогли затьмарити репутацію Ethereum.

У нещодавній статті Bankless Times оприлюднили вражаючі дані про Ethereum. Наприклад, близько 24,4% власників криптовалюти по всьому світу володіють ETH, а його середній денний обсяг транзакцій становить приблизно 16 млрд доларів! Крім того, рівень обізнаності про Ethereum у світі становить 19,49%, і 2,38% населення планети користується Ethereum.

Незважаючи на те, що Ethereum критикували за високі транзакційні комісії, низьку швидкість та колосальне споживання енергії, нещодавній перехід на механізм Рroof-of-Stake має вирішити ці проблеми. Одним із найважливіших оновлень Ethereum, яке планується наприкінці 2023 року, стане шардинг. Шардинг дозволить значно розширити мережу Ethereum, підвищити швидкість транзакцій приблизно з 15 транзакцій за секунду (TPS) до понад 100 000 TPS. Цей крок може значно розширити варіанти використання Ethereum і може стати каталізатором для нової хвилі впровадження криптовалюти. Саме тому Ethereum посідає третю сходинку серед найкращих криптовалют, які можна придбати прямо зараз.

4. Ripple (XRP) — невже наближається завершення справи SEC проти Ripple?

Ripple — це платіжна мережа та цифрова валюта, що забезпечує швидкі та дешеві міжнародні транзакції, особливо для фінансових установ. Замість використання традиційної банківської системи SWIFT, яка є повільною та дорогою, банки можуть скористатися Ripple та здійснити платежі майже миттєво, до того ж, це обійдеться просто копійки.

Безперечно, ця інновація є революційною, однак давня судова справа Ripple проти SEC затьмарила її прогрес. Наприкінці 2020 року SEC подала позов проти Ripple Labs, творців Ripple, в якому заявила, що продаж XRP є незареєстрованою пропозицією цінних паперів. Відтоді тисячі інвесторів Ripple приєдналися до боротьби проти SEC.

За словами адвоката і прихильника Ripple Джона Дітона, справа має завершитися в березні, квітні або травні. З огляду на численні пом’якшувальні фактори для Ripple і, схоже, непереконливі аргументи з боку SEC, XRP, очевидно, переможе. Більше того, якщо рішення буде прийнято на користь Ripple, очікується, що XRP миттєво зросте, саме тому Ripple є однією з найкращих криптовалют, які можуть колосально зрости у 2023 році.

5. Chainlink (LINK) — життєво важливий проєкт, у якого майже немає конкурентів

Chainlink — це децентралізована мережа оракулів, яка прагне надавати безпечні та надійні дані для смарт-контрактів. Оракули — це сторонні сервіси, які дозволяють смарт-контрактам отримати доступ до зовнішніх даних, як-от події, транзакції та API, а це значно збільшує варіанти використання блокчейн-технології.

Наприклад, Chainlink може надати фінансовим сервісам доступ до даних про ціни в реальному часі і таким чином дозволяє комплексним фінансовим продуктам стати повністю автоматизованими. Такий доступ використовують декілька DeFi-проєктів, для роботи яких потрібен Chainlink, наприклад, MakerDAO, Aave та Synthetix. Крім того, Chainlink може отримати доступ до даних, які генерують розумні датчики та лічильники, щоб використати їх в смарт-контрактах.

Ця послуга є необхідною для масового впровадження криптовалюти, однак Chainlink має дуже мало конкурентів. Його найближчим конкурентом є проєкт BAND Protocol, ринкова капіталізація якого становить менше ніж десяту частину ринкової капіталізації Chainlink (за даними CoinGecko ). Завдяки партнерським угодам з багатьма відомими компаніями, як-от Google, Amazon Web Services і SWIFT, статус Chainlink як провідного постачальника децентралізованих оракулів здається непохитним. Ось чому це п’ята найпопулярніша криптовалюта, яку варто придбати прямо зараз.

6. Polkadot (DOT): чи може DOT масштабуватися до 1 млн TPS?

Polkadot є конкурентом Ethereum, він прагне вирішити проблему сумісності в блокчейн-мережах. Розробники створили Polkadot так, щоб той був масштабованим, гнучким і здатним полегшити зв’язок між окремими додатками та блокчейнами, зокрема Bitcoin і Ethereum. Для початку, уявіть розкидані точки; тепер уявіть, що усі ці точки поєднуються лініями. Якщо кожна точка є окремим блокчейном, то Polkadot — це те, що з’єднує ці точки.

На відміну від інших рішень рівня 1, Polkadot створювали з урахуванням децентралізації, швидкості та безпеки. Одні блокчейни можуть досягти успіху в якійсь конкретній сфері, небагато намагалися досягти успіху в усіх трьох, однак Polkadot це вдалося. Багато в чому цей успіх пояснюється тим, що Polkadot використовує парачейни, які дозволяють виконувати транзакції одночасно, а не послідовно.

У першому кварталі 2023 року Polkadot запустить парапотоки, що значно підвищить його масштабованість. Це не тільки дозволить скоротити час блокування вдвічі (з 12 секунд до 6 секунд), але й має збільшити швидкість транзакцій в 100-1000 разів. Це дозволить збільшити швидкість Polkadot з 1000 TPS до 100 000 TPS, а може навіть до 1 млн TPS, що робить цей проєкт потужним суперником Ethereum. Такі перспективи роблять DOT однією з кращих криптовалют, які варто придбати вже зараз.

7. Filecoin (FIL) сприяє розвитку ШІ?

Останньою пропозицією в нашому списку кращих криптовалют 2023 року є Filecoin . Filecoin — це децентралізована мережа зберігання, яка дозволяє користувачам здавати в оренду невикористаний простір на жорсткому диску і отримувати за це токени FIL. Спочатку Filecoin створювався як рішення для галузі централізованого зберігання даних, для якої характерні роздування цін, шахрайство, хакерські атаки та цензура. Однак Filecoin пропонує зовсім протилежне: ринок встановлює ціни, а децентралізований характер його протоколу означає, що несанкціонований доступ і цензура практично неможливі.

Оскільки в найближчі роки потреба в зберіганні даних буде лише зростати, Filecoin є ідеальним рішенням. Зберігання даних за допомогою Filecoin коштує копійки порівняно з такими провайдерами, як Amazon Web Services або Microsoft Azure, і не вимагає створення додаткових центрів обробки даних. Найголовніше, Filecoin незабаром може стати лідером ринку завдяки розвитку ШІ.

Для функціонування штучного інтелекту потрібні величезні обсяги даних. За словами генерального директора OpenAI Сема Альтмана , вартість однієї відповіді від ChatGPT становить, «імовірно, кілька центів», а це в 10-100 разів дорожче звичайного веб-пошуку. Ця вартість відображає той факт, що обчислювальна потужність (і кількість серверів), яка необхідна для генерації відповідей ШІ, є величезною. Таким чином, Filecoin можуть використовувати компанії на кшталт OpenAI, щоб масштабувати свої продукти без надмірних витрат.

Оскільки штучний інтелект розвивається швидше, ніж прогнозувалося, потреба в дешевому масовому сховищі може виникнути раніше, ніж ми очікували, можливо, навіть до кінця 2023 року. Як результат, Filecoin, ймовірно, продовжить панувати на ринку децентралізованих сховищ, саме тому він є однією з найкращих криптовалют, які варто зараз придбати

Metacade (MCADE) — найкраща криптовалюта, яку можна зараз купити

Яким буде 2023 рік для криптовалют, ми поки що не знаємо. Та оскільки очікується, що у 2023 році Федеральна резервна система припинить підвищувати відсоткові ставки, це може сприяти завершенню криптовалютного ведмежого ринку. Коли це станеться, цілком ймовірно, що сім криптовалют з цього списку зростуть, особливо враховуючи численні згадані каталізатори. Однак Metacade виділяється з-поміж інших кращих криптовалют 2023 року.

Оскільки GameFi-сектор може колосально зрости, а Metacade пропонує безліч функцій, які напевно сподобаються геймерам, і має підтверджений досвід залучення інвестицій, тому цей проєкт налаштований на успіх у 2023 році. Тож якщо ви хочете на ранньому етапі долучитися до проєкту, який може стати лідером P2E-ігор, вам варто обрати саме його. Пропонуємо вам відвідати передпродаж Metacade і дізнатися, що ви можете проґавити!

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