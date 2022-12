7 кращих криптовалютних Play-to-Earn-ігор, в які варто інвестувати на 2023 рік

У нещодавньому звіті DappRadar зазначив , що лише в третьому кварталі 2022 року ігри Рlay-to-Еarn та метавсесвіту залучили 1,3 млрд доларів. Водночас майже мільйон активних гаманців щоденно взаємодіють із цими іграми. Ці цифри показують нам, що навіть на самому початку Р2Е-ігри пропонують чудові інвестиційні можливості, які не можна пропустити.

Якщо не знаєте, з чого почати інвестиції в Рlay-to-Еarn, ми вам допоможемо. У цій статті ми розглянемо сім найкращих криптовалютних Р2Е-ігор, в які варто інвестувати, щоб на ранніх етапах долучитися до ігрової революції. Давайте досліджувати.

1. Metacade (MCADE) — ваша найкраща інвестиція в Play-to-Earn

Metacade — це центр спільноти, створений для майбутніх Р2Е-ігор. По своїй природі це не гра, а найкращий осередок в Web3, де можна знайти найновіші Р2Е-ігри, поспілкуватися з геймерами-однодумцями та дізнатися кращі способи максимізації свого доходу від Р2Е.

Основна філософія Metacade полягає в тому, щоб допомогти гравцям отримати максимальні прибутки від P2E-ігор. Саме тому тут можна почитати огляди, знайти таблиці лідерів та альфа-версії ігор від експертів галузі, які допоможуть кожному, незалежно від його ігрового досвіду, почуватися впевнено в цій неймовірно захоплюючій галузі. Та найважливіше, мабуть, те, що Metacade хоче допомогти гравцям впливати безпосередньо на ігри, в які вони грають.

Щоб заохотити досвідчених P2E-гравців ділитися своїми знаннями з новачками, Metacade в якості винагороди сплачує нативний токен MCADE тим, хто публікує огляди, альфа-версії ігор та інший контент. Та навіть якщо ви зовсім чайник в P2E-секторі, ви все одно можете заробляти, якщо просто поділитесь своїми думками про нову гру, в яку граєте.

Metacade пропонує декілька способів збільшити свої прибутки від P2E-ігор, це можна зробити, не лише поділившись контентом чи вивчаючи найкращі практики. На платформі проводяться розіграші призів та турніри, де можна позмагатися з іншими гравцями Metacade та отримати шанс виграти великий приз. Якщо ви не можете дочекатися запуску найновіших P2E-ігор, тут також можна заробляти токени MCADE, тестуючи нові ігри для спільноти розробників Metacade.

У 2024 році Metacade планує запустити дошку вакансій, і ви навіть зможете знайти довгострокову роботу в ігровій індустрії. Тут ви знайдете посади тестерів на неповний робочий день, стажування та оплачувані посади в ігрових студіях, які є лідерами в P2E-секторі.

Як тільки спільнота Metacade почне процвітати та матиме в своєму доробку найкращі P2E-ігри, основна команда передасть свої обов’язки і дозволить спільноті взяти кермо в свої руки та створить децентралізовану автономну спільноту (DAO) . З цього моменту за будь-яке ключове рішення, як-от нові функції, партнерські угоди чи керівні посади, будуть голосувати власники токена MCADE, і таким чином Metacade перетвориться на першу у світі віртуальну аркаду, що належить спільноті.

Metacade прагне стати універсальною платформою номер один для всього, що стосується P2E-ігор, власності спільноти та краудсорсингової розробки ігор; він готовий стати лідером P2E-простору. Саме тому ми можемо назвати MCADE найкращою P2E-криптовалютою, яку варто придбати, якщо ви бажаєте на ранніх етапах долучитися до ігрової революції.

2. Axie Infinity (AXS & SLP) — гра в стилі командного бою

Axie Infinity — це одна з найвідоміших ігор на ринку P2E. Axie Infinity чимось нагадує гру Pokémon, її створили на блокчейні Ethereum. Гравці створюють команду з трьох істот Axie, яких потім використовують в битві проти інших гравців, щоб мати шанс виграти токени Smooth Love Potion (SLP) та Axie Infinity Shards (AXS), які можна продати за фіат. Також тут можна заробляти кошти, виконуючи завдання, перемагаючи ворогів зі штучним інтелектом у пригодницькому режимі та вирощуючи важливі ресурси.

Axie зберігаються в блокчейні як NFT і їх можна купувати та продавати на маркетплейсі Axie Infinity Marketplace . Сьогодні можна знайти Axie вартістю від кількох доларів за найпростіші варіанти і до сотень тисяч доларів за найбільш рідкісні. Гравці можуть скористатися перевагами унікальних характеристик своїх Axie, щоб створити нових Axie з рідкісними особливостями, які потім можна продати та отримати прибутки.

У 2021 році популярність Axie Infinity різко зросла, і відтоді вона залишається однією з найпопулярніших Р2Е-ігор, в неї досі щомісяця активно грають сотні тисяч гравців, які щодня здійснюють транзакції на мільйони доларів. AXS, токен управління грою та основний інструмент інвестування, — це ще один варіант серед найкращих Р2Е-криптовалют, в які можна інвестувати.

3. The Sandbox (SAND)

The Sandbox (з англ. «пісочниця») — це віртуальний 3D-світ, де гравці можуть будувати все, що душа забажає, як у справжній пісочниці. The Sandbox ділиться на тисячі ділянок цифрової землі, які представлені як LAND NFT. За допомогою токена SAND користувачі купують LAND та інші внутрішньоігрові активи на маркетплейсі The Sandbox Marketplace . Потім цей LAND використовують для створення монетизованих ігор, досвіду та соціальних центрів, де можна взаємодіяти з іншими членами спільноти The Sandbox.

Якщо користувачі хочуть створити власні унікальні об’єкти, вони можуть скористатися VoxEdit — інструментом для створення об’єктів мистецтва, автомобілів, предметів, персонажів, монстрів тощо. Створені предмети можна буде продати на маркетплейсі та отримати за це прибуток або використати в Game Maker , рішення для розробки ігор від The Sandbox, що працює за принципом Рlug-and-Рlay.

У The Sandbox вже є десятки цікавих ігор, зокрема Hell’s Gate, vEmpire і Xalya Sanctuary, усі вони створені за допомогою VoxEdit та Game Maker. З цієї причини SAND є третім варіантом кращих Р2Е-криптовалют, в які ми пропонуємо інвестувати.

4. Splinterlands (SPS & DEC) — карткові битви та створення колод

Splinterlands — це торгова карткова гра, яку можна розглядати як блокчейн-версію Magic: The Gathering. Кожна картка належить своєму власнику як NFT і використовується як частина більшої колоди в очних дуелях проти інших гравців. Якщо виграти певну кількість ігор, можна піднятися на вершину таблиці лідерів у своєму ранзі та виграти набори карток, які можна апгрейдити, продавати чи навіть здавати в оренду іншим гравцям.

Окрім того, можна заробити Dark Energy Crystals (DEC), нативну валюту цієї гри, виконуючи різні завдання та виграючи турніри, і потім витратити їх на нові картки. Деякі з цих карток, найбільш рідкісні та потужні, приносять тисячі доларів. Splinterlands також використовує токен Splintershards (SPS), що є токеном управління, і який гравці використовують для голосування стосовно майбутніх змін у грі.

Лише за останній тиждень Splinterlands відвідали понад 300 тисяч активних гравців (за даними DappRadar ), і це одна з найкращих Р2Е-ігор, тому її токен SPS — це четвертий варіант серед кращих Р2Е-криптовалют, в які можна інвестувати.

5. Alien Worlds (TLM) — дослідження просторів космосу

Alien Worlds — гра на основі блокчейну, дія якої відбувається в космосі. Основна мета цієї гри — намайнити Trillium (TLM), виконуючи завдання, змагаючись з іншими гравцями та розбудовуючи свою ігрову ділянку землі. Ця земля знаходиться на семи планетах гри, і тут можна майнити для власної вигоди або здавати її в оренду іншим учасникам. Кожна планета має власну DAO, і стейкери токена TLM можуть брати участь у голосуваннях на щотижневих виборах, в розподілі скарбниці та інших рішеннях, які позначаться на майбутньому планети.

Під час майнінгу також можна виграти один з ігрових NFT, наприклад, інструмент, зброю чи міньйона, які можна використати для подальшого розвитку в грі або ж продати на маркетплейсі. Гравці можуть заробити ці NFT, здійснивши стейкінг своїх TLM протягом визначеного періоду часу. Чим довше буде заблоковано токени, тим більш рідкісним буде NFT.

За даними DappRadar , Alien Worlds — це найпопулярніша гра на ринку Р2Е, яка за останній місяць залучила близько 650 тисяч активних гравців. Оскільки ця гра продовжує утримувати лідерські позиції, ймовірно, ми побачимо суттєве зростання ціни на TLM. Саме тому ми поставили її на п’яту сходинку в рейтингу кращих Р2Е-криптовалют.

6. CryptoBlades (SKILL) — рейдерство та рейтинг

CryptoBlades — це Р2Е-гра, яка поєднує традиційний геймплей рольової гри та криптовалютні елементи. Дія цієї гри розгортається в містичному краї, а її мета — битися з іншими гравцями, вигравати токени SKILL та вдосконалювати свою зброю, щоб піднятися в рейтингу. Кожен персонаж має набір атрибутів, як-от витривалість і сила, які дають йому більше шансів на перемогу в дуелі, однак також можна придбати або створити нову NFT-зброю, щоб збільшити свої шанси.

Як і в багатьох інших рольових іграх, тут можна об’єднатися з іншими гравцями та здійснювати рейди. Рейди — це місії по знищенню одного з керівників гри, і чим вищий у вас колективний рейтинг, тим важче буде здобути перемогу. Однак це також означає, що ваші шанси отримати серйозну здобич збільшуються. Окрім того, можна виконувати завдання, щоб підвищити свій рейтинг та заробити в грі більше токенів SKILL.

CryptoBlades — одна з провідних рольових Р2Е-ігор, а SKILL — це ще один варіант серед кращих Р2Е-криптовалют, в які можна інвестувати.

7. Gods Unchained (GODS) — карткові битви з NFT

Gods Unchained — ще одна торгова карткова Р2Е-гра, в яку грають по черзі. Кожна картка зберігається у вигляді NFT у блокчейні Ethereum, тобто її можна придбати та продати на ігровому маркетплейсі за допомогою токена GODS. Картки мають цілу низку різних атрибутів, що робить їх рідкісними та дозволяє продавати їх по тисячі доларів за одиницю.

Нові гравці отримують для початку 140 карток, і, перемагаючи в битвах і піднімаючись у таблиці лідерів, вони можуть створити потужну колоду для боротьби з гравцями вищого рангу. Також вони можуть виграти ігрову валюту Flux, якою не можна торгувати, на відміну від GODS. Flux використовується для створення нових карток та покращення наявних, які можна використати для апгрейду колоди або продати та отримати прибуток.

Як і Splinterlands, Gods Unchained завоювала собі вірних шанувальників завдяки покращенню жанру торгової карткової гри. З появою цифрової власності Gods Unchained швидко стала популярною як одна з провідних ігор у цьому жанрі. Тому GODS — це, на нашу думку, сьома краща Р2Е-криптовалюта, яка підходить для інвестицій.

Загалом найкращим криптопроєктом Play-to-Earn став Metacade (MCADE)

У цьому списку є багато чудових ігор, які з роками, ймовірно, стануть дуже успішними. Ігри на кшталт Axie Infinity та The Sandbox уже довели, що завдяки своїй інноваційній ігровій механіці вони можуть залучати велику аудиторію, а такі ігри, як Splinterlands і Gods Unchained, демонструють, що вдосконалення старого формату за допомогою нових технологій може принести неймовірні результати.

Існує також ризик того, що деякі з ігор можуть впасти в немилість з багатьох причин. Саме тому поставити Metacade можна лише на перше місце. У своєму прагненні успіху Metacade покладається лише на розвиток Р2Е-ігор, а не на результати однієї окремої гри. Оскільки старі ігри зникають, а нові проєкти приєднуються до цієї галузі, яка активно розвивається, Metacade стане осередком всього цього.

Якщо врахувати той факт, що, за даними Crypto.com , очікується, що до 2025 року Р2Е-ігри зростуть в 10 разів швидше, ніж традиційні ігри, Metacade займає вигідне положення та протягом наступних кількох років може досягти величезних успіхів, адже його популярність буде стрімко зростати. І зараз найкращий час, щоб придбати цей токен.

Оскільки зараз відбувається перший етап передпродажу Metacade, можна отримати 125 токенів MCADE лише за 1 долар США. Для порівняння, на етапі 8 за 1 долар можна буде отримати лише 50 токенів MCADE. Якщо бажаєте не просто подвоїти свої довгострокові інвестиції в Metacade, вам варто подумати про те, щоб стати одним із перших інвесторів у цей фантастичний проєкт. Можливо, вона стане однією з найкращих Р2Е-криптовалют, в які ви колись інвестували.