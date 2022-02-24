Сьогодні ціна ACCEL в реальному часі становить 0,05 долара, а добовий обсяг торгівлі складає трохи більше мільйона. Він зростає через новини про лістинг на Binance, який відбудеться сьогодні. За останні 24 години ця криптовалюта здорожчала на 18,32%. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна купити ACCEL, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати ACCEL

Оскільки ACCEL є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати ACCEL за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити ACCEL прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на ACCEL

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть ACCEL.

Що таке ACCEL?

ACCEL — це багатофункціональний токен, який переніс декілька корисних функцій з реального світу у криптопростір, зокрема додаток для цільових депозитів, програму для децентралізованої біржової торгівлі та розробку ігор P2E.

Окрім того, Launchpad ACCEL пропонує розробникам безпечне та ефективне місце, де вони можуть запускати власні проєкти, використовуючи безпечні смарт-контракти ACCEL власної розробки.

ACCEL створює першу в історії освітню криптоспільноту на базі DAO — ACCEL University (університет ACCEL). ACCEL University — це база даних і спільнота, яка надає інвесторам ресурси та інструменти, щоб вони могли працювати з криптовалютою.

Чи варто купувати ACCEL сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалют досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті суми, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни ACCEL

Analysts Price Prediction робить оптимістичні прогнози щодо цього токеа. Експерти цього ресурсу очікують, що в наступному році він буде коштувати щонайменше 0,088 долара, а, можливо, зросте до 0,10 долара.

У 2024 році ціна ACCEL становитиме як мінімум 0,13 долара і як максимум 0,15 долара. Прогнозують, що у 2025 році ціна 1 ACCEL становитиме щонайменше 0,19 долара.

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