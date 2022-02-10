Сьогодні ціна Alchemy Pay в реальному часі становить 0,057 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 222,4 мільйона доларів. За останні 24 години токен зріс на 13,48%. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Alchemy Pay, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Alchemy Pay

Оскільки ACH є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати ACH за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити ACH прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на ACH

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть ACH.

Що таке Alchemy Pay?

Alchemy Pay позиціонується як перший платіжний шлюз, що прагне подолати розрив між фіатною та криптовалютною економіками.

На додаток до криптоплатежів, ця екосистема надає безперешкодний і легкий доступ до криптоінвестицій, блокчейн-рішень та DeFi-сервісів.

Ця платформа чудово підходить як новачкам, так і професіоналам у галузі криптовалют і блокчейн-технології.

Alchemy Pay створила команда експертів з фіатних платіжних шлюзів, які проявляють великий інтерес до криптогалузі, що розвивається, і хочуть побудувати практичний міст між фіатними грошима та криптовалютами.

Система Alchemy Pay дозволяє учасникам і фіатних, і криптовалютних екосистем отримувати швидкі, безпечні, зручні, гнучкі та масштабовані глобальні платіжні рішення.

Це стало можливим завдяки децентралізованим смарт-контрактам, рішенням для масштабування рівня 2, мережевій аналітиці та механізмів консенсусу блокчейн-технології.

Чи варто купувати Alchemy Pay сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить важко. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, яке вплине на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті суми, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни Alchemy Pay

Wallet Investor робить дуже позитивний прогноз щодо цінової траєкторії Alchemy. Аналітики цього ресурсу передбачають, що у довгостроковій перспективі токен буде зростати: в лютому 2027 року 1 ACH буде торгуватися за 0,33 долара. 5-річні інвестиції можуть принести прибуток у розмірі 467%. Якщо ви зараз інвестуєте в ACH 100 доларів, то у 2027 році зможете отримати 567 доларів.

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