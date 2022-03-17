Організатори цього конкурсу прагнуть зібрати «переконливі відео-знайомства» без технічного сленгу, але в яких би підкреслювалась цінність Alephium.

Alephium, високопродуктивний і масштабований блокчейн, який першим запровадив транзакції нативних шардів, оголосив конкурс на створення відео, метою якого є «зацікавити та залучити нових користувачів».

Творці будуть змагатися заради винагороди з призового фонду в 10 000 ALPH, як стало відомо з повідомлення швейцарської блокчейн-платформи, яке опублікували в CoinJournal у четвер.

Шлюз, який дасть доступ до Alephium

Одним із бар’єрів, що стає на заваді більшому впровадженню криптовалют і базової блокчейн-технології, є те, що ці концепції «складні» для нових користувачів.

Досить часто людям, які не дуже технічно підковані, важко зрозуміти деякі з їхніх особливостей та функцій. На заваді можуть стати новий механізм Proof-of-Work від Alephium, смарт-контракти на основі ETH і модель UTXO.

Ченг Ван, співзасновник Alephium, повідомив:

«Нам потрібно щось, що може слугувати для нових користувачів шлюзом доступу, нам потрібні класні відео-знайомства. Члени нашої спільноти вразили нас тим, який контент вони можуть створювати, тому я впевнений, що завдяки цьому конкурсу на створення відео ми зможемо зібрати креативні відео, які якнайкраще описують Alephium».

Відео не має містити технічний жаргон

Як заявила команда у повідомленні для преси, відео має бути простим і зрозумілим, а також охоплювати всі основні вступні теми, які виклали в інструкціях «Ласкаво просимо до Alephium».

Очікують, що учасники створять відео тривалістю п’ять хвилин або менше. Відео можна записувати будь-якою мовою. Також спільнота має творчу ліцензію, яка дозволяє використовувати мультфільми, 3D-анімації, озвучку та слайди преміум класу.

Однак контент не має містити технічний жаргон, але має містити посилання на технічну документацію, Github та канали соціальних мереж.

Як можна надіслати відео для Alephium

Конкурс триватиме до 15 квітня 2022 року, усі відеозаписи гарної якості потрібно надати до 23:59 CET зазначеної вище дати. Учасники мають завантажити свої відео на YouTube або Vimeo та додати теги #Alephium і #ALPH.

Після цього автори мають надіслати посилання на відео, а також вказати свою електронну адресу при заповненні офіційної реєстраційної форми конкурсу.

Ті, хто зацікавився цією ідеєю, можуть ознайомитися з правилами конкурсу або зв’язатися з командою через Discord, Telegram і Reddit.

Основна мережа Alephium почала працювати в листопаді 2021 року, і вона надає високоефективну блокчейн-інфраструктуру для протоколів децентралізованих додатків (dApps) і децентралізованих фінансів (DeFi).

Протягом останніх 24 годин ALPH здорожчав на 7,5%, при цьому пара ALPH/USDT досягла максимуму в 0,25 долара під час ранкових торгів. 20 січня 2022 року ця монета сягнула рекордного максимуму в 1,19 долара.