Напередодні Чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі ФІФА (світовий орган управління футболом) працює над встановленням міцних партнерських відносин з основними гравцями блокчейн-простору. З цією метою ФІФА уклала угоду про технічне спонсорство із блокчейн-платформою Algorand.

За угодою, Algorand надасть офіційне рішення для блокчейн-гаманця, а також Algorand стане регіональним спонсором Чемпіонату світу з футболу 2022™, який пройде в Катарі, і представлятиме цей захід у Північній Америці та Європі.

Коли оприлюднили цю новину, президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив:

«Ми раді оголосити про партнерство з Algorand. Наша співпраця яскраво свідчить про те, що ФІФА постійно шукає інноваційні можливості для стабільного росту доходів, які потім можна реінвестувати назад у футбол, і прагне забезпечити прозорість, щоб усі зацікавлені сторони і футбольні вболівальники по усьому світу розуміли, що відбувається. І це є ключовим елементом нашої ідеї, щоб зробити футбол по-справжньому глобальним. Сподіваюся, партнерство з Algorand буде довгим та плідним».

Algorand допоможе ФІФА розробити стратегію для цифрових активів

Блокчей-технологія стає дедалі популярнішою завдяки тому, що вона може розміщувати декілька цифрових активів. Algorand допоможе ФІФА розробити стратегію для цифрових активів, а ФІФА надасть спонсорські активи, як-от можливості просування, рекламу та доступ до ЗМІ.

Зараз у блокчейні Algorand працює понад 2000 додатків для децентралізованих фінансів (DeFi) і глобальних організацій. Окрім того, Algorand допомагає різним організаціям у глобальних секторах, як-от ігри, мистецтво, музика, спорт та фінанси, адже він продовжує працювати над впровадженням цифрових можливостей Web 3, щоб забезпечити широку інтеграцію, розвиток та прозорість.

Засновник Algorand Сільвіо Мікалі сказав:

«Завдяки партнерству з ФІФА, що є найбільш відомою та визнаною організацією у галузі спорту, ми зможемо продемонструвати той потенціал, який має блокчейн Algorand, щоб змінити світову гру так, яки ми це бачимо».

На момент написання статті ALGO (нативний токен Algorand) торгувався на рівні 0,7279 долара, тобто після оприлюднення цієї новини і за останні 24 години він здорожчав на 21,18%.