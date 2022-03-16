Algorand (ALGO) може зрости майже на 60%

Algorand (ALGO) стає однією з найбільш стійких монет на крипторинку. Хоча монета і зіштовхується з підвищеним тиском, та їй вдається утримувати важливу зону підтримки. Зараз, схоже, її цінова дія знаходиться у важливій точці, яка може спровокувати зростання на 60%.

ALGO знайшов потужну підтримку на рівні 0,675 долара.

Монета також досягла важливої точки перетину ліквідності та підтримки.

Саме тому найближчим часом монета може почати зростати і збільшитися на понад 60%.

Джерело даних: Tradingview

Чого чекати далі для Algorand (ALGO)

Зараз завданням для ALGO є зберегти рівень підтримки в 0,675 долара. Якщо бикам вдасться це зробити, то ми можемо розраховувати на гарний бичачий забіг. На даний момент Algorand торгується на рівні 0,693 долара, тобто відносно вище, ніж вищезгадана підтримка.

Ще більш важливо зазначити, що нижче зони підтримки в 0,675 долара знаходиться зона ліквідності, де продажі припиняються; вона сформувалась в середині 2021 року. Ця ліквідність матиме більш вирішальну роль. Якщо монета опуститься до цієї зони, то, скоріше за все, потім ALGO підніметься вище 1 долара.

Це допоможе компенсувати деякі втрати, які монета мала протягом останніх двох місяців. Зрештою, ALGO торгується на 78% нижче максимумів листопада 2021 року.

Проте є і певний негативний ризик. Навіть якщо ALGO втратить підтримку на рівні 0,675 долара, токен все одно може зрости на 60%. Єдиний спосіб скасувати цей висхідний тренд — це якщо монета впаде нижче 0,62 долара.

Яке майбутнє в Algorand (ALGO)

Величезне падіння, яке демонструє Algorand (ALGO), не стало несподіванкою. Більша частина цього спаду не має нічого спільного з фундаментальними принципами монети, а виникла через тиск на загальному крипторинку.

Коли настрої почнуть змінюватися, ALGO знову буде сяяти на ринку. До кінця 2022 року монета може сягнути позначки 5 доларів, тому будь-якому інвестору варто звернути увагу на цей актив.