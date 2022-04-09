Здається, Algorand (ALGO) збирається активно зростати, адже ціна монети консолідується. Альткоїн падав два дні поспіль, і були побоювання, що може послідувати низхідна спіраль. Однак на даний момент він стабілізувався і, можливо, готується до наступного ралі. Розглянемо деякі факти:

На денному графіку видно, що Algorand сформував цікаву перевернуту голову та плечі.

Це говорить про те, що, напевно, буде потужна корекція на шляху вгору.

Якщо це станеться, Algorand може піднятися на колосальні 17%.

Джерело даних: Tradingview

Передумови для росту Algorand (ALGO)

На початку цього тижня монета продемонструвала слабкість, а зараз спостерігається значна консолідація ціни Algorand. Це означає, що монета намагається знайти достатній попит, і, таким чином, вона сформувала на графіку цікаву модель перевернутої голови та плечей.

Зазвичай це говорить про те, що на шляху вгору можливий відкат. Можливо, ALGO буде намагатися подолати позначку в 0,9 долара, що принесе прибутки від 17% до 25%. Крім того, ALGO досі утримує важливі рівні підтримки.

Навіть після нещодавнього падіння монета залишається значно вище 0,76 долара, а це величезний плюс. Доки бики зможуть утримувати цей рівень підтримки, середньостроковий прогноз для ALGO залишатиметься позитивним. Більше того, навіть якщо токен з якихось причин впаде нижче 0,76 долара, все одно у нього залишиться потенціал для росту до 0,9 долара, адже ALGO перебуватиме у важливій зоні попиту.

Як скористатися ситуацією з ALGO

Наразі прогноз є оптимістичним, і найближчим часом токен може зрости на 17%. Саме тому було б розумно придбати цей актив зараз. Однак якщо ви ще не зовсім визначилися, зачекайте, доки токен сягне рівня підтримки в 0,76 долара, а тоді вже купуйте. Все одно він буде знаходитися в непоганій зоні попиту.