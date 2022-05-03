Коли оприлюднили новину, що Algorand став офіційною блокчейн-платформою ФІФА, ця криптовалюта почала активно зростати. Окрім того, що він здорожчав майже на п’яту частину своєї вартості, обсяг його торгів колосально зріс на 386%.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Algorand, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Algorand

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Найдовший світовий криптообмін. З 2011 року BitStamp забезпечила безпечне та надійне торговельне місце понад чотири мільйони людей та низку інституційних партнерів.

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Binance зросла експоненціально, оскільки вона була заснована в 2017 році і зараз є однією з, якщо не найбільша криптоцентральні обміни на ринку.

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Що таке Algorand?

Algorand — це децентралізована автономна блокчейн-мережа, яка підтримує широкий спектр додатків. Він масштабований, безпечий та ефективний, саме тому організація ФІФА обрала його своїм офіційним блокчейн-партнером.

Algorand здатний виконувати обчислення, які вимагають гарантій продуктивності для створення нових форм довіри.

Цей проєкт створили, щоб підвищити ефективність і швидкість та на противагу повільним транзакціям на Bitcoin та інших давніх блокчейнах.

Algorand пропонує низькі комісії за транзакції. Він заснований на відкритому протоколі блокчейну Proof-of-Stake (PoS), і саме тому тут немає майнінгу.

Чи варто купувати Algorand сьогодні?

Пам’ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалют досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати рішення, яке позначиться на ваших фінансах. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни на Algorand

За даними Price Prediction.net, на Algorand чекає світле майбутнє. У 2023 році він зросте щонайменше до 1,36 долара, що майже вдвічі перевищує поточну ціну. Цього ж року він може піднятися до максимуму в 1,64 долара.

У 2024 році токен буде коштувати щонайменше 1,97 долара. Максимальний рівень, якого він може сягнути, становить 2,38 долара, а середня річна ціна буде 2,04 долара. Очікується, що в 2025 році ціна 1 ALGO становитиме щонайменше 2,89 долара.

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