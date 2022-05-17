За словами Джеремі Аллера, нещодавній крах Terra може пришвидшити законодавче регулювання криптовалют.

Кілька тижнів тому UST від Terra був третім за розміром стейблкоїном на ринку після USDT і USDC. Однак UST зараз втратив прив’язку до долара США і разом з тим позбувся позиції одного з провідних стейблкоїнів на ринку.

Джеремі Аллер, генеральний директор Circle, сказав, що крах Terra може пришвидшити запровадження крипторегулювання законодавцями по всьому світу. Про це він заявив під час нещодавнього інтерв’ю Yahoo Finance . Він сказав:

«Коли стається серйозна криза, це, безсумнівно, пришвидшує необхідність дій з боку Конгресу, що має встановити деякі периметри навколо того, хто і що бере участь у експлуатації доларового стейблкоїну в Сполучених Штатах Америки».

Anchor Protocol був основним проєктом децентралізованого фінансування (DeFi) на блокчейні Terra. За словами Аллера, високі відсоткові ставки, які Anchor пропонує вкладникам, мали б бути раннім індикатором того, що система Terra не буде стійкою в довгостроковій перспективі. Він повідомив:

«Гадаю, те, що сталося з цими нестабільними стейблкоїнами (зокрема UST), було цілком передбачуваним. Ще давно ми провели власний аналіз, який показав, що основа, на якій це працювало, насправді базувалася на субсидуванні цих прибутків; це дійсно спонукало людей купувати цей токен Luna, створювати токени UST, інвестувати їх під 20%-ву ставку, і це було занадто гарно, щоб бути правдою».

Коментарі Аллера пролунали через кілька днів після того, як міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала ввести нові правила щодо криптовалют, враховуючи кризу Terra. Вона сказала:

«На даному етапі не можу назвати [криптовалюти] реальною загрозою фінансовій стабільності, але вони дуже швидко розвиваються і несуть в собі ті ж ризики, які вже століттями нам знайомі на прикладі банківських вкладів».

LUNA, нативна монета екосистеми Terra, вилетіла з десятки найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют. Зараз вона займає 211-у сходинку на ринку криптовалют. Аллер дійшов такого висновку:

«Думаю, що ця нормативна чіткість у глобальному масштабі знаходиться між широким впровадженням криптоінфраструктури для торгівлі та фінансових додатків. І я гадаю, що ми отримали поштовх, щоб це сталося прямо зараз».